Corona-Fokus-Krankenhäuser: „Brauchen eine Revolution im Gesundheitswesen“

Masken, Impf- und Isolationspflicht – geht der Streit um Corona im dritten Pandemie-Winter weiter? Was macht das mit den besonders betroffenen Krankenhäusern? Bei „Hart aber fair“ diskutiert unter anderem Gesundheitsminister Lauterbach, wie die Kliniken wieder gesund werden können.

Den Krankenhäusern könnte ein weiterer harter Winter bevorstehen. Das befürchtet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der Grund: eine neue Corona-Variante, die Experten zufolge im Winter Deutschland erreichen könnte. Sie ist laut Lauterbach ansteckender als alle anderen Varianten, aber weniger tödlich. Deshalb plädiert er dafür, die Maskenpflicht im Innenraum beizubehalten.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach befürwortet eine Maskenpflicht in Innenräumen.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek sieht das anders. In der ARD-Sendung „Hart aber fair“ erklärt er, dass diese Regelung Ländersache sei. Vereinbart wurde, dass die Entscheidung „an die Situation angepasst“ werde. Das gilt sowohl für die Maskenpflicht in Restaurants als auch für die Durchführung von Weihnachtsmärkten im Dezember. Diese Regelung hat sich bereits bei der Ausrichtung des Münchner Oktoberfestes bewährt.

Zur Einschätzung der Corona-Lage gibt es unter Experten derzeit sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen befürchten einen deutlichen Wertzuwachs durch Public-Viewing-Veranstaltungen während der am 20. November beginnenden WM, andere glauben, dass das Ende der Corona-Pandemie inzwischen erreicht ist. Sie sprechen von einer Epidemie. Darunter der Virologe Christian Drosten oder der Leiter der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens.

Dennoch befürchtet die Krankenschwester und Gewerkschaftsfunktionärin Lisa Schlagheck, dass die Krankenhäuser im Winter überlastet sein werden – allerdings aus einem anderen Grund. „Die Annahme, dass wir wegen der Corona-Welle überfordert sind, ist falsch. Meiner Meinung nach sind wir wegen der Ökonomisierung im Gesundheitswesen und wegen des Personalmangels überfordert. Corona ist dann das i-Tüpfelchen, das uns belastet.“ runter“, sagt sie.

Prekäre Situation auf Notstationen

Tatsächlich ist die Überlastung des Pflegepersonals in vielen Notaufnahmen ein Problem, das gefährlich sein kann. „Einen Krankenhausaufenthalt würde ich nach Möglichkeit vermeiden“, resümiert die Pflegekraft Schlagheck am Ende der Sendung. Sie arbeitet als Notfallkrankenschwester am Universitätsklinikum Münster. Es gibt zahlreiche weitere Krankenhäuser in der Region, die aber ihre Notaufnahmen schließen müssen, wenn sie überlastet sind. Schlagheck berichtet, dass dies fast täglich vorkomme. Dann kommen die Patienten zu ihr und ihren Kollegen.

Immer wieder müssen Patienten auf den Fluren liegen, um auf ihre Behandlung zu warten, schildert sie die Situation. Nach der Erstbehandlung in Münster müssen sie oft in andere Krankenhäuser gebracht werden, weil es in der Klinik keine freien Betten für sie gibt. Es kann vorkommen, dass Patienten zur weiteren Behandlung in über hundert Kilometer entfernte Kliniken transportiert werden müssen. Bis vor kurzem musste sie als einzige Krankenschwester Nachtschichten leisten – in einer Notaufnahme, die sich über zwei Stockwerke erstreckt.

„Das bekommen wir jetzt mit Reformen in den Griff“

Zumindest in Nordrhein-Westfalen könnte sich die Situation in den Notaufnahmen bald ändern. Dafür streikten die Pfleger – 77 Tage lang. Bundesweit könnte es etwas länger dauern, aber auch hier kämpft Minister Lauterbach für Veränderungen. Das sei auch dringend nötig, sagt sein bayerischer Kollege Holetschek: „Wir brauchen eine Revolution im Gesundheitswesen.“ Dies soll bis zum Ende dieser Legislaturperiode erfolgen.

Am Mittwoch will Lauterbach dem Gesundheitsausschuss einen Teil eines Gesetzes vorlegen, das unter anderem die Fallpauschale abschaffen soll. Sie wurden vor 20 Jahren eingeführt. Fallpauschalen regeln, wie teuer eine Krankenhausbehandlung werden darf. Lauterbachs Ziel: Wenn es auf den Stationen zu wenig Pflegekräfte für bestimmte Pflegeleistungen gibt, können bestimmte Krankheiten nicht mehr behandelt werden. „Wir führen viele Eingriffe auf dem Rücken des Pflegepersonals durch, die ambulant durchgeführt werden können oder gar nicht müssen“, erklärt Lauterbach. Beispielsweise ist es nicht erforderlich, dass Patienten für eine Kniereflexion ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Das neue Gesetz hat bereits einen Namen: Krankenhauspflegeentlastungsgesetz. „Das ist eine dramatische Entökonomisierung der Krankenhäuser“, sagt Lauterbach. Der Minister ist sich sicher, dass das Gesetz sofort hilft. Schon bei seiner Einführung würde es Pflegekräfte entlasten, am Ende gäbe es mehr Auszubildende für Pflegeberufe und Pflegekräfte würden länger im Beruf bleiben.

„Notfalleinheiten verstehen das nicht“

Für Pfleger Schlagheck hat das neue Gesetz einen entscheidenden Schönheitsfehler. „Das gilt nur für die Betten und die Pflegebereiche“, klagt sie. Ausgenommen davon sind Fahrdienste, Reinigungskräfte, aber auch Notfallstationen, auch Hebammen werden nicht angewendet. „Das ist nicht hinnehmbar“, sagt Schlagheck, der auch beklagt, dass es keine Sanktionen für Krankenhäuser gibt, die ihr Personal nicht entlasten. Lauterbach setzt in diesem Punkt zunächst auf Vertrauen und verspricht, das Gesetzeswerk zu verbessern.

Auch Holetschek kritisiert das Gesetz. Ihm dauert das alles zu lange. „Wir steuern auf eine humanitäre Katastrophe zu, auch in der Langzeit- und Altenpflege, im Mittelpunkt steht die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte“, fordert er. Aber auch Schlagheck hat Zweifel, dass ihnen das Gesetz die Arbeit erleichtern wird – auch wenn Lauterbach ankündigt, dass Ende November erstmals über die Abschaffung von Fallpauschalen gesprochen werden könnte. Für Schlagheck ist klar: Sie kann sich nicht mehr vorstellen, ihr ganzes Berufsleben als Krankenschwester zu arbeiten. „Ich möchte nicht warten, bis ich in den Ruhestand gehe, um Verbesserungen vorzunehmen“, sagt sie. Lisa Schlagheck ist dieses Jahr dreißig geworden.