Conor McGregor steekt de Ierse premier in brand vanwege de reactie op de vrijlating van een gegijzeld kind door Hamas

Voormalig UFC-kampioen Conor McGregor bekritiseerde de premier van Ierland omdat hij zaterdag de ontvoering en de uiteindelijke vrijlating van een Iers-Israëlisch kind door Hamas-terroristen ‘bagatelliseerde’.

McGregor noemde de Ierse premier Leo Varadkar een “schande” nadat hij de termen “verloren” en “gevonden” gebruikte om de ontvoering en vrijlating van de 9-jarige Emily Hand te beschrijven.

„Ze werd ontvoerd door een kwaadaardige terroristische organisatie“, schreef de UFC-superster op X, voorheen Twitter. „Wat is er met u en uw regering en uw betaalde mediapartners die voortdurend afschuwelijke daden die kinderen overkomen bagatelliseren / proberen te onderdrukken. U bent een schande.“

McGregor verwees naar Hand, die op 7 oktober door Hamas-terroristen werd ontvoerd uit het huis van haar vriendin Hila in kibboets Be’eri in het zuiden van Israël, samen met Hila en Hila’s moeder.

Varadkar had op sociale media gepost nadat Emily Hand herenigd was met haar vader, die aanvankelijk dacht dat ze was omgekomen bij de Hamas-aanval.

“Dit is een dag van enorme vreugde en opluchting voor Emily Hand en haar familie”, schreef de premier. „Een onschuldig kind dat verdwaald was, is nu gevonden en teruggebracht, en we slaken een enorme zucht van verlichting. Onze gebeden zijn verhoord.“

X markeerde de post van de premier voor context en schreef: „Emily Hand werd op 7 oktober ontvoerd door Hamas-terroristen. Het gebruik van de term ‚verloren‘ is ongepast en onderstreept niet dat ze werd vrijgelaten als onderdeel van een gijzeling.“

Hamas heeft ongeveer 240 burgers uit Israël gevangengenomen en als gevangenen teruggebracht naar Gaza tijdens de bloedige inval van de terreurorganisatie vorige maand.

McGregor’s kritiek op Varadkar komt slechts enkele dagen nadat hij de Ierse leiders bekritiseerde vanwege hun aanpak van een steekincident in Dublin waarbij vorige week drie kinderen gewond raakten.