Constance Wu is zwanger en verwacht baby nr. 2

Er zal nog een baby aan boord zijn voor Constance Wu.

De Vers van de pers aluin is zwanger van haar tweede kind, bevestigde ze op Instagram Story op 21 februari. Naast een foto van haar groeiende babybuik schreef Constance: “Knotje in de oven. Filipijnse baby #2 komt eraan (hartemoji).”

Het zwangerschapsnieuws komt twee jaar nadat de 40-jarige Constance een dochter met muzikant verwelkomde Ryan Kattner.

Sinds ik moeder ben geworden, is de Gekke rijke Aziaten star is grotendeels uit de schijnwerpers gebleven en heeft afgezien van het delen van specifieke details over haar gezinsleven, inclusief de naam van haar dochtertje. Tijdens een optreden in mei 2021 op The Tonight Show met Jimmy Fallon in de hoofdrolonthulde Constance dat haar dochter een “blauwe kont” had als gevolg van aangeboren dermale melanocytose, een veel voorkomende moedervlek die wordt aangetroffen bij pasgeborenen en die na verloop van tijd zal vervagen.

“Blijkbaar gebeurt het bij veel Aziatische baby’s, en mijn vriend en ik zijn allebei Aziatisch”, legde ze uit aan gastheer Jimmy Fallon destijds. ‘Ik vind het gewoon iets heel speciaals. Het is niet iets waarmee ze, weet je, kan pronken als ze over straat loopt – niet dat ze al loopt.’