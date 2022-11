Coronavirus: Isolation, Masken, Testen – was gilt?

FAQ



Stand: 12.11.2022 10:34 Uhr

Die Corona-Pandemie ist derzeit für die meisten Menschen in den Hintergrund getreten. Im Alltag sind aber dennoch Vorsorgemaßnahmen angebracht – gerade jetzt im Herbst. Masken, Testen, Isolation – was gilt wo? Ein Überblick.

die Ausgangssituation

Das Coronavirus ist weitgehend aus den Hauptnachrichten verschwunden. Leider nicht die Pandemie. Auch wenn einige jetzt von einer endemischen Phase der Viruserkrankung sprechen, wie STIKO-Chef Thomas Mertens, gibt es immer noch viele Infizierte und schwere Verläufe. Eine Krankheit gilt als endemisch, wenn sie in einer Region mit relativ konstanten Fallzahlen auftritt, wie beispielsweise die Influenza.

Das RKI gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 243,5 an. Am Vortag lag der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 262,3 (Vorwoche: 290,1; Vormonat: 787,5). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI zuletzt 33.703 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 56.635) und 216 Todesfälle (Vorwoche: 233) innerhalb eines Tages. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle von Wochentag zu Wochentag stark, da viele Bundesländer diese insbesondere am Wochenende nicht an das RKI übermitteln und ihre Fälle später in der Woche melden.

Was passiert nun mit der Isolationspflicht?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt den Bundesländern, fünf Tage Isolation für Infizierte anzuordnen. Es wird dringend empfohlen, die Selbstisolation nicht zu beenden, bis ein (Selbst-)Test negativ ist. Gesundheits- und Pflegepersonal sollte zudem 48 Stunden vor der Durchführung des Tests beschwerdefrei gewesen sein.

Vier Bundesländer haben sich nun darauf verständigt, die Verpflichtung zur Isolierung von Corona-Infizierten abzuschaffen: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein. Als Termin für die Abschaffung in Bayern nannte Gesundheitsminister Klaus Holetschek den 16. November.

Statt der generellen Verpflichtung, positiv Getestete zu isolieren, soll es gemeinsame Empfehlungen geben. Diese schreiben zum Beispiel vor, dass positiv Getestete außerhalb der eigenen Wohnung eine Maske tragen müssen – außer im Freien, wo ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Daher ist auch geplant, dass positiv getestete medizinische und pflegerische Einrichtungen nicht als Besucher eingelassen werden dürfen.

Wie begründen die Länder die Abschaffung – und wie sind die Reaktionen?

Die vier Länder begründeten ihre Entscheidung mit sinkenden Infektionszahlen, einer wirksamen Impfung, einer Grundimmunität der Bevölkerung von mehr als 90 Prozent, sehr seltenen schweren Erkrankungen und wirksamen antiviralen Medikamenten.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bezeichnete den Schritt der Länder dagegen als Fehler, weil er zu einem Flickenteppich in ganz Deutschland führen würde. Die Entscheidung sei „zur falschen Zeit“ gefallen. Es gibt derzeit keinen medizinischen Grund, auf die Isolationspflicht zu verzichten. Lauterbach nannte als einen der Gründe eine „wahrscheinlich starke Winterwelle“.

Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte es. Die Länder, die „die Isolationspflicht begraben“, hätten wesentliche Fakten vom Tisch gewischt, erklärte Vorstandsmitglied Eugen Brysch. Unterschiedliche Regeln in den Ländern seien zudem „chaotisch“. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hingegen begrüßte die Aufhebung der Isolationspflicht in den vier Ländern. Er riet zu einem Isolationsgebot. „Wer sich krank fühlt, soll zu Hause bleiben“, sagte Streeck, der Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung ist.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Tino Sorge, ging davon aus, dass auch viele andere Bundesländer die Isolationspflicht aufheben würden – denn „wir sehen, dass die befürchtete Herbstwelle in dieser Form nicht kommen wird“.

Was ist mit der Maskenpflicht?

Die FFP2-Maske wird in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens eingesetzt bundesweit Pflicht. Der Bundesrat hat sich jedoch für eine Aufhebung der FFP2-Maskenpflicht für Bewohner von Pflegeeinrichtungen ausgesprochen. Baden-Württemberg und Hessen kippten die Regelung im Alleingang.

Bundesweit besteht auch im öffentlichen Nahverkehr eine FFP2-Maskenpflicht, also in Zug und Flugzeug. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sind davon ausgenommen, bis zum vollendeten 13. Lebensjahr reicht eine medizinische Maske aus. Auch für das Personal ist eine OP-Maske ausreichend.

Darüber hinaus besteht in allen Bundesländern auch eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit öffentlicher Verkehr. Eine medizinische Maske ist in den meisten Ländern ausreichend, oft wird jedoch eine FFP2-Maske empfohlen. In Brandenburg und Berlin gilt die FFP2-Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Fähren.

Wo besteht Prüfpflicht?

Testkapazitäten werden seit Ende Juni gezielter genutzt. Kostenlose Tests gibt es nur unter bestimmten Voraussetzungen, ansonsten Selbstbehalt drei Euro pro Schnelltest. Jeder, der am Testtag eine Indoor-Veranstaltung besuchen möchte, Kontakt zu Risikopatienten hat oder eine rote Corona-Warn-App besitzt, kann einen solchen öffentlichen Test erhalten.

Bundesweit besteht eine Prüfungspflicht für den Zugang zu Krankenhäusern und voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen und vergleichbaren Einrichtungen sowie für Beschäftigte ambulanter Pflegedienste – und bei Leistungserbringern, die vergleichbare Leistungen erbringen. Die Selbstbeteiligung von drei Euro entfällt hier. Anspruch auf kostenlose Tests haben auch Kinder unter fünf Jahren, Betreuungspersonen oder Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Auch in bestimmten Gemeinschaftseinrichtungen – etwa Asylbewerberunterkünften, Justizvollzugsanstalten, Kinderheimen, Schulen und Kitas – können die Bundesländer verpflichtende Testungen anordnen.

Fällt ein Antigen-Schnelltest positiv aus, hat die getestete Person Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test. Bei symptomatischen Personen entscheidet der Arzt, ob ein PCR-Test durchgeführt werden soll.

Die Corona-Testverordnung läuft am 25. November aus. Ob eine Anschlussregelung erstellt wird, ist offen.

Wie sieht es mit der Impfpflicht im Gesundheitswesen aus?

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Menschen in Gesundheitsberufen läuft am 1. Januar 2023 aus. Ob sie danach verlängert wird, ist unklar. Mehrere Länder fordern es. Bei der Durchsetzung der Impfpflicht gab es zuletzt viele Lücken. Allerdings hatte das Bundesverfassungsgericht die Impfpflicht für grundsätzlich mit den Grundrechten vereinbar erklärt.

Wie ist der Stand der Impfungen?

Als vollständig geimpft gilt, wer drei Corona-Impfungen erhalten hat. Ausnahmen gibt es, wenn Sie sich vor oder nach der Doppelimpfung erholt haben. Der Impfstatus spielt bei den Corona-Schutzmaßnahmen keine Rolle mehr. Es gibt keinen eingeschränkten Zugang zu Restaurants oder Veranstaltungen. Zum Schutz vor einer schweren Erkrankung wird jedoch die dritte Impfung empfohlen.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine vierte Impfung für Personen über 60, Personen mit erhöhtem Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung aufgrund einer Grunderkrankung, Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Personen, die in medizinischen Einrichtungen tätig sind.

Die STIKO empfiehlt eine Dosis des Kinderimpfstoffs von BioNTech/Pfizer für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Für bereits bestehende Kinder empfiehlt sie zwei Impfungen und zwei Auffrischimpfungen. Die STIKO empfiehlt Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren die Impfung mit zwei Dosen des regulären Impfstoffs von BioNTech/Pfizer und einer Auffrischungsimpfung.

Wie entwickelt sich das Virus?

Die noch relativ neuen omicron-Sublinien BQ.1 und BQ.1.1 werden in Deutschland immer häufiger nachgewiesen, allerdings ist das Niveau noch recht gering. Der Anteil von BQ.1.1 habe in einer Stichprobe von Anfang November bei mehr als vier Prozent gelegen, schreibt das RKI in seinem jüngsten Wochenbericht. „BQ.1.1 ist auch in anderen Ländern eine der am häufigsten nachgewiesenen Sublinien, obwohl keine Zunahme der Krankheitslast mit der Ausbreitung von BQ.1.1 beobachtet wurde.“

Der Anteil von BQ.1 an der Auswertung war daher etwa gleich: fast vier Prozent. BQ.1 und BQ.1.1 sind Nachkommen von BA.5 – der Omicron-Variante, die hierzulande seit Monaten für die Mehrzahl der Infektionen verantwortlich ist. Beides soll sich nach Modellen der europäischen Seuchenbekämpfungsbehörde ECDC in den kommenden Wochen durchsetzen. Bisher gibt es laut Experten jedoch keine Anzeichen dafür, dass der in den sozialen Medien verwendete Spitzname von BQ.1.1 als „Hellhound“ korrekt ist.

Wie sehen Experten den Herbst?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am 19. Oktober den internationalen Gesundheitsnotstand aufgrund der Covid-19-Pandemie verlängert. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, die globale Situation habe sich seit Beginn der Pandemie verbessert. Es blieben jedoch Unsicherheiten.

Bei der Frage nach dem Ende der Pandemie sei es schwierig, eine scharfe und objektiv messbare Grenze zu ziehen, sagte Dirk Brockmann bei „ZDFheute“. Er ist Physiker an der HU Berlin und Projektleiter für die Modellierung von Infektionskrankheiten am Robert-Koch-Institut. Er beobachte weiterhin „sehr dynamische Situationen, die nur wenig mit den Jahreszeiten korrelieren“. Aus globaler Sicht gibt es noch keine Endemie.

Das erklärte der Infektiologe Bernd Salzberger BR: „Das Virus ist bei uns und wird bei uns bleiben.“ Die hohen und kurzen Wellen sind Ausdruck des Übergangs in eine Endemiephase. Der Virologe Oliver Keppler ist dagegen eher skeptisch. Mit Fachbegriffen wie „endemisch“ sollte man vorsichtig sein, sagte er BR.

Auch wenn man Covid-19 als „endemisch“ bezeichnet, heißt das nicht, dass das Virus harmlos sein wird, sagte Thorsten Lehr, Projektleiter des Covid-19-Simulators an der Universität des Saarlandes, zu „ZDFheute“. „Es bedeutet nur, dass wir es nicht loswerden und es höchstwahrscheinlich weiterhin zu Ausbrüchen und Krankheitswellen kommen wird“, sagte Lehr.