Coral Hurdle: Brewin’upastorm tritt gegen Constitution Hill in Ascot an, während er sich für die Rückkehr von Relkeel aufwärmt | Rennnachrichten

Olly Murphy bereitet Brewin’upastorm darauf vor, am 19. November im Coral Hurdle in Ascot gegen Constitution Hill anzutreten, nachdem er Sean Bowen am ersten Hindernis während seines saisonalen Bogens in Aintree am Samstag aus dem Sattel geworfen hat.

Eine Rückkehr zum Relkeel Hurdle in Cheltenham am 1. Januar bleibt das wichtigste Winterziel für den Sieger der zweiten Klasse.

Er fiel letztes Jahr in diesen Wettbewerb, bevor er im selben Monat bei einem wertvollen Wettbewerb in Lingfield Wiedergutmachung leistete.

„Es war eine Katastrophe in Aintree, aber manchmal läuft es so“, sagte Murphy. „Sean war OK und das Pferd war OK und das sind die beiden wichtigsten Dinge.

„Normalerweise fährt er am Neujahrstag direkt nach Cheltenham zum Relkeel Hurdle, aber ich muss ihn vorher treffen.

„Also stelle ich mir vor, dass er einen Eintrag in der Zwei-Meilen-Drei-Hürde in Ascot haben wird, die Constitution Hill anstrebt. Offensichtlich wird Constitution Hill extrem schwer zu schlagen sein, aber es gibt ein gutes Preisgeld im Angebot und wenn es ihm in den nächsten Wochen gut geht, lassen wir ihn seine Chance nutzen.“

Obwohl Brewin’upastorms Reise nach Merseyside in einer Katastrophe endete, verließ Murphy Aintree mit einem Double auf seinem Namen und einer Menge, auf die er sich nach dem siegreichen Aufholjagd-Debüt freuen kann Doktor Ken.

Doktor Ken könnte als nächstes nach Newbury fahren, nachdem er einen erfolgreichen Start über Zäune hingelegt hat





Murphy sagte: „Er ist ein Pferd, das sich als guter Verfolger erweisen könnte, es war eine schöne Ausgangslage. Er hat Hürden wahrscheinlich untererfüllt, aber er wurde als Verfolger gekauft und ich fand, dass er sehr gut gesprungen ist.

„Ich bin mir nicht ganz sicher, wohin er gehen wird, aber es gibt ein Rennen für ihn beim Coral Gold Cup-Meeting in Newbury, und er ist einer, auf den man sich freuen kann.“

Thomas Darby ist auf dem Weg, seine Coral Long Distance Hurdle-Krone am 25. November in Newbury zu verteidigen, nachdem er bei seinem Wiederauftauchen beim West Yorkshire Hurdle Zweiter wurde.

Thomas Darby wird diesen Monat zum Long Distance Hurdle nach Newbury zurückkehren





Murphys Neunjähriger wurde Vierter im Wetherby-Wettbewerb, bevor er vor 12 Monaten in Newbury zum Sieg aufsprang und dieses Mal in Yorkshire hinter Dan Skeltons Proschema Zweiter wurde.

Allerdings musste Murphys Schützling in einem Rennen, das sich in einen kleinen Sprint verwandelte, dem Sieger 6 Pfund zugestehen, und der Handler von Warren Chase Stables hofft, dass ein stärker geführtes Rennen zu besseren Bedingungen Thomas Darby die Form umkehren lässt.

„Er wird für das Rennen, das er letztes Jahr gewonnen hat, nach Newbury zurückkehren, und er hat seinen Lauf in Wetherby gut hinter sich gebracht“, sagte Murphy.

„Offensichtlich hatte er in Wetherby eine Strafe, die nicht half, und Dans Pferd war an diesem Tag ein entscheidender Sieger, aber wir freuen uns darauf, sie zu besseren Bedingungen wieder aufzunehmen.

„Vielleicht hat das Rennen, das sich in einen Sprint verwandelte, Thomas Darby nicht so gut gelegen wie Dans Pferd, und hoffentlich kann er nach Newbury fahren, mit der Chance, dort das Ruder herumzureißen.“