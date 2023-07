Modelo Especial-Bier wird am Dienstag, den 23. November 2021 im Brooklyn Borough von New York, USA, veranstaltet.

Geschäft: Konstellationsmarken ist ein internationaler Hersteller und Vermarkter von Bier, Wein und Spirituosen mit Niederlassungen in den USA, Mexiko, Neuseeland und Italien mit leistungsstarken, verbrauchernahen, hochwertigen Marken wie Corona Extra, Modelo Especial, der Robert Mondavi-Markenfamilie, Kim Crawford, Meiomi, The Prisoner Wine Company, High West, Casa Noble und Mi Campo.

Kommentar von Aktivisten: Elliott ist ein sehr erfolgreicher und kluger aktivistischer Investor, insbesondere im Technologiesektor. Zum Team des Unternehmens gehören Analysten führender Tech-Private-Equity-Unternehmen, Ingenieure und Betriebspartner – ehemalige Technologie-CEOs und COOs. Bei der Bewertung einer Investition engagiert das Unternehmen auch spezialisierte und allgemeine Managementberater, erfahrene Kostenanalysten und Branchenspezialisten. Elliott beobachtet Unternehmen oft viele Jahre lang, bevor er investiert, und verfügt über einen umfangreichen Bestand an beeindruckenden Vorstandskandidaten. Das Unternehmen hat seinen Anteil an dieser Investition nicht bekannt gegeben, aber aufgrund seiner Geschichte gehen wir davon aus, dass er mehr als 1 Milliarde US-Dollar beträgt.

Am 18. Juli schlossen Elliott und Constellation eine Kooperationsvereinbarung, in deren Rahmen sich das Unternehmen bereit erklärte, die Größe seines Vorstands von 11 auf 13 Direktoren zu erhöhen und William T. Giles (ehemaliger Finanzvorstand und Executive Vice President – ​​Finanzen, Informationstechnologie und Filialentwicklung, Kundenzufriedenheit für) zu ernennen AutoZone ) und Luca Zaramella (CFO und EVP von Mondelez International ), als Mitglieder des Vorstands, deren ursprüngliche Amtszeit auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens im Jahr 2024 abläuft. Elliott stimmte zu, bestimmte übliche Abstimmungs- und Stillhaltebestimmungen einzuhalten.

Constellation Brands produziert und vermarktet Bier, Wein und Spirituosen, ist aber im Wesentlichen ein Bierunternehmen, dessen Umsatz zu 85 % aus dem Bierverkauf stammt. In der Vergangenheit war es ein Nischenmarkenvermarkter in einem familiengeführten Unternehmen. Aber das ändert sich gerade. Im November 2022 nahm das Unternehmen eine Neuklassifizierung vor, die dazu führte, dass die Familie Sands 1,5 Milliarden US-Dollar für ihre Aktien der Klasse B erhielt und das Unternehmen der Kontrolle der Familie entzog. Darüber hinaus handelt es sich nicht mehr nur um ein Nischenbiergeschäft. Modelo Especial hat sich zum meistverkauften Bier in den USA entwickelt und verzeichnet ein hohes einstelliges Mengenwachstum, was im Oligopol der Bierindustrie sehr selten ist. Dies ist eine Branche mit stabilem Cashflow und hohen Margen. Ähnliche Unternehmen werden mit dem 30- bis 35-fachen Gewinn gehandelt, im Gegensatz zum 22,6-fachen für Constellation. Was ist hier also schief gelaufen?

Erstens wurde das Unternehmen aufgrund der Aktienstruktur mit zwei Aktienklassen, die es der Familie Sands ermöglichte, Constellation zu kontrollieren, mit einem Abschlag gehandelt. Zweitens gibt es, wie wir es oft bei familiengeführten Unternehmen sehen, einen Mangel an Disziplin, der zu einer Erosion des Shareholder Value und einem Verlust des Aktionärsvertrauens geführt hat. Im Jahr 2018 erhöhte Constellation seinen Anteil an einem Cannabisunternehmen, Canopy Growth, um 4 Milliarden US-Dollar. Dies kommt zu der Anfangsinvestition von etwa 190 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 hinzu. Die Vereinbarung hat nicht geklappt, was zu einer Abschreibung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar geführt hat. Das Unternehmen hatte außerdem mit dem Bau einer 1,4 Milliarden US-Dollar teuren Brauerei in Mexicali, Mexiko, begonnen und musste diese schließlich im Jahr 2020 schließen. Constellation kaufte 2015 auch die Craft-Brauerei Ballast Point für 1 Milliarde US-Dollar, um sie etwa vier Jahre später zu verkaufen.

Doch seit diesen Fehltritten hat das Unternehmen bedeutende Schritte in die richtige Richtung unternommen. Im März 2019 wurde Bill Newlands Präsident und CEO und trat die Nachfolge von Rob Sands an. Außerdem entzog sich die Umstrukturierung dem Unternehmen der Familienkontrolle und führte dazu, dass die Familie Sands ihre Führungs- und Ausschussfunktionen niederlegte, einschließlich Rob Sands, der Anfang des Monats seinen Rücktritt als Vorsitzender ankündigte. Jetzt haben sie zwei von Aktivisten angeregte Direktoren in den Vorstand berufen, nachdem Elliott mehrere Monate lang freundschaftlich mit dem CEO und dem Management zusammengearbeitet hatte. Nun ist das Unternehmen auf der Suche nach einem neuen unabhängigen Vorstandsvorsitzenden und ist zum ersten Mal überhaupt in der Lage, zum Wohle der Aktionäre wie eine Aktiengesellschaft geführt zu werden.

Für ein Unternehmen wie dieses sollte das nicht so schwierig sein. Die niedrig hängende Frucht hier besteht darin, dass das Management einfach aus dem Weg geht. Ein erneuerter Vorstand mit einem CEO, der nicht der Sands-Familie verpflichtet ist, sollte zu einem disziplinierteren Investitions- und Strategieplan führen, der nicht nur die selbstverschuldeten Fehler der Vergangenheit vermeiden, sondern auch den Shareholder Value und den Gewinn je Aktie steigern sollte. Damit bleibt ein Kerngeschäft mit Bier übrig, das nun ohne unnötige Ablenkungen betrieben werden kann. Dieses Geschäft verzeichnete ein kontinuierliches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich. Während ein Teil davon auf Fehltritte von Anheuser-Busch zurückzuführen ist, hat sich Modelo neben Budweiser und Coors als Top-Marke etabliert und hat einen viel größeren Wachstumspfad vor sich. Im Gegensatz zu Budweiser und Coors genießt Modelo derzeit keine Massendurchdringung in den USA. Es ist im Westen sehr gut vertreten, bietet aber im Rest des Landes, insbesondere in der Mitte des Landes und an der Ostküste, zahlreiche Wachstumschancen für den Vertrieb. Um dieses Wachstum und die damit verbundenen hohen Margen fortzusetzen, sollte es nicht mehr als nur grundlegendes „Blockieren und Anpacken“ erfordern. Schließlich besteht die Möglichkeit, das Wein- und Spirituosengeschäft auszubauen und zu betreiben. Ein diszipliniertes Vorstands- und Managementteam, das das Vertrauen der Aktionäre zurückgewinnt, könnte einige strategische Akquisitionen tätigen, um dieses Geschäft auszubauen.

Ken Squire ist Gründer und Präsident von 13D Monitor, einem institutionellen Forschungsdienst zum Aktionärsaktivismus, und Gründer und Portfoliomanager des 13D Activist Fund, eines Investmentfonds, der in ein Portfolio aktivistischer 13D-Investitionen investiert.