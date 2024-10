Bekijk enkele dagen in de familie Schumacher om te zien wat er is gebeurd. De eerste keer dat ik bij Gina Schumacher (27) woonde, was tijdens een vakantie op Mallorca. En als ik me Onkel Ralf Schumacher (49) en seingever Ex-Frau Cora (47) herinner, zouden ze heel gelukkig zijn in hun leven. Daarom hebben ze allebei hun hele leven gelukkig samengewoond. Na Ralf’s öffentlichem Coming out, zal ik binnenkort vertrekken. Ze zijn van de Coming-out en Ralfs nieuwe Beziehung eerste tijdens de middelste maart. Der Formel-1-Fahrer zelf konterte en veröffentlichte private Chatverläufe, sterft Gegenteil sollten. Hieruit volgt met zorg een onbepaalde relatie met het ex-koppel. Vastgoed in Salzburg biedt onderdak aan Schuhmachers Zo zijn Ralf en Cora sindsdien, zegt de nieuwe Instagram Story van de Reality Blonde. Darin wettert sie erneut gegen ihren Ex. Dieses woont samen met Sohn David (22) en een onroerend goed.

Gemeinsame Immobilie kan worden gekocht „Er is dus veel fassade, dat bestaat niet echt. Mijn ex-man is behauptet, ik ben een blocker. Bullshit. Dat behoort niet tot het verleden!“, schrijft de 47-jarige in dit verhaal . U kunt nu uw vastgoedportaal in uw eigen villa in Salzburg bekijken voordat u tot aankoop overgaat. „Ik heb een vastgoedportaal, dus onze gezinswoning in Salzburg is verkocht“, behauptet Cora.