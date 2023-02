Een versie van dit verhaal verschijnt in de What Matters-nieuwsbrief van CNN. Meld u gratis aan om het in uw inbox te ontvangen hier.





Een bijgewerkte inlichtingenbeoordeling over de oorsprong van het Covid-19-virus heeft het lang sudderende en onopgeloste debat over hoe het virus is ontstaan, heropend – en zal een nieuwe commissie voeden die de Republikeinen hebben opgericht om de kwestie te onderzoeken.

Terwijl wetenschappers nog steeds overwegend geloven dat het virus van nature voorkomt bij dieren en zich verspreidde naar mensen tijdens een uitbraak op een markt in Wuhan, China, is het Office of Intelligence and Counterintelligence van het Amerikaanse ministerie van Energie nu de tweede tentakel van het inlichtingenapparaat van de Amerikaanse regering, samen met de FBI, die de “laboratoriumlektheorie” onderschrijft – de minderheidsstandpunt dat het virus is ontstaan ​​als gevolg van werk in een Chinees laboratorium.

Het DOE-kantoor is een van de 18 overheidsinstanties die deel uitmaken van de inlichtingengemeenschap, die onder de paraplu vallen van het Office of the Director of National Intelligence.

Het grootste deel van de inlichtingengemeenschap blijft verdeeld of neigt naar de theorie van natuurlijk voorkomen die volgens wetenschappelijk onderzoek het meest waarschijnlijk is. Maar zonder sluitend bewijs heeft niemand de theorie van het laboratoriumlek volledig kunnen verwerpen.

De theorie is het onderwerp geweest van veel aandacht van Republikeinse wetgevers, en peilingen in 2021 suggereerden dat een meerderheid van de Amerikanen gelooft dat de Chinese regering iets te maken heeft met de oorsprong van het virus. Op de vraag of ze denken dat het virus afkomstig is van een laboratoriumlek in China of van menselijk contact met een besmet dier, zei ongeveer de helft (52%) dat ze dachten dat een laboratoriumlek verantwoordelijk was.

Nu in de meerderheid van het Huis, hebben de Republikeinen een speciale subcommissie van de House Oversight Committee gevormd, specifiek om onder meer de rol van China in de vroege verspreiding van het virus en Amerikaanse overheidsdollars te onderzoeken die hebben bijgedragen aan de financiering van onderzoek aan het Wuhan Institute of Virology. de onderzoeksfaciliteit in het centrum van de laboratoriumlektheorie.

Gebrek aan antwoorden over de oorsprong van Covid-19 en een opeenstapeling van indirect bewijs hebben sommige wetenschappers, de regering-Biden en de Wereldgezondheidsorganisatie ertoe gebracht te beweren dat de theorie van het laboratoriumlek meer onderzoek behoeft. Als China maar meewerkte.

Amerikaanse wetgevers die de theorie van het laboratoriumlek hebben gepusht, grepen de rapportage over de nieuwe beoordeling van het Department of Energy aan, hoewel de details van wat tot de beoordeling heeft geleid nog niet openbaar zijn.

“Ik ben blij dat het ministerie van Energie eindelijk tot dezelfde conclusie is gekomen waartoe ik al was gekomen”, zei afgevaardigde Michael McCaul uit Texas, voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken, in een verklaring.

Senator Josh Hawley uit Missouri eiste meer informatie over de beoordeling van het ministerie van Energie en beloofde aan te dringen op het vrijgeven van meer van dergelijke rapporten.

De verandering van mening door het inlichtingenbureau van het Energiedepartement is verre van een volledige ondersteuning van de ‘lablek’-theorie.

Om te beginnen werd de conclusie alleen bereikt met “laag vertrouwen”, in tegenstelling tot gemiddeld of hoog vertrouwen.

CNN’s Jeremy Herb en Natasha Bertrand leggen de betrouwbaarheidsniveaus uit:

Inlichtingendiensten kunnen beoordelingen maken met een laag, gemiddeld of hoog vertrouwen. Een lage betrouwbaarheidsbeoordeling betekent over het algemeen dat de verkregen informatie niet betrouwbaar genoeg of te fragmentarisch is om een ​​meer definitief analytisch oordeel te vormen of dat er niet genoeg informatie beschikbaar is om een ​​meer robuuste conclusie te trekken.

Het is niet duidelijk wat er precies is veranderd voor de ambtenaren die betrokken waren bij de beoordeling voor het ministerie van Energie, maar wat het ook was, het heeft de meerderheid van de inlichtingendiensten niet overtuigd.

Volgens een lijst van twee pagina’s met afhaalrestaurants uit de eerste beoordeling door de inlichtingengemeenschap in 2021 van de oorsprong van Covid-19, in opdracht van president Joe Biden, vier componenten van de inlichtingengemeenschap en de De National Intelligence Council geloofde, zoals de meeste wetenschappers, dat “natuurlijke blootstelling” het virus veroorzaakte.

Drie elementen van de inlichtingengemeenschap geloofden niet dat er genoeg bewijs was om een ​​besluit te nemen. En een bureau, waarvan CNN heeft gemeld dat het de FBI is, had gemiddeld vertrouwen in de theorie van het laboratoriumlek.

Hoewel de inlichtingengemeenschap zeer verdeeld blijft over wat tot het virus heeft geleid, waren ze volledig op één lijn op drie belangrijke punten toen ze in 2021 voor het eerst een niet-geclassificeerd rapport van twee pagina’s uitbrachten:

Het virus is niet ontwikkeld als biologisch wapen.

Meeste van de agentschappen geloven dat het virus niet genetisch gemanipuleerd is. (Twee bureaus dachten dat er niet voldoende bewijs was om hoe dan ook een beoordeling te maken.)

Chinese functionarissen hadden vóór de eerste uitbraak geen “voorkennis van het virus”.

Iets waar iedereen het over eens lijkt te zijn, is dat China niet heeft meegewerkt aan het uitzoeken hoe het virus is geëvolueerd.

Dr. Sanjay Gupta, de belangrijkste medische correspondent van CNN, deed in 2021 een uitgebreid rapport over al het beschikbare bewijsmateriaal en sprak met meerdere mensen die het beschikbare bewijsmateriaal hadden beoordeeld. A. Chris Gajilan heeft een uitgebreid rapport over wat er uit dit alles kan worden geleerd, en hoe een belangrijke beoordeling van de WHO gebrekkig was vanwege een gebrek aan medewerking van de Chinese regering.

Dr. Anthony Fauci – de voormalige directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, waarvan de Republikeinen hebben gezegd dat ze ze voor het Congres zullen oproepen om te getuigen over de oorsprong van de ziekte – heeft consequent herhaald dat hij gelooft dat het virus hoogstwaarschijnlijk van nature is ontstaan, aangezien andere, soortgelijke virussen zijn op die manier geëvolueerd.

Maar hij heeft er voorzichtig aan toegevoegd dat het belangrijk is om een ​​”open geest” te houden over de mogelijkheid van een laboratoriumlek.

Hoewel er meerdere theorieën zijn over hoe het is gebeurd, is er ook een besef dat we misschien nooit zullen weten.

“Helaas denk ik niet dat we ooit een echt antwoord zullen krijgen”, zei CNN-analist Peter Bergen maandagochtend.

Hij voerde aan dat de Amerikaanse regering de politiek verdeeldheid zaaiende theorieën voor moet zijn en een tweeledige groep moet inschakelen om een ​​definitief en openbaar rapport te schrijven.

“We hebben nog nooit een Covid-commissie gehad zoals de 9/11 Commission”, zei hij. “Ik denk dat we het hard nodig hebben. Omdat er sinds de Amerikaanse Revolutie meer Amerikanen aan Covid zijn gestorven dan in elke Amerikaanse oorlog, wat een verbazingwekkend aantal is; dat is een groot nationaal veiligheidsprobleem.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken hernieuwde maandag zijn kritiek op de openheid van China over de oorsprong van het virus.

“Als we iets gaan doen om de Wereldgezondheidsorganisatie te versterken, dan zullen we China moeten aansporen om er actiever in te zijn, en natuurlijk eerlijker te zijn over wat er drie jaar geleden in Wuhan is gebeurd met de oorsprong van de Covid-19-crisis”, vertelde de Amerikaanse ambassadeur in China, Nicholas Burns, aan verslaggevers.

Woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, beschuldigde China er in afzonderlijke commentaren van verslaggevers van dat het “vanaf het begin internationale onderzoekers en leden van de wereldwijde gezondheidsgemeenschap heeft geblokkeerd voor toegang tot informatie die ze nodig hebben om de oorsprong van Covid-19 te begrijpen”.

John King van CNN vroeg het aan Dr. Megan Ranney, plaatsvervangend decaan van de School of Public Health aan de Brown University, waarom het er op dit moment toe doet waar het virus vandaan kwam.

Ranney voerde aan dat als het virus afkomstig is van een laboratoriumlek, dit betekent dat de wereld betere bioveiligheidsprotocollen nodig heeft.

Als het virus van dier op mens is overgedragen, moeten we sneller kunnen reageren op uitbraken.

“Hoe dan ook, we kennen de volgende stap,” zei Ranney. “Terwijl we ons concentreren op waar Covid-19 is begonnen, besteden we geen tijd aan hoe we kunnen voorkomen dat Amerika de afgelopen drie jaar ooit nog een keer moet meemaken.”

King sprak ook met Beth Sanner, de voormalige adjunct-directeur van de nationale inlichtingendienst voor missie-integratie tijdens de regering-Trump, over het rapport.

“Als je iemand de schuld wilt geven van hoe dit allemaal is verlopen, dan is het heel duidelijk dat China dit heeft verborgen, niet snel genoeg heeft gehandeld en nu het onderzoek blokkeert”, zei ze.

Maar ze zei dat het belangrijk is om naar de volledige analyse van de inlichtingengemeenschap te kijken, die op bewijs is gebaseerd. En het bewijs wijst niet afdoende op een theorie.

“We nemen niet zomaar informatie of gewoon een gevoel en zetten het om in analyse,” zei ze. “We doen eigenlijk een rigoureus proces en daarom weten we het nog niet. Het bewijs is er niet.”