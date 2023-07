Beruhigenderweise scheinen ältere, nicht abgelaufene Tests immer noch neue Varianten des Virus zu erkennen (obwohl man bedenken sollte, dass wir nicht wissen, wie sich zukünftige Varianten entwickeln könnten). Aber sie waren nie 100 % genau und sind es immer noch nicht. (Antonio hat einige der Tests im Jahr 2021 überprüft und kam zu gemischten Ergebnissen.)

Eine vor ein paar Tagen veröffentlichte Studie ergab, dass Menschen mit Symptomen eigentlich zwei Tests im Abstand von 48 Stunden machen sollten. Und Menschen, die denken, sie könnten infiziert sein, aber keine Symptome haben, sollten sich dreimal testen lassen.

Vor ein paar Monaten erklärte die WHO, dass Covid kein international besorgniserregender Gesundheitsnotstand mehr sei. Das klingt großartig, bis Ihnen klar wird, dass es sich mittlerweile um „ein etabliertes und anhaltendes Gesundheitsproblem“ handelt. Oh, und es ist immer noch eine Pandemie.

Es kann immer noch zu enormen Anstiegen der Fallzahlen kommen, wie im letzten Winter, als die WHO am 19. Dezember über 44 Millionen Fälle verzeichnete. Und obwohl die Todesfälle glücklicherweise zurückgegangen sind, kommen sie immer noch vor. Die neuesten Daten, die uns vorliegen, deuten darauf hin, dass in der Woche bis zum 3. Juli 497 Menschen an Covid gestorben sind. Im Januar dieses Jahres waren die Todesfälle mit 20.000 bis 40.000 pro Woche viel höher. Auch hier handelt es sich lediglich um die erfassten Covid-Todesfälle. Die tatsächlichen Zahlen dürften höher liegen.

Persönlich mache ich mir wegen Covid-19 nicht mehr so ​​viele Sorgen wie zu Beginn der Pandemie. Das liegt unter anderem daran, dass ich vollständig geimpft bin und bereits mindestens zweimal an Covid erkrankt bin. Ich habe auch das Glück, nicht an einer Erkrankung zu leiden, die mich anfällig für schwere Krankheiten macht.

Aber der Elefant im Raum ist schon lange an Covid erkrankt – ein weiteres heiß umstrittenes Thema. (Es gab eine besonders intensive Debatte über Long-Covid bei Kindern, wie ich hier besprochen habe.) Die Erkrankung verursacht weiterhin anhaltende Schmerzen und Leid bei einer unbekannten, aber beträchtlichen Anzahl von Menschen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Erkrankung nach einer Infektion mit dem Coronavirus auftreten kann.

Deshalb behalte ich meine noch nicht abgelaufenen Tests vorerst für alle Fälle.

mRNA-Impfstoffe haben uns durch die Pandemie geholfen. Sie könnten aber auch zur Abwehr vieler anderer Infektionskrankheiten beitragen, einen universellen Schutz vor Grippe bieten und sogar Krebs behandeln, wie ich in einem Artikel über die nächsten Schritte dieser Technologie beschrieben habe.