De Franse voetbalbond (FFF) heeft donderdag aangekondigd dat het na een vergadering van het uitvoerend comité heeft besloten afscheid te nemen van bondscoach Corinne Diacre.

In een persbericht prees de FFF Diacre’s “betrokkenheid en ernst”, maar zei dat een vierkoppige commissie die was opgericht om te onderzoeken hoe het nationale damesteam wordt geleid, “unaniem” had aanbevolen de coach te ontslaan.

“De vele gehouden hoorzittingen hebben het mogelijk gemaakt om een ​​zeer belangrijke kloof met enkele topspelers te leggen”, aldus het. “Dit gat heeft een point of no return bereikt dat de belangen van het team schaadt.”

Ontslag van spelers

De verhuizing kwam niet geheel onverwacht, aangezien Diacre onder toenemende druk stond sinds aanvoerder Wendie Renard vorige maand haar ontslag bij het nationale team aankondigde.

“Ik kan het huidige systeem, dat ver achterblijft bij de eisen die nodig zijn om op het hoogste niveau te concurreren, niet langer ondersteunen”, zei Renard.

Paris Saint-Germain-aanvaller Kadidiatou Diani, de topscorer in de Franse competitie, die net als Renard vorig jaar genomineerd was voor de Ballon d’Or, stopte ook, samen met haar PSG-teamgenoot Marie-Antoinette Katoto.

De federatie zei dat interim-president Philippe Diallo een commissie had gevraagd om met potentiële kandidaten te spreken om Diacre als hoofdtrainer “zo snel mogelijk” te vervangen.

Toe te voegen aan de FFF-crisis

De verhuizing had nauwelijks op een ongelegener moment kunnen komen, aangezien Frankrijk op het punt staat deel te nemen aan de Women’s World Cup in Australië en Nieuw-Zeeland in juli en augustus.

De Franse federatie verkeerde al in een crisis na het aftreden van de door schandalen getroffen 81-jarige president, Noel Le Graet, vorige week.

Diacre, die in 2017 de leiding nam over de Franse nationale ploeg en nog tot augustus 2024 onder contract stond, zei woensdag dat ze het slachtoffer was geworden van een lastercampagne.

Onder Diacre verloor Frankrijk als gastland van de Verenigde Staten in de kwartfinales van het laatste WK in 2019. Les Bleues verloor vervolgens van Duitsland in de halve finales van het EK van vorig jaar in Engeland.

Diacre, die als speelster 121 keer voor het nationale team speelde, was eerder coach van tweedeklasser Clermont, waarmee ze de eerste vrouw was die een herenteam coachte in een competitieve wedstrijd in Frankrijk.

pdf/msh (Reuters, AFP, AP)