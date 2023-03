Mifepriston is, in combinatie met een tweede pil, de meest gebruikelijke abortusmethode in de VS geworden en wordt sindsdien steeds vaker voorgeschreven Roe werd omvergeworpen.

Kacsmaryk, die werd aangesteld door de toenmalige president Donald Trump, erkende het belang van de zaak en vroeg Baptist of hij een eerder voorbeeld kon noemen van een rechtbank die een door de FDA goedgekeurd medicijn verwijderde na vele jaren op de markt te zijn geweest.

Baptist erkende dat er geen eerdere voorbeelden zijn, maar hij wijt de lange levensduur van het medicijn aan het “tegenhouden” door de FDA van de eerdere verzoeken van zijn groep om het medicijn te verwijderen. De groep diende in 2002 en in 2019 een verzoekschrift in bij de FDA om de toegang tot de pil te beteugelen.

Van advocaten van de FDA wordt verwacht dat ze beweren dat het trekken van mifepriston de reproductieve zorg voor Amerikaanse vrouwen op zijn kop zou zetten en het wetenschappelijke toezicht van de regering op geneesmiddelen op recept zou ondermijnen.

Kacsmaryk gaf elke partij twee uur de tijd om hun argumenten naar voren te brengen – met tijd voor weerlegging – in de zaak met de hoogste inzet. De fabrikant van Mifepriston, Danco Laboratories, zal zich aansluiten bij de FDA om te pleiten om de pil beschikbaar te houden.

Een uitspraak kan op elk moment komen nadat de argumenten zijn afgelopen. Tegen een besluit tegen het medicijn zou snel beroep worden aangetekend door advocaten van het Amerikaanse ministerie van Justitie die de FDA vertegenwoordigen, die waarschijnlijk ook een spoedverblijf zouden aanvragen om te voorkomen dat het van kracht wordt terwijl de zaak voortduurt.

Een van de belangrijkste argumenten van de alliantie tegen de FDA is dat het misbruik heeft gemaakt van haar autoriteiten toen het de pil oorspronkelijk goedkeurde.

De FDA beoordeelde het medicijn in het kader van haar zogenaamde versnelde goedkeuringsprogramma, dat begin jaren negentig in het leven werd geroepen om de toegang tot de eerste hiv-medicijnen te versnellen. Sindsdien wordt het gebruikt om medicijnen tegen kanker en andere “ernstige of levensbedreigende ziekten” te versnellen.

De alliantie, die ook betrokken was bij de rechtszaak die ertoe leidde dat het Hooggerechtshof Roe vernietigde, betoogt dat zwangerschap geen ziekte is en dat mifepriston daarom niet in aanmerking had moeten komen voor versnelde goedkeuring.

“Het contrast tussen deze ziektes en de FDA die zwangerschap blokkeert in… de FDA-regelgeving kan niet groter zijn,” vertelde Baptist aan Kacsmaryk.

Maar de FDA zegt dat het argument van de groep op meerdere punten gebrekkig is. Ten eerste maken de FDA-voorschriften duidelijk dat zwangerschap wordt beschouwd als een “medische aandoening” die in sommige gevallen ernstig en levensbedreigend kan zijn.

Ten tweede, terwijl de FDA het medicijn beoordeelde onder haar versnelde goedkeuringsregime, versnelde het de beoordeling van het medicijn niet. In feite kwam de goedkeuring er pas na vier jaar beraadslaging. In plaats daarvan gebruikte de FDA regelgevende bevoegdheden in het kader van het versnelde programma om extra veiligheidsbeperkingen toe te voegen aan mifepriston, waaronder het verplichten van artsen om gecertificeerd te zijn voordat ze het voorschrijven.

De hoorzitting is de eerste in de zaak en wordt nauwlettend gevolgd door groepen aan beide kanten van de abortuskwestie in het licht van de omkering van Roe. Het verwijderen van mifepriston van de markt zou de toegang tot abortus beperken, zelfs in staten waar het legaal is.

Als Kacsmaryk tegen de FDA regeert, is het onduidelijk hoe snel de toegang tot mifepriston kan worden beperkt of hoe het proces zou werken. De FDA heeft zijn eigen procedures voor het intrekken van goedkeuringen van geneesmiddelen die openbare hoorzittingen en wetenschappelijke beraadslagingen omvatten, die maanden of jaren kunnen duren.

Als mifepriston buitenspel wordt gezet, zeggen klinieken en artsen die de combinatie voorschrijven dat ze zouden overschakelen op het gebruik van alleen misoprostol, het andere medicijn dat wordt gebruikt in de combinatie van twee medicijnen. Die single-drug-benadering heeft een iets lagere effectiviteit bij het beëindigen van zwangerschappen, maar wordt veel gebruikt in landen waar mifepriston illegaal of niet beschikbaar is.

Naast het uitdagen van het goedkeuringsproces van mifepriston, richt de rechtszaak zich op verschillende latere FDA-besluiten die de beperkingen op de pil versoepelden, inclusief het schrappen van de eis dat vrouwen het persoonlijk moeten ophalen.

Advocaten van de FDA hebben erop gewezen dat ernstige bijwerkingen van mifepriston zeldzaam zijn, en het bureau heeft herhaaldelijk de veiligheid van het medicijn bevestigd door latere onderzoeken en gegevens te herzien. Het medicijn meer dan 20 jaar na goedkeuring terugtrekken zou “buitengewoon en ongekend” zijn, verklaarde de regering in haar juridische reactie.