Een rechtbank in Bastia oordeelde dat alleen Frans legaal mocht worden gesproken in de politieke kantoren van het eiland

Corsicanen zijn massaal naar buiten gekomen om het vonnis van donderdag aan de kaak te stellen dat het gebruik van de Corsicaanse taal (bekend als Corsu) in het parlement en andere politieke ambten verbiedt nadat een rechtbank in de stad Bastia de Franse grondwet in haar beslissing had aangehaald met het argument dat Frans de enige toegestane taal is in officiële mededelingen – en het onwettig verklaren van de lange traditie van de Assemblee om debatten in Corsu te houden.

Een lokale regel die bevestigt “het bestaan ​​van een Corsicaans volk” werd ook ongrondwettelijk verklaard door de rechtbank van Bastia, wat de woede van politici die voor autonomie voor de Fransen strijden, verder aanwakkerde “territoriale collectiviteit.” De pro-onafhankelijkheidspartij Core in Fronte hekelde het vonnis als “beschamend” in een tweet die vrijdag in het Corsicaans is geschreven, terwijl het hoofd van de Partij van de Corsicaanse Natie, Jean-Christophe Angelini, het beschreef als “een onrecht en een schande.”

Gilles Simeoni, voorzitter van de Uitvoerende Raad, en Marie-Antoinette Maupertuis, voorzitter van de Assemblee, beloofden in beroep te gaan tegen het vonnis “het ontnemen van Corsicaanse parlementsleden van het recht om hun taal te spreken tijdens debatten.” Om de Corsicaanse taal te redden, moet het eiland het naast het Frans tot officiële status verheffen, zeiden ze in een gezamenlijke verklaring op vrijdag.









Het vonnis is het resultaat van een rechtszaak aangespannen door de Corsicaanse prefect Amaury de Saint-Quentini, de hoogste ambtenaar op het eiland, aangesteld door Parijs. Saint-Quentini heeft lange tijd de kant van de regering gekozen tegen degenen op het eiland, die de Franse staat een “Sluipmoordenaar” vorig jaar te midden van gewelddadige protesten die volgden op de brutale aanval door een andere gevangene op de opgesloten Corsicaanse onafhankelijkheidsheld Yvan Colonna. Colonna stierf later aan zijn verwondingen, en de gepercipieerde behoefte om de woede van het eiland te kalmeren zou de Franse president Emmanuel Macron mogelijk aan de onderhandelingstafel hebben gebracht.

Terwijl Frankrijk zich lang heeft verzet tegen het verlenen van onafhankelijkheid aan een regio waarvan het volhoudt dat het een integraal onderdeel van Frankrijk is, leek Macron onlangs te verzachten voor het idee van meer autonomie voor het eiland. Naar verluidt vertelde hij vorige maand aan het Corsicaanse parlement dat hij geen vaste eisen had voor de komende constitutionele hervormingen, ook al bleef zijn verzet tegen de afscheiding van Corsica van Frankrijk standvastig. Geclassificeerd als “absoluut bedreigd” door UNESCO, Corsu, dat lijkt op het Italiaanse dialect dat in Toscane wordt gebruikt, telt slechts 150.000 sprekers tussen het gelijknamige eiland en het naburige Italiaanse eiland Sardinië.