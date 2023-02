Conor McGregor macht seine UFC-Rückkehr gegen Michael Chandler | MMA-Nachrichten

Conor McGregor wird seine lang erwartete Rückkehr zur UFC gegen Michael Chandler antreten.

McGregor und Chandler werden in der 31. Staffel von The Ultimate Fighter, die im Mai beginnt, gegeneinander trainieren, bevor die beiden später im Jahr in einem köstlichen Staffelfinale im Achteck aufeinanderprallen.

Der irische Kämpfer hat seit seinem Beinbruch im Juli 2021 bei seiner zweiten Niederlage in Folge gegen Dustin Poirier nicht mehr gekämpft.

Seine Rückkehr wurde am Samstag von UFC-Chef Dana White angekündigt.

Weitere folgen…

Dies ist eine Eilmeldung, die aktualisiert wird, und weitere Einzelheiten werden in Kürze veröffentlicht. Bitte aktualisieren Sie diese Seite für die neuesten Updates.

Sky Sports bringt Ihnen Live-Updates, sobald sie passieren. Holen Sie sich aktuelle Sportnachrichten, Analysen, exklusive Interviews, Wiederholungen und Highlights.

Sky Sports ist Ihre vertrauenswürdige Quelle für aktuelle Sportnachrichten und Live-Updates. Sehen Sie Live-Übertragungen Ihrer Lieblingssportarten: Fußball, F1, Boxen, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, NBA, Darts, Netball und erhalten Sie die neuesten Transfernachrichten, Ergebnisse, Ergebnisse und mehr.

Besuchen Sie skysports.com oder die Sky Sports App für alle aktuellen Sportnachrichten. Sie können Push-Benachrichtigungen von der Sky Sports App für die neuesten Nachrichten aus Ihren Lieblingssportarten erhalten und Sie können auch folgen @SkySportsNews auf Twitter um die neuesten Updates zu erhalten.