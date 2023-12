COP 28-top: Autocratische VAE laat nu critici toe die het ooit buiten de deur hield

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten (AP) — Deelnemers tijdens de COP28-klimaatbesprekingen van de Verenigde Naties Zondag werden ze begroet door de zeldzaamste bezienswaardigheden in de Verenigde Arabische Emiraten: publieke protesten.

Van de grootste demonstratie die sinds het begin van de woede in de VAE is gezien Oorlog Israël-Hamas Wat betreft milieukwesties kunnen activisten die de VAE binnenkomen, binnen de top onder strikte richtlijnen protesteren in dit autocratische land.

Intussen zijn ook mensenrechtenonderzoekers van organisaties die door het land al lang verboden zijn, binnengelaten, waardoor sommigen voor het eerst in tien jaar de kans krijgen om kritiek te uiten – hoewel velen erkennen dat ze wellicht nooit meer het land in mogen.

“Een van onze grootste problemen met COP28 is het feit dat de regering van de VAE dit gebruikt om haar imago internationaal op te poetsen en het feit dat beperkte protesten zijn toegestaan ​​… is een goede zaak”, zei Joey Shea, nu op haar eerste reis naar de Emiraten als onderzoeker gericht op het land bij Human Rights Watch. “Maar uiteindelijk helpt het om het zeer valse beeld te creëren dat de VAE de rechten respecteert, terwijl dat in feite niet het geval is.”

De VAE, een federatie van zeven sjeikdoms onder leiding van de heerser van Abu Dhabi, verbiedt politieke partijen en vakbonden. Alle macht berust bij de erfelijke heerser van elk emiraat. Brede wetten beperken de meningsuiting streng en bijna alle grote lokale media zijn staatsbedrijven of aan de staat gelieerde media.

Wetten criminaliseren ook de weinige protesten die plaatsvinden door buitenlandse arbeiders. De totale bevolking van de Emiraten, die ruim 9,2 miljoen inwoners telt, bestaat voor slechts 10% uit de Emiraten. De rest zijn expats, velen van hen zijn laagbetaalde arbeiders die geld naar hun families willen sturen.

Velen zeggen niets omdat ze zien dat hun levensonderhoud in gevaar komt als ze zich uitspreken, omdat hun visa en verblijfplaats gebonden blijven aan hun werkgevers. De diplomatieke banden van de VAE met Israël, die in 2020 zijn bereikt, maken het protesteren namens de Palestijnen ook veel beladener.

Demonstranten houden hun vuisten omhoog en een bord waarin wordt opgeroepen tot een staakt-het-vuren in de oorlog tussen Israël en Hamas op de COP28 VN-klimaattop, zondag 3 december 2023, in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. (AP Foto/Rafiq Maqbool)

De VN en de VAE waren het echter vóór de COP28 eens dat vrije meningsuiting zou worden toegestaan. Activisten beschreven een proces waarbij ze goedkeuring moesten vragen aan de organisatoren voor hun demonstraties. Volgens de VN-regels op de top vermeden demonstranten het zwaaien met nationale vlaggen of het specifiek aanroepen van landen.

Maar zondagmiddag kwamen meer dan 100 mensen bijeen als onderdeel van solidariteitsprotesten namens de Palestijnen, op slechts een korte afstand van het Israëlische paviljoen in Dubai’s Expo City. Hetzelfde aantal toeschouwers en journalisten keken toe terwijl ze zongen, de namen van de doden lazen en hun vuisten omhoog hielden. Sommigen huilden terwijl ze luisterden.

Israëlisch veiligheidspersoneel keek vanaf een afstand toe. Die ochtend hadden ze kort ruzie gemaakt over een ander kleiner protest, waarbij de politie van de Verenigde Naties aanwezig was om de Blauwe Zone te bewaken, een gebied onder toezicht van de VN waar de onderhandelingen plaatsvinden.

Kritiek op het gedrag van Israël in de oorlog heeft een groot deel van de top van de wereldleiders doorspekt, evenals activisten die op de locatie te zien zijn met de traditionele geruite keffiyeh, of sjaal, die geassocieerd wordt met de Palestijnen. In tegenstelling tot sommige andere COP-toppen zijn er echter geen marsen van tienduizenden mensen buiten de locatie geweest.

Babawale Obayanju, een activist van de Global Campaign to Demand Climate Justice uit Benin City, Nigeria, die deelnam aan de protesten van zondag, vertelde de AP dat het belangrijk was om de moord op burgers in de Gazastrook te benadrukken omdat “het tijd is voor de wereld om actie ondernemen” op dat vlak en op het milieu.

Alice McGown houdt een bord vast met de tekst ‘geen fossielen meer’ terwijl ze verkleed is als doejong op de COP28 VN-klimaattop, zondag 3 december 2023, in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. (AP-foto/Peter Dejong)

“Elke kans die we hebben, elke arena van deze strijd is er één die we moeten omarmen”, zei Obayaju. “En de COP bevindt zich in die arena van strijd.”

De versoepelde regels voor COP28 lijken zich ook te hebben uitgebreid tot het toelaten van mensen die de Emiraten anders misschien niet zouden hebben.

Ongeveer tien jaar geleden, toen de protesten van de Arabische Lente afliepen, traden de VAE hard op tegen islamisten en dissidenten in het land. Het begon ook organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch ervan te weerhouden hun personeel het land te laten bezoeken.

Onder hen was mensenrechtenexpert James Lynch, destijds werkzaam voor Amnesty. In 2015 werd hem de toegang tot het land ontzegd om te spreken op een conferentie over arbeidsmigranten.

Lynch, nu mededirecteur van een organisatie genaamd FairSquare, zei dat hij een visum had aangevraagd en niet had gekregen om COP28 bij te wonen. Nadat functionarissen uit de Emiraten aan The Financial Times hadden verteld dat niets hem ervan weerhield te komen, nam hij een nerveuze vlucht naar Dubai met een kopie van het artikel in zijn bezit voor het geval hij opnieuw zou worden vastgehouden bij de immigratiedienst. Dat was hij niet en hij sprak vanaf de top met The Associated Press.

“Het is duidelijk een goede zaak dat de VAE mensen met een verscheidenheid aan stemmen en perspectieven binnenlaat, inclusief kritische perspectieven,” zei Lynch. ‘Maar toch… is het in veel opzichten een zenuwslopende en gespannen gebeurtenis.’

Shea’s collega’s van Human Rights Watch waren al negen jaar niet meer in de VAE geweest, nadat een van hun collega’s op dezelfde manier was gearresteerd toen hij probeerde het land binnen te vliegen. Ze zei echter dat ze niet van plan was buiten de Blauwe Zone van het VN-bestuur te gaan werken, voor haar veiligheid en voor degenen die met haar spraken.

“Vanaf het moment dat COP28-deelnemers in Dubai landden, werden ze geconfronteerd met duizenden beveiligingscamera’s en CCTV overal in de openbare ruimte en in gebouwen”, zei Shea. “Je werd effectief gevolgd vanaf het moment dat je aftrad in dit land, naast massale surveillance” door middel van vermoedelijke gevallen waarin autoriteiten mobiele telefoons hackten.

Voor Alice McGown, een activiste uit Los Angeles, betekende het recht om te protesteren bij de COP het verkleden als doejong, of zeekoe, met een bordje in de hand met de tekst: ‘Geen fossielen meer.’ Maar hoewel hij cartoonesk overkwam, uitte McGown serieuze kritiek op de plannen van de Abu Dhabi National Oil Co. om zijn offshore ultrasour-gasactiviteiten uit te breiden naar een beschermd gebied waar de doejong zich bevindt.

‚Het is een beetje riskant,‘ zei ze, terwijl starende toeschouwers stopten om haar te fotograferen. “Het maatschappelijk middenveld heeft niet veel ruimte om zich uit te spreken tegen deze acties.”

Associated Press-journalist David Keyton heeft een bijdrage geleverd.

