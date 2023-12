COP28: Hoofd van de VN-besprekingen slaat terug op beweringen over klimaatontkenning

“Ik heb keer op keer gezegd dat de uitfasering en uitfasering van fossiele brandstoffen onvermijdelijk is”, voegde hij eraan toe, in een van zijn krachtigste uitspraken tot nu toe over de toekomst van olie, steenkool en gas.

„Ik zal het heel precies zeggen. Als we kijken naar scenario’s waarin de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graden zonder of met weinig overschrijding, dan is het gebruik van fossiele brandstoffen in 2050 sterk verminderd en is het gebruik van steenkool volledig uitgefaseerd“, zei hij.