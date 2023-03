Conor McGregor is nog niet begonnen met afvallen voor zijn UFC-comeback.

‘Notorious’ is flink opgezwollen tijdens zijn tijd aan de zijlijn nadat hij in juli 2021 een gruwelijke beenblessure opliep bij UFC 264.

@thenotoriousmma – instagram McGregor verkeert in uitstekende vorm in aanloop naar zijn comeback

De 34-jarige is momenteel in Las Vegas om het laatste seizoen van The Ultimate Fighter te filmen naast Michael Chandler, tegen wie hij later dit jaar moet vechten.

UFC-president Dana White suggereerde onlangs dat McGregor’s terugkeergevecht in lichtgewicht zal zijn, waar hij de tweede van zijn twee UFC-banden won na een succesvolle run in het vedergewicht.

Op dinsdag uploadde de Ier foto’s van hem in UFC-gevechtsuitrusting en het is duidelijk te zien dat hij groter is dan ooit, ondanks geruchten dat hij later dit jaar met 155 pond vecht.

Tijdens UFC 285 vertelde Chandler de verzamelde media dat hij geen gevechtsdatum of gewicht heeft gekregen, maar denkt dat hij het zou kunnen opnemen tegen McGregor in een gevecht in het middengewicht.

Hij zei: “Nog geen info. Ik ben op zoek naar informatie. Op dit moment denk ik niet dat het 155 pond zal zijn.

‘Conor heeft gezegd dat het 170 pond zal zijn. Ik zou het geweldig vinden op 170 pond. Ik vecht met hem op 185 pond. Ik vecht tegen hem in welke gewichtsklasse dan ook. Ik zou er minder om kunnen geven. Ik wil gewoon met de man vechten.

Getty Dana White beweerde dat ‘Notorious’ zal terugkeren als lichtgewicht

Getty Chandler denkt dat ze uiteindelijk middengewicht zullen worden

“Het zou heel logisch zijn als de uitzending van (TUF) eindigt in augustus voor ons om ergens in september, oktober of ergens dit najaar te vechten. Ik heb nog geen concrete datum gehoord, maar ik ben van plan klaar te zijn voor augustus, september of oktober.

‘Hij heeft het over 185 pond. We zullen zien. Hij had het over 185 pond, maar ik callde zijn bluf. Ik denk dat hij niet denkt dat ik zwaar en zo compact ben als ik in werkelijkheid ben. Ik zit hier op 191 pond.”

Chandler heeft nooit middengewicht gevochten en heeft niet meer meegedaan aan weltergewicht sinds hij zijn MMA-debuut maakte met een gewicht van 170 pond helemaal terug in 2009.

Sindsdien heeft hij veel succes gehad als lichtgewicht. De 36-jarige won Bellator’s 155-pond riem drie keer voordat hij overstapte naar de UFC en overwinningen behaalde op Tony Ferguson en Dan Hooker.

McGregor heeft ook nog nooit gevochten op middengewicht en heeft slechts drie gevechten op weltergewicht.

‘Mystic Mac’ leed een schokkend verlies tegen Nate Diaz tijdens zijn debuut in de divisie, voordat hij later die nederlaag wreekte en Donald ‘Cowboy’ Cerrone snel uitschakelde in zijn laatste weltergewichtgevecht in januari 2020.