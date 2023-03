Conor McGregor zweeg gedurende het grootste deel van UFC 286 en brak alleen zijn staking op sociale media om één vechter te feliciteren met zijn overwinning.

‘Notorious’ was vocaal in de aanloop naar de nieuwste pay-per-view-show van de UFC over het mogelijk vechten tegen de winnaar van Leon Edwards vs Kamaru Usman 3.

Getty McGregor is op zoek naar de UFC-weltergewichttitel

De Ier heeft ook een langlopende vete met Justin Gaethje, die zaterdagavond Rafael Fiziev versloeg in een bloedig gevecht van drie ronden in de O2 Arena in Londen.

McGregor was echter niet geïnteresseerd in het praten over Edwards of Gaethje en concentreerde zich in plaats daarvan op het prijzen van Gunnar Nelson na zijn indrukwekkende overwinning op Bryan Barberena op de hoofdkaart van UFC 286.

Hij twitterde: “Gefeliciteerd Gunnar Nelson! Een van de grootste vechters die ik ooit persoonlijk heb gekend. Wat een vechter is de IJslander!”

De voormalig kampioen dual-weight trainde met Nelson in de beroemde SBG-sportschool van John Kavanagh en in IJsland, waar hij op hilarische wijze oog in oog stond met ‘The Mountain’ uit Game of Thrones.

McGregor bereidt zich momenteel voor om voor het eerst te vechten sinds hij zijn scheenbeen en kuitbeen brak tijdens UFC 264 in juli 2021.

De 34-jarige is geboekt om Michael Chandler later dit jaar te ontmoeten, maar het is momenteel onduidelijk wanneer, waar of met welk gewicht ze precies zullen vechten.

Gunnar Nelson – Twitter De IJslandse vechter is al jaren bevriend met McGregor

Getty Nelson maakte indruk tijdens UFC 286

Op dit moment lijkt het erop dat McGregor’s langverwachte UFC-comeback-gevecht kan worden vertraagd door de Amerikaanse anti-doping (USADA), die wil dat hij zes maanden willekeurige drugstests ondergaat voordat hij deelneemt.

‘Mystic Mac’ maakte eerder deze week zijn gevoelens over USADA duidelijk op sociale media en zong zelfs een lied over het drugstestbureau dat als eerste belast was met het opruimen van de UFC in 2015.

Wat er ook gebeurt met dat alles, Nelson heeft er alle vertrouwen in dat zijn oude vriend gemakkelijk met Chandler om zal gaan – zolang hij volledig fit en gezond is.

Hij vertelde The Mac Life pre-UFC 286: “Als Conor goed traint en in vorm is, zal hij hem de stuipen op het lijf jagen.”

Met zijn gladde overwinning op Barberena komt Nelson een stap dichter bij de titel die op indrukwekkende wijze werd verdedigd door Edwards in het UFC 286 main event.

Colby Covington lijkt de volgende in de rij te zijn voor een kans op de riem van 170 pond en McGregor zal waarschijnlijk achter hem aan zitten als alles goed gaat in zijn eerste gevecht in twee jaar.

Nelson is nog niet gerangschikt in de divisie en heeft nog minstens een paar overwinningen nodig voordat hij een potentiële bedreiging wordt voor de run van zijn teamgenoot op weltergewicht goud.