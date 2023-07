Paddington wurde von der Rivalin Emily Upjohn bis zum Ende gedrängt, erwies sich aber am Ende als zu gut, um eine spannende Korallen-Eclipse der Gruppe Eins in Sandown zu gewinnen.

Der Kampf zwischen Aidan O’Briens Star bei den Irish Guineas 2000 und dem von John und Thady Gosden trainierten Coronation-Cup-Gewinner war als episch angekündigt worden und wurde diesem Hype gerecht, da die beiden an der Ziellinie nur eine halbe Länge voneinander entfernt waren.

Wie erwartet hatte West Wind Blows unter Jamie Spencer das Tempo für das Vier-Läufer-Feld vorgegeben, wobei Ryan Moore auf Paddington auf dem zweiten Platz lag, während William Buick auf Emily Upjohn auf der Spur war.

Dubai Honor folgte ihnen die ganze Zeit, während das Feld die meiste Zeit der zweieinhalb Kilometer langen Reise im Gänsemarsch umherzog.

Es war Paddington, der als Erster angriff und den Anschein erweckte, als würde er mit Dingen davonlaufen, aber Emily Upjohn drohte mit einer gefährlichen Herausforderung von außen auf ihn zu.

Die beiden Spitzenreiter setzten sich gut ab, aber Paddington, der nun drei Rennen in der Gruppe 1 in Folge absolviert hat und O’Brien den siebten Coral-Eclipse-Rekordtitel beschert, war nicht zu überholen.

Paddington schlägt Emily Upjohn in Sandown um eine halbe Länge





O’Brien sagte: „Er (Paddington) ist etwas früher dort angekommen, als er (Moore) wollte, und er hat nur ein bisschen gewartet. Ich nehme einfach an, dass sein Tempo ihn dorthin gebracht hat und er seinen Rhythmus nicht gebrochen hat, und das waren 100.“ Prozent das Richtige.

„Wenn man so ein Stutfohlen trifft, würde sie sich nicht so leicht hinlegen, und natürlich wäre es perfekt für sie gewesen, weil sie ein Ziel hatte, das sie dorthin bringen würde.

„Wir wussten, wie gut sie war und würden sie auf keinen Fall unterschätzen.“

Für die Qatar Sussex Stakes am 2. August in Goodwood könnte Paddington nun wieder auf eine Meile zurückfallen.

Ryan Moore salutiert nach Paddingtons Sieg vor der Menge in Sandown





O’Brien fügte hinzu: „Der Plan nach Ascot war, direkt nach Goodwood zu gehen, und zwar einfach, weil er sich so gut geschlagen hatte und John (Magnier) überzeugt war, dass er es (10 Furlongs) in der Abstammung bekommen würde, und Ryan war auch sehr glücklich.“ Deshalb haben wir uns entschieden, hierher zu kommen.

„Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn alles in Ordnung wäre, die Chance groß wäre, dass er nach Goodwood kommt. Er erreichte die Tore schneller als je zuvor und Ryan sagte, er sei wie ein Traum gereist und seine Reise habe ihn einfach dorthin geführt.“

„Ich würde sagen, dass die Chancen sehr gut sind, aber wir werden sieben bis zehn Tage warten, um zu sehen, was die Jungs wirklich wollen.“

Gleichberechtigung eine Liga höher als der Verantwortliche

Equality und William Buick setzen sich im Coral Charge der Gruppe Drei durch





Gleichwertigkeit zeigte die beste Leistung seiner Karriere und ging als einfacher Sieger aus dem Rennen hervor Korallenladung.

Der von Charlie Hills trainierte Fünfjährige hatte bei seinem letzten Einsatz in Windsor ein Handicap klar gewonnen, aber dies war ein erster Erfolg auf der Ebene der Gruppe Drei.

Unter William Buick war er durchweg geschickt und wurde von Diligent Harry ins Rennen geschickt.

Existent hatte eine einsame Furche auf der nahen Seitenschiene gezogen, wobei Jim Crowley die Möglichkeit eines besseren Bodens nach starkem Regen auslotete, und zwei Furlongs vor dem Ziel war er immer noch im Rennen.

Das war jedoch der Punkt, an dem Buick sein Pferd dazu aufforderte, das Rennen zu beenden, und er sprintete klar davon.

Ed Walkers Stutfohlen Makarova fügte einen weiteren wertvollen schwarzen Typ hinzu und schlug eineinhalb Längen auf dem zweiten Platz, während Tiber Flow den dritten Platz belegte. Der Favorit Marshman stand nach einem langsamen Start vor einem harten Kampf.

Marquand im Double

Mystic Pearl (blau und gelb) gewinnt den Coral Distaff unter Tom Marquand





William Haggas wird seine Pläne danach überdenken müssen Mystische Perle Sie ersparte sich den Weg zum Verkaufsring, als sie bei ihrem ersten börsennotierten Unternehmen in der USA einen Überraschungserfolg feierte Korallenroter Spinnrocken.

Als die Tochter von Invincible Spirit mit einer Wertung von nur 78 in den Meilenwettbewerb ging, zeigte sie, dass sie weit über dieser Marke lag, als sie am Ende mit einer Leistung abschloss, die ihren vorherigen Start in Bezug auf Strecke und Distanz um eins übertraf.

Der Sieg schien der deutschen Zweitplatzierten der 1000 Guineen, Stenton Glider, zu gelingen, die nach einer wohlüberlegten Spitzenreiterleistung von Andrea Atzeni offenbar alle ihre Konkurrentinnen besiegt hatte.

Dies sollte jedoch nicht der Fall sein, denn der 5/2-Favorit musste sich wieder mit der zweitbesten Position begnügen, nachdem er spät von der 22/1-Chance abgeholt wurde, die sich schließlich durchsetzen konnte, um mit einer Dreiviertellänge zu punkten und einen Treffer zu erzielen 137/1 Double für Jockey Tom Marquand.

Trainer Roger Varian wurde von den Verbindungen von als „absoluter Zauberer“ gefeiert Perottoder seinen ersten Erfolg seit den Britannia Stakes 2021 in Royal Ascot feierte, als ihm ein klarer Sieger ausging Korallen-Herausforderung.

Perotto kehrte am Samstag in Sandown auf die Siegerstraße zurück





Der New-Bay-Wallach machte seinen dritten Start für den Newmarket-Führer zu einem triumphalen, als er gut auf einen erstmaligen Schlag reagierte, sich den 100.000-Meilen-Preis sicherte und sein zweijähriges Warten auf den Karriereerfolg Nr. 5 beendete.

Der 5/1-Favorit, der sich innerhalb der letzten Viertelmeile durchsetzte, fand auf dem Anstieg zur Ziellinie weiterhin genügend Druck, besiegte Ouzo mit anderthalb Längen und brachte den Ball für den Classic-Gewinner Marquand ins Rollen.