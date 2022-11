Corona-News im Ticker: Virologe lehnt Isolierung symptomfreier Infizierter ab

Der Chefvirologe der Universität Heidelberg hält eine Isolation für asymptomatische Corona-Infizierte für unnötig. Das RKI registrierte am Freitag 56.635 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 290,1, doch das RKI warnt vor Leichtsinn. Der Rückgang der Corona-Zahlen dürfte nur vorübergehend sein. Alle Neuigkeiten finden Sie im Corona-Ticker auf FOCUS online.

Neuigkeiten zu Corona vom 4. November 2022

Chefvirologe hält Isolierung symptomfreier Corona-Infizierter für unnötig

Sonntag, 6. November, 14:17 Uhr: Der Chefvirologe der Universität Heidelberg, Hans-Georg Kräusslich, hat sich für lockerere Regeln im Umgang mit der Corona-Pandemie ausgesprochen. Nach einem Bericht der „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Samstag) hält er es für unnötig, dass sich positiv Getestete selbst isolieren müssen, auch wenn sie keine Symptome haben. Keine andere Krankheit wird so repressiv behandelt.

Aus Sicht von Krausslich könnte man Corona einfach seinen Lauf lassen. „Wenn wir bei Symptomen Masken tragen, wenn wir sensible Einrichtungen und Gruppen in besonderer Weise schützen, können wir auch aufhören, ständig an Corona zu denken“, sagte er im Podcast der Zeitung. Es gibt neue Varianten, die das Immunsystem besser aushebeln könnten. Daher dürften sich im November, spätestens im Dezember wieder zahlreiche Menschen anstecken. Aber das sind immer noch Omikron-Varianten, die „wahrscheinlich nicht kranker machen“.

Menschen über 60 und Menschen mit Vorerkrankungen rät der Mediziner zu weiteren Corona-Impfungen. Aber Sie sollten es wie eine Grippe behandeln. „Am Ende entscheidet jeder für sich“, sagte er. In der Frühphase der Pandemie war das anders, weil damals die meisten Menschen nicht geschützt waren.

RKI registriert 56.635 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 290,1

05.19: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 290,1 an. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards um 5 Uhr morgens widerspiegeln. Am Vortag lag der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 289,6 (Vorwoche: 464,1; Vormonat: 374,0). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen schon länger davon aus, dass es eine Vielzahl von Fällen geben wird, die vom RKI nicht erfasst werden – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. In der Statistik zählen nur positive PCR-Tests. Zudem können verspätete Anmeldungen oder Übertragungsprobleme zu einer Verfälschung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI zuletzt 56.635 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 61.492) und 233 Todesfälle (Vorwoche: 184) innerhalb eines Tages gemeldet. Auch hier sind Vergleiche der Daten aufgrund des Testverhaltens, verspäteter Anmeldungen oder Übertragungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle von Wochentag zu Wochentag stark, da viele Bundesländer diese insbesondere am Wochenende nicht an das RKI übermitteln und ihre Fälle später in der Woche melden.

Seit Beginn der Pandemie hat das RKI 35.784.912 Infektionen mit Sars-CoV-2 gezählt. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen unentdeckt bleiben.

RKI: Rückgang der Corona-Zahlen möglicherweise nur vorübergehend

Freitag, 4. November, 1:20 Uhr: Der Abwärtstrend bei den gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland könnte laut Robert-Koch-Institut (RKI) mit den Herbstferien zusammenhängen und nur vorübergehend sein. In der vergangenen Woche seien die Sieben-Tage-Inzidenzen in allen Bundesländern und Altersgruppen gesunken, heißt es im RKI-Wochenbericht vom Donnerstagabend. „Zu berücksichtigen ist noch der Faktor der Schulferien, der sowohl das Kontakt- als auch das Testverhalten beeinflusst.“ Der Rückgang der Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche betrug insgesamt 33 Prozent.

In dieser Woche ist die Zahl der gemeldeten Infektionen weiter gesunken. In den meisten Bundesländern war Montag oder Dienstag ein gesetzlicher Feiertag. Laut RKI-Bericht ging in der vergangenen Woche nicht nur die Inzidenz zurück, auch weniger schwere Covid-19-Verläufe wurden verzeichnet. Auch die geschätzte Zahl der Arztbesuche in diesem Zusammenhang war im Wochenvergleich geringer, ebenso die Zahl der Labortests auf Sars-CoV-2. Die Viruslast im Abwasser zeigte an der Mehrzahl der untersuchten Standorte einen fallenden Trend – diese Art der Überwachung ist unabhängig vom Einsatz von Tests.

Insgesamt rechnet das RKI in den kommenden Wochen mit einer hohen Zahl von Atemwegserkrankungen. „Insbesondere die Positivrate und die Zahl der Influenza-Erkrankungen zeigen einen steigenden Trend, zudem führen RSV-Infektionen zu vermehrten Erkrankungen und Krankenhauseinweisungen, insbesondere bei Kleinkindern.“ RSV steht für Respiratory Syncytial Virus. Der Erreger hat im vergangenen Jahr in einigen Ländern eine außergewöhnliche Welle ausgelöst, die auch eine Folge der Pandemie ist.

Nach den neusten verfügbaren Daten der vorletzten Woche überwiegt in Deutschland nach wie vor die omicron-Sublinie BA.5 – mit 96 Prozent, wie der Report zeigt. Auch in Deutschland nehmen neue Derivate von BA.5 wie BQ.1 und BQ.1.1 zu, die sich nach Modellen der europäischen Seuchenbekämpfungsbehörde ECDC in den kommenden Wochen etablieren dürften. Das RKI schreibt, dass der Gehalt mit rund drei Prozent in jeder Probe sehr niedrig sei. Bisher gibt es laut Experten keine Anzeichen dafür, dass der in den sozialen Medien verwendete Spitzname von BQ.1.1 – „Hellhound“ – Programm ist.

Laut einem anderen RKI-Bericht vom Donnerstag wurden im Oktober bundesweit mehr als zwei Millionen Impfungen verabreicht, konkret gegen Covid-19-Impfungen. Fortschritte gibt es insbesondere bei zweiten Auffrischungsimpfungen, die beispielsweise für ältere Menschen empfohlen werden. Aber: „Bei Bewohnern und Gästen von Pflegeeinrichtungen ist nur ein langsamer Anstieg der Impfquoten für die 2. Auffrischimpfung zu beobachten“, schreibt das RKI. Sie fordert, die Grippeimpfung „unbedingt“ als Chance zu nutzen, um den Covid-19-Schutz der gefährdeten Gruppe zu vervollständigen.

RKI registriert 78.629 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 289,6

5:10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 289,6 an. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards (05:00 Uhr) widerspiegeln. Am Vortag lag der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 279,1 (Vorwoche: 493,4; Vormonat: 471,1).

Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit davon aus, dass es eine Vielzahl von Fällen geben wird, die vom RKI nicht erfasst werden – vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. In der Statistik zählen nur positive PCR-Tests. Zudem können verspätete Anmeldungen oder Übertragungsprobleme zu einer Verfälschung einzelner Tageswerte führen. Diese Woche war in den meisten Bundesländern am Montag oder Dienstag ein Feiertag.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI kürzlich 78.629 Corona-Neuinfektionen und 281 Todesfälle innerhalb eines Tages gemeldet. Auch hier sind Vergleiche der Daten aufgrund des Testverhaltens, verspäteter Anmeldungen oder Übertragungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle von Wochentag zu Wochentag stark, da viele Bundesländer diese insbesondere am Wochenende nicht an das RKI übermitteln und ihre Fälle später in der Woche melden.

Seit Beginn der Pandemie hat das RKI 35.728.277 Infektionen mit Sars-CoV-2 gezählt. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen unentdeckt bleiben.

Expertenanhörung zur Corona-Pandemie im Kieler Landtag

Donnerstag, 03. November, 03:49: Der Landtag holt den Rat von Experten verschiedener Disziplinen zum Umgang mit der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein ein. Eine ganztägige Anhörung im Plenarsaal am Donnerstag (9.00 Uhr) befasst sich zunächst mit medizinischen Aspekten im Hinblick auf den bevorstehenden Winter. Ein Thema ist die Verpflichtung, Infizierte zu isolieren. Zu den eingeladenen Experten gehören die bekannten Mediziner Helmut Fickenscher, Hendrik Streeck und Jan Rupp.

Auch rechtliche Aspekte von Corona-Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und insbesondere auf die Schulen werden eine Rolle spielen. Auch in Schleswig-Holstein sind die Infektionszahlen wieder gesunken. Das Land lag zuletzt leicht über dem Landesdurchschnitt.

Lauterbach: Kita-Schließungen waren aus heutiger Sicht nicht notwendig

14:36 ​​Uhr: Aus heutiger Sicht war die Schließung von Kitas während der Corona-Pandemie nicht erforderlich. Das ergibt sich aus neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung einer aktuellen Studie sagte. „Die Kitas waren keine Infektionsherde“, sagte Lauterbach. Die Inzidenz bei Kita-Kindern liegt noch hinter der von Grundschulkindern und Jugendlichen. Die Übertragungsrate lag im Untersuchungszeitraum bei 9,6 Prozent.

„Das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt in die Winterwelle gehen“, so Lauterbach weiter. Kontaktreduzierung, Kleingruppenbildung, Masken für Erwachsene und Belüftung sind wichtig. „Aber Kita-Schließungen sind medizinisch definitiv nicht sinnvoll.“

Insgesamt gibt es laut Lauterbachs Einschätzung derzeit keinen Grund zur Entwarnung in der Corona-Pandemie. Es gebe „höchstens eine Atempause“. Die Krankenhäuser arbeiteten am Limit und „die neuen Varianten bauen sich auf“. Lauterbach mahnte daher zur Vorsicht. Aber „wir sind mit der Impfkampagne gut vorbereitet.“ Täglich gibt es bis zu 100.000 neue Impfungen, dazu kommen das Pandemieradar und die Abwasserüberwachung.

Sozial benachteiligte Kinder waren besonders häufig von negativen Folgen wie Infektionen und Kita-Schließungen betroffen, wie die von Lauterbach und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) vorgestellte Studie zeigt. „Kinder haben während der Pandemie bereits erheblich gelitten – oft weniger unter dem Virus selbst als unter den Folgen der Eindämmungsmaßnahmen“, erklärte Paus. „Besonders schockiert mich, dass sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche besonders stark betroffen sind und dass so viele Kinder und Jugendliche psychische Belastungen zeigen.“

Gerade die Kinder, die am dringendsten Zugang zu frühkindlicher Bildung und Förderung benötigen, sind oft den größten Einschränkungen ausgesetzt. „Künftig muss das Wohl des Kindes an erster Stelle stehen.“ Hier geht es um die Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen und um Chancengleichheit.

Impfung mit Kochsalzlösung – Mitarbeiter der Impfstelle vor Gericht

Dienstag, 1. November, 17:30 Uhr: Im Fall möglicher Impfungen mit Kochsalzlösung in der ehemaligen Corona-Impfstelle im niedersächsischen Schortens (Kreis Friesland) muss sich ein ehemaliger Mitarbeiter ab Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Oldenburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38-Jährigen Körperverletzung in 15 Fällen vor, wie das Landgericht mitteilte. Im April vergangenen Jahres soll die damalige Krankenschwester 15 Spritzen entweder nur mit Kochsalzlösung aufgezogen oder den Covid-Impfstoff so stark mit Kochsalzlösung verdünnt haben, dass er nicht mehr wirkte.

Die Spritzen seien dann von anderen Mitarbeitern benutzt worden, die nichts von den Taten des Angeklagten gewusst hätten. Demnach sollen 15 Personen Spritzen ohne wirksamen Covid-Impfstoff erhalten haben. Hintergrund des mutmaßlichen Vorgehens der Frau war laut Staatsanwaltschaft, dass sie die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisierte. Der Vorwurf der Körperverletzung rührt daher, dass die Betroffenen eingewilligt hätten, sich für eine Corona-Impfung mit einer Injektionsnadel stechen zu lassen. Es gab keine Zustimmung für eine unwirksame Substanz.

Da nicht mehr nachvollziehbar war, wer möglicherweise Impfungen mit unwirksamen Wirkstoffen erhalten hatte, forderten die Behörden mehr als 10.000 potenziell Betroffene vorsorglich zu einer dritten oder gar vierten Impfung auf.

