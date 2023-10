tz Welt

Marcus Giebel, Moritz Bletzinger

Shani Louks Familie fürchtet jeden Tag um sie. Online machen sich manche Leute das zunutze, indem sie böse Nachrichten verschicken oder sogar Geld für falsche Informationen verlangen.

Tel Aviv – Der Aufenthaltsort und der Zustand von Shani Louk sind ungewiss und bereiten ihrer Familie große Sorgen, seit die 22-Jährige vor etwa zwei Wochen während des Hamas-Angriffs auf Israel von Hamas-Kämpfern im Gazastreifen entführt wurde .

Die junge Frau nahm am Supernova-Festival in der Negev-Wüste teil, das durch den Terroranschlag weltweit Berühmtheit erlangte. Sie wurde auf dem Festivalgelände von der radikalislamischen Hamas gefangen genommen. Etwa 200 weitere Menschen im ganzen Land, darunter auch einige Deutsche, erlitten das gleiche Schicksal. Der Tag markierte den Beginn des Israel-Krieges.

Von Hamas entführt: Cousin wollte bei Shani Louk einziehen

Die Ungewissheit über ihr Schicksal ist für die Familienangehörigen unerträglich. Louks Onkel Markus Waidmann, der in Ravensburg lebt, hat sich bereits aus Deutschland an die Öffentlichkeit gewandt, ebenso wie ihre Mutter Ricarda Louk aus Israel. Jetzt meldet sich ihr Cousin Tom Weintraub Louk, ein Filmemacher und Fotograf aus Tel Aviv, zu Wort Stern (Artikel hinter einer Paywall). Sie tritt auch auf Pressekonferenzen auf und ruft zu dringender Hilfe auf.

Zu dem Entführungsopfer hat der 30-Jährige ein besonders enges Verhältnis: „Eigentlich wollten wir bald zusammenziehen. Sie kam mit vielen Dingen zu mir, sie wusste, dass ich nichts beurteilen würde und deshalb erzählte sie mir alles.“

Shani Louks Cousine spricht auf Instagram: „Ein Teil meines Herzens wurde nach Gaza entführt“

Ihre Gefühle teilt sie auch auf Instagram. „Ein Teil meines Herzens wurde nach Gaza entführt. Mir fehlen die Worte, um den Schmerz zu beschreiben“, heißt es darin. Zusammen mit dem Aufruf, ein kleines weißes Herz auszuschneiden, es festzustecken und ein Foto davon zu machen: „Damit wir, die Familien der Entführten, uns nicht allein fühlen.“

In einem anderen Beitrag fordert Weintraub Louk die israelische Armee auf, mit den Familien der Entführten zu sprechen und Verhandlungen über ihre Freilassung aufzunehmen. Ihre Beiträge enthalten Beileidsbekundungen und aufmunternde Worte. Viele Menschen zeigen Mitgefühl und wünschen sich Kraft und Ausdauer.

Gefälschter Twitter-Account verbreitet Nachrichten über den Tod der Hamas-Geisel Shani Louk

Doch auch in den dunkelsten Stunden gibt es offenbar Menschen, die nichts Besseres zu tun haben, als mit den Gefühlen anderer Menschen zu spielen. Weintraub Louk berichtet im Stern, dass sie über soziale Medien von Personen kontaktiert werde, die Fake News verbreiten: „Als ob sie uns in den Wahnsinn treiben wollten.“

Es entstehen Fake-Accounts ihrer Cousine, etwa auf Twitter. „Einer schrieb fälschlicherweise im Namen der Familie: ‚Mit großem Bedauern teilen wir Ihnen die Bestätigung des Todes von Shani Louk mit.‘ Wir danken allen, die die Fotos und Videos geteilt haben, die ihr strahlendes Lächeln einfangen. – die Familie Louk.’“

Cousin erhält Fake News über den angeblichen Aufenthaltsort von Shani Louk

Außerdem erhält sie Neuigkeiten über den angeblichen Aufenthaltsort ihrer Cousine. Einmal verlangten sie sogar Geld für entsprechende Hinweise: „Als ich ihm aber kein Geld überwies und misstrauisch wurde, schrieb er nur: ‚Shani ist sowieso tot. Von Anfang an.‘“

Cousins ​​und offenbar auch beste Freunde: Tom Weintraub Louk (r.) macht sich Sorgen um die entführte Shani Louk.



Die englische Boulevardzeitung Sonne hatte zuvor berichtet, dass hasserfüllte Nachrichten auf Arabisch per SMS vom Handy von Louks Freund verschickt wurden, einem Mexikaner, der ebenfalls entführt wurde – vermutlich von seinen Entführern.

Mitgefühl für Shani Louks Familie: Positive Reaktionen überwiegen

Trotz allem, so Weintraub Louk, überwiegen die positiven Reaktionen die negativen. Ungeachtet all dieser Erfahrungen in den sozialen Medien sagt sie über sich selbst: „Meine Stimmung schwankt ständig von großer Hoffnung bis hin zu tiefer Verzweiflung und Depression.“

Auch sie erhalte weiterhin „schreckliche Nachrichten“: „Wir haben ein Video gesehen, das Shani mit einer schweren Kopfverletzung zeigt und wir wissen, dass sie keine medizinische Hilfe bekommt.“ Das Rote Kreuz hat meines Wissens keinen Zugang zu einer entführten Person erhalten.“

Weintraub Louk war bereits davon überzeugt, dass ihre Cousine, die als Tätowiererin arbeitet, in den Gazastreifen entführt worden war. Sie erkannte sie zweifellos in einem Video, das kurz nach dem Angriff geteilt wurde, „an ihren langen Dreadlocks und Tätowierungen. Da bekam ich eine Panikattacke.“ Sie konnte es nicht ertragen, das ganze Video anzuschauen.

„Ich habe jedem deutschen Minister geschrieben“: Cousin kämpft für Shani Louk

Sie hofft vor allem auf Deutschland, wo ein Teil der Familie lebt. „Ich habe jeden einzelnen deutschen Minister angeschrieben und um Hilfe gebeten“, betont Weintraub Louk: „Deutschlands Stärke liegt im Verhandeln.“ Dies müsse „heute“ geschehen: „Deutschland muss auch Druck auf die USA ausüben, damit diese ihre Verbindungen nutzen können.“

Sie wendet sich auch an die Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu in Jerusalem. Auch weil es auf Gewalt mit Gewalt reagiert. „Jetzt bombardiert Israel Gaza. Das könnte auch die entführten Menschen treffen“, befürchtet die Künstlerin: „Wir Familien wollen eine Antwort auf eine Frage: Haben Sie die Geiseln übergeben?“ Versuchen Sie immer noch, sie zu retten? Oder müssen wir uns darüber keine Illusionen mehr machen? Wenn Sie die Geiseln ausgeliefert haben, stehen Sie dazu und sagen Sie es uns zumindest.“

