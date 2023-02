Conor McGregor heeft toegegeven ’trauma’ te hebben opgelopen sinds hij vorige maand tijdens het fietsen van zijn fiets werd geslagen.

De 34-jarige werd tijdens het fietsen door het Ierse platteland onverwachts aangereden door een bestuurder.

@thenotoriousmma McGregor heeft fans op de hoogte gehouden van zijn herstel van het ongeluk van vorige maand

De voormalige UFC-kampioen met twee gewichten plaatste beelden na de crash waarop te zien was dat zowel hij als de coureur verbijsterd waren door het ongeval.

McGregor gaf fans een update over zijn toestand door een foto te plaatsen waarop hij cupping-therapie op zijn rechterschouder kreeg.

Hij plaatste de foto naast het bijschrift: “Kreeg een knaller van een auto op volle snelheid. Voel je goed, maar defo een trauma.

“Waardeer de hulp van mijn oude masseuse en vriend, dokter pijn Vasile Bria. God zegene iedereen die momenteel in Turkije en Syrië is! Moeder Natuur, doe alsjeblieft rustig aan met ons lichaam. God alstublieft, onze zielen.’

McGregor schreef het ongeval toe aan een ‘sun trap’ vanwege het heldere weer op de dag van de crash.

De chauffeur verontschuldigde zich toen McGregor de nasleep van de scène filmde voordat hij tegen de chauffeur zei: ‘Allemaal goede vriend, maak je er geen zorgen over. Dat is smerig, ik had daar dood kunnen zijn. Jezus Christus. Ik ben daar weggekomen met mijn leven, jongens.

@thenotoriousmma McGregor plaatste een video van de plaats van het ongeval waar zijn fiets beschadigd was

@thenotoriousmma McGregor kon niet naar huis fietsen en kreeg een lift van de chauffeur

De UFC-ster kreeg vervolgens een lift naar huis van de chauffeur, terwijl hij een video aan het filmen was.

In de clip zegt McGregor: “Ik ben hier met Mick… Mick sloeg me met zijn auto. We hebben de fiets achterin, het was niet onze tijd, Mick, dat is alles. God zegene, en we zijn hier nog steeds, godzijdank. Dat is het enige dat telt.”

Gelukkig lijkt McGregor aan een ernstige blessure te zijn ontsnapt in de aanloop naar zijn aanstaande UFC-terugkeer tegen Michael Chandler.

Het paar neemt het later dit jaar tegen elkaar op met een datum of locatie die nog moet worden aangekondigd.

De Ier is weggeweest van de achthoek sinds hij in juli 2021 een gebroken been opliep tegen Dustin Poirier.