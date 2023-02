Londen

De Britse politie heeft een aristocraat en haar partner gearresteerd nadat het paar begin januari met hun pasgeboren baby vermist werd, maar de zoektocht naar de baby gaat door.

Een lid van het publiek zag de 35-jarige Constance Marten en de 48-jarige Mark Gordon maandagavond in Brighton, Zuid-Engeland, zei de politie dinsdag.

Het echtpaar werd ter plaatse gearresteerd op verdenking van kinderverwaarlozing, aldus agenten. Ze blijven in hechtenis.

Hun baby, die volgens de politie mogelijk een tot twee dagen voor het verdwijnen werd geboren zonder medische hulp te krijgen, wordt nog steeds vermist en er is een “dringende zoekactie” aan de gang.

“Er wordt gewerkt aan het lokaliseren van de baby”, vertelde een woordvoerder van de Britse Metropolitan Police-dienst dinsdag aan CNN. “Iedereen met informatie, we zouden ze willen vragen om te bellen als ze iets hebben waarvan ze denken dat het kan helpen.”

De zoektocht naar het stel en de pasgeborene begon begin januari, waarbij de politie verschillende oproepen deed en een beloning van £ 10.000 ($ 12.090) uitloofde voor informatie die tot hun ontdekking zou leiden.

In een hernieuwde oproep om informatie vorige week zei hoofdinspecteur Lewis Basford van het Met’s East Area Command dat meer dan 630 uur aan beelden van beveiligingscamera’s waren bekeken en dat de politie meer dan 350 telefoontjes had ontvangen van leden van het publiek.

Basford zei: “Ik zou willen benadrukken dat we dit niet doen en zoveel middelen en moeite steken in het vinden van de familie, gewoon om ongemakkelijk te zijn of om tussenbeide te komen. We maken ons oprecht zorgen over de gezondheid en het welzijn van de baby, en Constance en Mark, en het is onze plicht om ervoor te zorgen dat ze in orde zijn.”

Marten is de dochter van aristocraat Napier Marten, een film- en muziekproducent. In een audio-oproep aan zijn dochter, vorige maand gepubliceerd door het Britse nieuwscentrum The Independent, zei Napier Marten dat Constance “zeer, zeer geliefd was, ongeacht de omstandigheden”, eraan toevoegend dat de familie “diep bezorgd” was om het welzijn van haar en haar kind.

‘Lieve Constance, ook al blijven we momenteel van elkaar vervreemd, ik sta klaar, zoals ik altijd heb gedaan en zoals de familie altijd heeft gedaan, om te doen wat nodig is voor je veilige terugkeer naar ons.

“Ik smeek je om een ​​manier te vinden om jezelf en je kleine (kleine) zo snel mogelijk bij de politie aan te geven, zodat jij en hij of zij kunnen worden beschermd. Alleen dan kan een proces van genezing en herstel beginnen, hoe lang het ook mag duren, hoe moeilijk het ook mag zijn”, voegde hij eraan toe.

Op 5 januari identificeerde de politie Marten en Gordon als de inzittenden van een auto die in brand was gevlogen op een snelweg in de noordwestelijke stad Bolton, Engeland.

Het paar was niet ter plaatse en de meeste van hun bezittingen zijn door de brand verwoest, aldus de politie, die een onderzoek naar vermiste personen startte.

Verschillende bevestigde waarnemingen van het paar door leden van het publiek werden gemeld in de dagen na hun verdwijning.

Het paar en hun baby hadden de snelweg veilig verlaten en de politie gebruikte waarnemingen en beelden van beveiligingscamera’s om hun bewegingen door verschillende Britse steden en dorpen in kaart te brengen.

Op 7 januari werd het paar in Londen gezien met bedekt gezicht terwijl ze een taxi achterlieten met een oranje draagtas en een kinderwagen.

Met contant geld betaalden ze verschillende items, waaronder een tweepersoonstent, twee slaapzakken en twee kussens, waardoor rechercheurs vreesden dat ze hadden gekampeerd of ruw hadden geslapen in een tijd van koude temperaturen.

Het stel dumpte later die dag de buggy en andere spullen voordat ze verder reisden.