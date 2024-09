Startpagina Lokale bevolking München

Van: Thomas Gautier, Lucas Schierlinger

Afdrukken Deel

Het politiekorps, gisteravond in München, is ten einde gekomen. Ook de mutmaßliche Haupttäter is niet flüchtig.

Update 26 september, 12.19 uur: In mijn recente nieuwsbericht staat in het politierapport van München: „Ik ben op de hoogte van de ernstige gevolgen van de 30-jarige Rafal Artur Pawlak en de erkenning van de fysieke aspecten in München, en ze zijn daar aanwezig ten könnte.“

Politie nennt Namen van de Hoofdverdachten: Appartementen te huur

Daraufhin ziet in de nacht drie woningen in het stadsgebied doorzoeken. Daarom zijn er zoveel verdachte dingen die je niet tegenkomt. „Als de kleding goed ontworpen is, zijn ze allebei zeer gevoelig voor het ontwerp, wat ook weerspiegeld wordt in de waarde van het werk.“

De 57-jarige Opfer werd onderzocht in de Juridische Medizin. U zult worden vermaakt tijdens deze feestelijke gelegenheid, in uw kast. Een van de twee andere ernstige incidenten genomen door personen werd geïdentificeerd, de erkenning dienst wordt behandeld, en de gevolgen van een persoonlijk letsel worden geaccepteerd en ze worden doorgegeven. De andere persoon was bekend als Zeuge. Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen laufen weiterhin.

Update 26 september, 10.13 uur: Na de laatste dagen van het jaar 57 jaar geleden in de binnenstad van München is er nog steeds meer bezorgdheid over de vlucht. Bislang gebe keine Festnahme zu mention, sagte a Polizeisprecherin. De informatie over de zorg die de spoedeisende hulp biedt, is immers ook duidelijk.

Mann in München kreeg: Hauptverdächtiger weiter flüchtig

De man is een hoofdverwant voor de vele verletzungen, die de mogelijkheden in de Alten Botanische Tuin erlitten. Het sprak voor zich dat de Ermittlers voortaan ook deel uitmaakten van de ‘grotere groep geïnteresseerden’. Twee mannen werden geboren met weinig späterfestgenommen. De politie is er verantwoordelijk voor dat zij wederzijds voordeel opleveren.

De Oude Botanische Tuin staat bekend als Kriminalitäts-Hotspot in de Bayerischen Landeshauptstadt. Een eigen taskforce van de stad is verantwoordelijk voor de veiligheid in het parkgebied en staat ook bekend als Dry-Umschlagplatz.

Update 25 september, 7.25 uur: Bislang hat die Polizei noch keinen Vollzug meldde. De dagelijkse routine na de mutmaßlichen Haupttäter (zie de afbeelding op onze nieuwsticker) is donderdagochtend nog steeds actief.

Update 25 september, 14:28 uur:Nieuwe Details: De politie staat op videobewaking zodat ze veilig op de oevers te zien zijn. De Gruppe der Täter (Gesamtanzahl unklar) was nog steeds verdwenen. Als er een gesprek is, dan is er een straat – en dan is er Schlägerei, dus de politie later. Na informatie over de weergave van de Mann een Tritt tegen de Kopf.

Update 25 september, 14:14 uur: De foto-fahndung nach de hoofdverdächtige laäuft. Het onbeantwoorde mannetje is een duidelijke video-aufnahmen om te erkennen. Ik ben erg blij met de ervaring van een goed leven voor de toekomst. Er zouden in de toekomst nog twee mannelijke en zelfverzekerde mensen kunnen worden ervaren. Het zijn dezelfde mensen die in een veilige omgeving leven, meldt de politie.

De politie heeft een foto van de hoofdverdachte in het licht bekeken. © dpa/Peter Kneffel/Polizei

De gewone huiseigenaren kunnen als volgt worden beschreven:

20-40 jaar

dunkle Haare, Geheimratsecken, helle Hautfarbe

licht gekleed: joggingbroek en duurzame bovenkleding – evt. Adidas-Zeichen), gelbe Schuhe en Umhängetasche

Ermittler zeggen Foto des Hauptverdächtigen: Zeugenaufruf veröffentlicht

De Polizei erklärt in zijn Zeugenaufruf: „Wer hat im gegebenen Zeitraum im Bereich des Alten Botanischen Gartens Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang with diesem Vorfall stehen? Personen die gevoelige informatie hadden kunnen eten, werden gebeten bij het politiebureau van München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, of andere politiediensten in verband.”

Krafte der Polizei sichern am Tatort Spuren. © dpa/Peter Kneffel

Update 25 september, 14:02 uur: Gezien het feit dat de politie wordt ingezet, zijn wij op de hoogte van de mutaßliche Haupttäter. Demnächst solle of ihm a Fahndungsfoto veröffentlicht waren, kündigte in Sprecher an.

Update 25 september, 13:16 uur: Wie meedoet met de politie, krijgt straks te maken met een „grotere groep verdachten“. Er worden meer controles uitgevoerd, ook door de politie.

man in München werd afgeluisterd: Großeinsatz im Alten Botanischen Garten

De Hintergründe waren duidelijk duidelijk. In feite zullen we „keine Hinweise auf Messer oder Schusswaffen“ blijven hebben.

Eerste rapport van 25 september

München – In München vieren we ons bijzondere bezoek aan de Alten Botanische Tuin (25 september). Bij de Opfer act es sich um einen 57 Jahre alten Mann. Sinds de vlucht zijn de gevolgen van de politie ontsnapt.

Werten Videokameras am Justizpalast aus, een Hinweis zum Tatablauf zu erhalten. In de context van de situatie waarin één persoon kwam, en waar meerdere personen werden beschermd. Zeugen haten het dat Einsatzkräfte om 10.20 uur geïnformeerd is. Wie der Mann zu Tode kam, oorlog zal niet duidelijk zijn. Kijk of u feedback heeft gehad in een Münchner Klinikum, die onze verslaggever voor de toekomst is.