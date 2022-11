Covid-19 – RKI vermutet Rückgang der Corona-Zahlen auch wegen der Herbstferien

Das Robert-Koch-Institut, RKI, in Berlin (imago / Reiner Zensen)

In der vergangenen Woche sind die Sieben-Tage-Inzidenzen laut aktuellem RKI-Wochenbericht in allen Bundesländern und allen Altersgruppen gesunken. Zu beachten ist, dass der Urlaubsfaktor sowohl das Kontakt- als auch das Testverhalten beeinflusst. Daher könnte der Rückgang nur vorübergehend sein. Dem Bericht zufolge sei nicht nur die Inzidenz zurückgegangen, sondern es seien auch weniger schwere Covid-19-Verläufe zu verzeichnen. Auch die Viruslast im Abwasser zeigt an den meisten untersuchten Standorten einen rückläufigen Trend.

Auch bei Atemwegserkrankungen weist das RKI auf einen hohen Infektionsdruck hin. Vor allem bei Influenzaviren, aber auch bei RS-Viren steigt die Positivrate.

