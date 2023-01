Conti-Cup-Struktur ist zu freundlich zu Champions-League-Teilnehmern

Arsenal hat sein Conti-Cup-Spiel unter der Woche überstanden und ist nur noch ein Spiel vom Finale entfernt. Außer, dass sie aufgrund europäischer Pflichten nur ein Spiel im Wettbewerb bestritten haben. Ist das wirklich gerecht? Catherine Ivill/Getty Images

Während der Gruppenphase des Ligapokals mit der Women’s Champions League beschäftigt, erreichten sowohl Arsenal als auch Chelsea nach ihren ersten Saisonspielen im Wettbewerb das Halbfinale, aber werten ihre „Freipässe“ in die Runde der letzten Acht den Pokal weiter ab?

Wie löst man ein Problem wie den Conti Cup?

Der WSL-Ligapokal – aus Sponsoringgründen als Conti Cup bekannt – kehrte Mitte der Woche für die erste der K.o.-Runden zurück und reduzierte das Feld von acht auf die letzten vier. Anders als in früheren Spielzeiten erhielten jedoch zwei Teams ein Freilos für die letzten acht, was bedeutet, dass die anderen 22 Teams des Wettbewerbs, die in der Gruppenphase angetreten waren, nur um sechs Plätze kämpfen mussten.

Es ist ein Schachzug, der den Ligapokal der Männer nachahmt, wo diejenigen, die in der Champions League antreten, ein Freilos für die Runde der letzten 32 erhalten; Bei den Frauen dürfen die Spielerinnen in der Women’s Champions League auf die Gruppenphase verzichten und sind automatisch im Viertelfinale. Hätte Manchester City in dieser Saison die Qualifikationsphase des europäischen Klubwettbewerbs erfolgreich gemeistert, anstatt an der ersten Hürde gegen Real Madrid zu stolpern, hätten drei Mannschaften einen direkten Weg in die K im Quartier.

Wie bereits erwähnt, kann die Gruppenphase, die der K.-o.-Phase vorausgeht, klobig und schwer zu verfolgen sein, bleibt jedoch ein Alleinstellungsmerkmal für den Conti Cup und bietet mehrere Vorteile durch mehr Spiele für Teams, die Spiele finden können, die etwas schwer zu bekommen sind an einigen Stellen zu zusätzlichen Gate-Einnahmen. Auch wenn die Punktzahlen einseitig ausfallen können, freuen sich Meisterschaftsteams (zweiter Rang) immer noch über die Chance, sich gegen WSL-Gegner zu messen, und eine „normale“ Auslosung in der Gruppenphase sollte viele Begegnungen zwischen dem ersten und dem zweiten Rang ermöglichen.

Es handelt sich jedoch eindeutig um einen Pokalwettbewerb, der überarbeitet werden muss. Vor einigen Jahren brachte ich die Idee auf, zu einem KO-Format zurückzukehren, aber „Hoffnungsrunden“ hinzuzufügen, um den Wettbewerb zu verlängern und mehr Spiele anzubieten. Es gibt jedoch zweifellos andere Möglichkeiten, den Knall für Ihr Conti-Dollar zu maximieren oder einfach das Positive für die Teams im Wettbewerb zu maximieren.

Tschüss, tschüss, tschüss

Mit Blick auf die beiden Viertelfinals, in denen die beiden Teams in dieser Saison ein Freilos erhielten, lieferten sich die Spurs einen guten Kampf gegen Chelsea, aber da die Lilywhites immer noch ein Team im Umbruch waren, konnte ihr Gegner die entscheidenden Qualitätsmomente aufbringen mit einem komfortablen 3:1-Sieg durch das Unentschieden.

Für Aston Villa, der mit einer leichten Verletzungs-/Verfügbarkeitskrise zu kämpfen hatte, bei der Managerin Carla Ward während des Spiels etwa viermal mit ihrer Abwehrlinie mischte und jonglierte, war die Reise zum Heimstadion von Arsenal in Borehamwood zu viel für die verfügbaren (und neu eingesetzten). Weit entfernt von einer Katastrophenklasse von Villa, war es hinten verständlicherweise schlampig und verwirrt, was es Arsenal ermöglichte, den Stil zu ändern, als sich die Lücken zeigten, und mit 3: 0-Siegen davonging.

In Leyton zeigte Chelseas Erin Cuthbert weiterhin, warum sie eine der besten Spielerinnen ist, die Schottland im letzten Jahrzehnt hervorgebracht hat. 24 Stunden später gab Gunner Frida Maanum eine Show in Borehamwood. Es steht außer Frage, dass Chelsea und Arsenal in ihren jeweiligen Spielen die verdienten Sieger waren, aber sie spielten in ihren ersten Conti-Cup-Spielen der Saison, nachdem ihre Gegner bereits drei bzw. vier Mal gespielt hatten.

Während sich Aston Villa Anfang Dezember im Ligapokal in Scunthorpe mit Sheffield United auseinandersetzte, empfing Arsenal Juventus in den Emiraten. Ende Oktober, einen Tag nachdem Chelsea Vllaznia besiegt hatte, bahnten sich Spurs den Weg zu einem Sieg über Coventry United in den Conti. Dass die WSL-Vertreter in der Champions League nicht an zwei Orten gleichzeitig sein können, ist klar und es macht keinen Sinn, sie in die Conti-Cup-Gruppenrunden zu schubsen, aber vielleicht ist es Zeit für die im europäischen Wettbewerb ganz aus dem Ligapokal auszusteigen?

Sollten Chelsea (die im Halbfinale gegen West Ham auswärts spielen) oder Arsenal (zu Hause gegen Manchester City) das Finale erreichen, werden sie dies aufgrund des Verdienstes tun, nur zwei Spiele zu bestreiten. Wie wir in den vorangegangenen Saisons gesehen haben, sind es zwei Teams, die den Rest des Feldes schlagen können, um den Pokal zu holen, aber in diesen Saisons mussten sie zumindest die harten Yards aufbringen, um die Gruppenphase zu überstehen.

Es wird seit langem argumentiert, dass der Ligapokal unterbewertet und zu wenig geliebt wird, aber entwerten wir ihn nicht weiter, indem wir zwei Mannschaften im Eilverfahren unter die letzten Acht bringen und ein volles Viertel der verfügbaren Plätze einnehmen? Anstelle von echten strukturellen Änderungen am Format des Conti Cups ist es vielleicht an der Zeit, ihn zu öffnen, indem man ihn für europäische Wettbewerbe abschließt.