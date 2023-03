Uit gegevens van Eurostat die donderdag zijn vrijgegeven, blijkt dat er in 2021 4,09 miljoen baby’s zijn geboren in de Europese Unie – een stijging van 20.000 ten opzichte van 2020.

Deze stijging is de eerste stijging van het aantal geboorten in de EU sinds 2016.

Hoewel de lockdownmaatregelen die tijdens de COVID-19-pandemie in heel Europa werden ingevoerd, tot speculaties hadden geleid of deze tot een geboortegolf zouden leiden, daalden de geboortecijfers in 2020 zelfs, om in sommige landen in 2021 weer te stijgen.

Dit zorgde ervoor dat sommige wetenschappers dachten dat mensen gewoon hadden gewacht tot de eerste schok van de pandemie voorbij was om kinderen te krijgen.

Het vruchtbaarheidscijfer (het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw naar verwachting tijdens haar leven zal krijgen) is ook voor het eerst sinds 2016 gestegen, met een EU-gemiddelde van 1,53 levendgeborenen per vrouw – tegen 1,50 in 2020.

Frankrijk had de hoogste vruchtbaarheid in Europa, met 1,84 levendgeborenen per vrouw, terwijl Malta het laagste had met 1,13 levendgeborenen per vrouw.