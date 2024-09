Die Corona-Pandemie hält unsere Welt seit Jahren in Atem. Doch woher stammte das Virus? Aus einem chinesischen Labor oder von einem Markt in China? Nun kommt eine neue Studie zum Schluss, dass der hochansteckende Erreger höchstwahrscheinlich über den Wildtierhandel in Wuhan entstand.

BILD erklärt die Studie.

Die Forscher analysierten das genetische Material von mehr als 800 Proben, die ab dem 1. Januar 2020 auf dem Huanan Seafood Market in Wuhan und Umgebung gesammelt wurden. Sie identifizierten auch die Gensequenzen der ersten COVID-19 infiziert Anfang 2020.

Am 1. Januar 2020 wurde der Huanan Seafood Market geschlossen. Am selben Tag begannen die chinesischen Behörden dort Proben zu nehmen. Eine erste Auswertung dieser Proben ergab die genauen Identitäten einiger Tierarten, die als Zwischenwirte für SARS-CoV-2 infrage kommen. Die aktuelle Studie ist nun eine Fortführung dieser Auswertung mit dem Ziel, Wissenslücken zu schließen.

Wie viele Menschen letztlich am Coronavirus gestorben sind, ist unklar. Schätzungen sprechen von 7 bis 20 Millionen Toten im Zusammenhang mit der Pandemie. Foto: Getty Images/Science Photo Library RF

Entscheidend ist laut der Studie, dass die Daten nun den Beweis liefern, dass das auf dem Markt gefundene Virus vom gleichen gemeinsamen Vorfahren stammt wie das SARS-CoV-2-Virus, das die Pandemie ausgelöst hat. Dieses Ergebnis würde mit dem ersten Auftreten von SARS-CoV-2 auf dem Huanan-Markt übereinstimmen. Darüber hinaus zeigten die Daten eine erhöhte SARS-CoV-2-Positivität in der Nähe und innerhalb einer Wildtierkäfiganlage. In all diesen SARS-CoV-2-positiven Proben aus dieser Käfiganlage konnten die Forscher DNA von Wildtieren nachweisen, darunter Arten wie Zibetkatzen, Bambusratten und Marderhunde. Sie wurden zuvor als mögliche Zwischenwirte identifiziert.

Das Fazit: Die Daten untermauern die Annahme, dass SARS-CoV-2 wurde durch den Wildtierhandel nach Wuhan gebracht und sprang dort auf den Menschen über.

Dies könnte bedeuten, dass die Labortheorie vom Tisch ist. Am Wuhan Institute of Virology wurden Untersuchungen zu Coronaviren durchgeführt. Einige Hinweise stützen die Annahme, dass die Pandemie durch einen Laborunfall begann, aber bisher gibt es keine konkreten Beweise.

Laut Science Media Center sagte Prof. Dr. Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie der Berliner Charité, zu der Studie: „Die Daten liefern weitere Beweise dafür, dass das Virus ursprünglich von Tieren stammt und dass sein Ursprung mit dem Huanan-Markt in Verbindung steht.“