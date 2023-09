Corona-Infektionen haben zuletzt zugenommen. Nun stehen die kälteren Monate bevor, doch Maskenpflicht und Tests gehören der Vergangenheit an. Gibt es deshalb jetzt größere Bedenken? Und wie sieht es mit freiwilligen Vorkehrungen aus?

Vor dem ersten Corona-Herbst ohne verpflichtende Schutzauflagen gehen die Einschätzungen zu den eigenen Gesundheitsrisiken laut einer Umfrage auseinander. 50 Prozent machen sich in diesem Herbst und Winter überhaupt keine Sorgen über eine mögliche Corona-Infektion, wie die repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab. Dagegen sind 46 Prozent der Befragten eher besorgt darüber – 36 Prozent gaben an, „eher“ besorgt zu sein, und 10 Prozent sagten sogar „ja, sehr“.

Der Umfrage zufolge gibt es starke Unterstützung dafür, dass staatlich verordnete Schutzmaßnahmen in diesem Herbst und Winter nicht notwendig sein werden. 34 Prozent stimmten dieser Aussage voll und ganz zu, während 32 Prozent eher zustimmten. Allerdings stimmten 6 Prozent der Befragten überhaupt nicht zu und 16 Prozent stimmten überhaupt nicht zu.

Gleichzeitig erfreuen sich freiwillige Schutzmaßnahmen in sensiblen Einrichtungen großer Beliebtheit. Drei Viertel der Befragten befürworten, dass Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheime selbst entscheiden sollen, ob Besucher vorsorglich Masken tragen sollen: 42 Prozent stimmen voll und ganz zu, 34 Prozent eher. 18 Prozent waren eher negativ.

Tendenz zum Tragen einer Maske? Lieber nicht

Nach dem jüngsten Anstieg der Infektionszahlen wird in der kälteren Jahreszeit mit weiteren Anstiegen der Infektionen gerechnet. Es gibt keine Masken-, Test- und Quarantänepflicht wie im Herbst 2022 – aber Empfehlungen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und das Robert Koch-Institut (RKI) empfehlen Auffrischungsimpfungen für Menschen über 60 und mit Vorerkrankungen sowie das freiwillige Tragen von Masken in bestimmten Situationen.

Der Umfrage zufolge herrscht derzeit eine vorsichtige Tendenz, was vorsorgliche Schutzmaßnahmen betrifft. 25 Prozent gaben an, dass sie in Innenräumen mit vielen Menschen auf jeden Fall oder wahrscheinlich keine Maske tragen wollen – 47 Prozent gaben an, dass sie dies auf jeden Fall oder wahrscheinlich nicht tun wollen. Weitere 23 Prozent sagten „vielleicht“. Nach eigenen Angaben werden 28 Prozent auf jeden Fall oder wahrscheinlich eine Impfung oder Auffrischungsimpfung erhalten, vielleicht 15 Prozent. 36 Prozent der Befragten wollen sich hingegen definitiv nicht impfen lassen und weitere 15 Prozent wohl auch nicht.

Für die Umfrage wurden vom 20. bis 22. September insgesamt 2.050 Personen ab 18 Jahren befragt.

