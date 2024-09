Cora Schumacher kan actie ondernemen met haar nieuwe liefdesleven

Nadat Cora Schumacher als eerste het Liebes-interview van Ralf en zijn stichelte had gekregen, voor alles in de Ruhe. Ze omschrijven het zelf als weinig enkel voedsel. Met de „30 Jahre Exclusiv“-Feier auf der „Mein Schiff 7“ in Hamburger Hafen kunt u genieten van uw herinneringen en in die kamers verblijven. Maar in het innerlijke leven staat het anders open. „Ik zit hier in huis, ik wil niet voor de camera staan ​​en genieten van mijn kasten“, aldus Cora in het interview.