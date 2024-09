Snel alle media nieuwsberichten letzte Woche über een nieuwe studie. „Sars-CoV-2 stamt af van bosbrand“, zei de Zwitserse Depeschenagentur SDA. De „SRF-Tagesschau“ sprak van „zeer gerenommeerde ontwerpen“, maar ze zijn niet hetzelfde.

In het onderzoek, veröffentlicht in het Zeitschrift «Cell», zijn de algemene gegevens van de Proben uitgebreid, de Chinese Wissenschaftler van januari tot maart 2020 op de Tiermarkt in Wuhan. Het virus van de eerste Covid-patiënten en die op de markt is immers gebaseerd op Virus en het gewone Virus-Vorfahren.

De mediaberichten die in Nederland binnenkomen, zijn omdat Sars-CoV-2 veilig is in een natuurlijke omgeving. Het Corona-virus kon tijdens de Wuhan-markt worden geïnspecteerd als gevolg van de pandemie die mensen treft. Wanneer u het probleem ondervindt, kunt u de Virenschnipsel en de Spuren van Erbguts von Tieren proberen.

Bereits im März 2023 zijn afhankelijk van de studie-autorisatie en -autoren met een volläufige Auswertung en de Medien. Vanwege de gevolgen van de pandemie werd de pandemie getroffen door natuurrampen (informatie verstrekt).

«Kartenhaus met fundering uit Fehlverhalten»

De studie zei dat „een kaart, de basis voor een solide fundament werd ontwikkeld“, tweette de Amerikaanse wetenschapsprofessor Richard Ebright van de Rutgers University en zijn collega’s: „Geen nieuwe gegevens, geen nieuwe analyses, slechte prämissen en slechte vervolgresultaten.“ Ebright is zich bewust van de meest prominente kritiek op het milieu en het „gain of function“-onderzoek en de gezondheid die voortvloeit uit het pandemische virus van de arbeidsmarkt.

Seine Kollegin Alina Chan – Molekularbiologin am Broad-Institute und ebenfalls Anhängerin der Labour Hypothesis – lees verder «van oktober 2019 of vanaf september 2019. De «Cell»-studie heeft onderzoek gedaan naar Anfang 2020 en een breder spiegelbeeld dat nooit de pandemie heeft veroorzaakt.

Vier unieke namen onder de studiewagen

Het was een grote middenweg die het laswerk niet goed deed: sinds vier jaar zijn de studieautoristen en autorenners nog steeds bezig, als het zo is dat de hypothese van de arbeid in diskrediet wordt gebracht.

Kristian Andersen, Robert Garry, Edward Holmes en Andrew Rambaut stemden in maart 2020 op eigen initiatief met de Labor Hypothesis en stelden in een artikel in „Nature Medicine“ voor om open te staan ​​voor de natuurlijke oorzaken van het pandemische virus.

Ik ben erg blij met de gratis klachten. E-mails worden in een andere taal verzonden. Dat gezegd hebbende, is het vanzelfsprekend dat Zweifel zich indekt, want het Pandemic Virus is niet maar van een Labor-oorsprong.

Gegenüberstellung der Aussagen der fünf Virologen, die het artikel in «Natuurgeneeskunde» hebben ontwikkeld. Oben weiss unterlegt, was sie in ihrem Artikel geschreven – en unten, was sie sich private withteilten. Klik hier voor een geweldige nieuwe oplossing.

Verstrickungen en Abhängigkeiten

Hoewel rijksconflict en -verwerking zich in het midden bevonden, werden er in «Cell» studieberichten gepubliceerd, zonder Thema. Financiering kan deze studie onder het instituut, door Anthony Fauci, van de hand doen. Fauci en hun früheres-instituut hebben een interessante interesse, het virus niet komt van de Labor in Wuhan. Het Faucis Institute voor de financiering van riskante virologische experimenten.

Verschillende auteurs van de „Cell“ -studies zijn uitgevoerd onder andere Europese gezondheidsinstituten, waaronder de grote instituten van „Institutes of Health“ of de Wellcome Trust. Dieser sponsort een van de leiders van Leiter Jeremy Farrar onder de «EcoHealth Alliance», de virusonderzoek met Sars-virus-coronavirus bij het Wuhan-Institut voor Virologie aangeboden (Infosperber-bericht).

Jeremy Farrar half in de Hintergrund, den erwähnten Artikel in «Nature Medicine» zu organisierierierierierierierierierierierierierieren. Dat zou geen overheidsautoriteit zijn, zonder verdere schade. Daarnaast werkten we met elkaar samen om aanpassingen te maken in „The Lancet“ met het resultaat van de Labor Hypothesis in februari 2020 en met het oog op een tijdige analyse, als een man die „de Labor Hypothesis niet kon uitwissen“ in februari 2020, die de „ARD“ später schreef.

Belangenconflict tussen de Forscher

In het Erasmus Medisch Centrum, waaronder de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, die samenwerkte met de “EcoHealth Alliance”. Koopmans is een groot voorstander van milieu-«gain of function»-onderzoek. Aangezien het pandemische virus werd veroorzaakt door de arbeid, moet worden opgemerkt dat dit ook het geval is bij verdere onderzoeken of vervolgonderzoeken. Koopmans hoorde de gevolgen van de studies van de non in „Cell“ erschienenen Studie.

Ongeveer 20 Wissenschaftlerinnen en Wissenschaftler stopten die in «Cell» veröffentlichte studie voor onzureichend en doorsturen, die zurückbeweging was müsse. Ze hoorden ook over de bijdragers aan de Arbeidshypothese van de Duitse natuurkundeprofessor Roland Wiesendanger en de Amerikaanse wetenschapper Richard Ebright.

Fazit: Noch zuviele Ungereimtheiten

Als het Pandemie Virus wordt beïnvloed door de effecten van de mens, is de code voorzien van waarschuwingssignalen van het begin van het onderzoek voor de mensen die daar wonen, het grootste Amerikaanse gezondheidszorgprogramma „Centers for Disease Control and Prevention“ zal voor u beschikbaar zijn, laat ons weten dat de «Cell»-studie nicht.

De waarschuwing van deze mensen is van nature uit het pandemie-virus ontstaan, omdat er geen overtuigende argumenten zijn. U moet er zeker van zijn dat u tijdens uw verblijf kunt genieten van uw Marburg-virus, zodat u de nodige Ursprung kunt vinden.

De essentie van de „Cel“ -Studie eruhren die Leserinnen und Leerder der „Tamedia“ -Zeitungen gleich zimal: „Eines vorweg: Auch diese Studie löst nicht das Rätsel um den Ursprung von Sars-CoV-2“, begonnen door de redacteur van de „Süddeutschen“ Zeitung» het artikel, de «Tamedia» übernahm. En aan het einde van het kasteel staat: „Een positief antwoord op de vraag, omdat het virus uit een enkele bevalling afkomstig is uit de omgeving van de mens, maar dat is nog niet mogelijk.“

Damit heeft werkelijk alles gezien.

Twee grote sterktes en waardevolle inspanningen bij belangenconflicten China, waar de VS ook verschillende wetenschappelijke en wetenschappelijke onderzoekers heeft die erg ziek waren, waren ervan overtuigd dat het pandemische virus zich in Wuhan ontwikkelde. De waarheid is dat virussen worden geassocieerd met wilde dieren en menselijke groei en dat sommige natuurlijke oorzaken in alle aspecten konden worden waargenomen. De VS, vooral het Anthony Fauci Instituut, sponsort Virenforschung bij het Instituut voor Virologie in Wuhan. “Een van de Amerikaanse financiële laboratoria van Covid-19 was een van de beste herfstactiviteiten in de wereld. Het is belangrijk om te weten dat de Amerikaanse regelgeving belangrijk is, zodat de voordelen van Gain-of-Function-Work gefinancierd worden als onderdeel van de Bioverteidigungs-programma’s. Die USA sind dem Rest der Welt (…) fellleicht auch a grosszügige finanzielle Entschädigung schuldig, je nachdem, was die Fakten letztendlich ands Light Bringen», urteilte der ehemalige Leiter der winstschaftlichen Covid-19 Kommission der medizinischen Zeitschrift «The Lancet», Jeffrey Sachs (Infosperberbericht). Etliche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, met name degenen die meer bezig zijn met het algehele „gain of function“-onderzoek, belanden in een enkelvoudig belangenconflict. Daarom, als u vrij bent van herstel, omdat het virus een arbeidsnoodgeval is, moet u voorbereid zijn op extra zorg onder de noodvoorschriften. Omdat het Pandemic Virus een natuurlijke oorsprong heeft, is het belangrijk om te weten dat het virus veilig is, zodat er verder onderzoek kan worden gedaan.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors Geen

_______________________

➔ Solche Artikel sinds bedankt Ihren SPENDEN mogelijk. Het uitgeven van een extra stichting zou onderdeel kunnen zijn van de Steuern abziehen.

_______________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils the personal Einschätzungen der Autorin of des Autors.