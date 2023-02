Conor McGregor heeft gedreigd Tom Aspinall te ‘vermoorden’, die onlangs toegaf dat hij niet geïnteresseerd is in de comeback-strijd van de Ier.

‘Notorious’ filmt momenteel de nieuwste serie van The Ultimate Fighter in Las Vegas samen met Michael Chandler voorafgaand aan hun gevecht later dit jaar.

@thenotoriousmma – instagram Conor McGregor bereidt zich voor op zijn MMA-comeback door The Ultimate Fighter te filmen

De meerderheid van de UFC-fans staat te popelen om McGregor voor het eerst sinds hij tijdens UFC 264 in juli 2021 een gruwelijke beenblessure opliep, weer in de achthoek te zien.

Aspinall is echter niet een van hen en de UFC-zwaargewichtmededinger gaf onlangs toe dat hij ‘een beetje over McGregor heen is’ terwijl hij sprak over gevechten waar hij naar uitkijkt in 2023.

Hij zei tegen Jamal Niaz: “Eerlijk gezegd ben ik er niet zo in geïnteresseerd. Ik zal het nog steeds bekijken, maar ik ben een beetje over McGregor heen.

“Voor mij zijn er veel meer spannende gevechten dan dat. Het komende zwaargewicht gevecht waar ik super in geïnvesteerd ben, de Londense kaart, Leon Edwards, ik zou hier de hele dag kunnen zitten en ze noemen. Er zijn nog 20 gevechten waar ik meer in geïnteresseerd ben.

“Zal ik ernaar kijken? Ja, maar als het wordt geannuleerd, zal ik er niet boos over zijn.

De voormalige UFC-kampioen met twee gewichten kreeg al snel lucht van de opmerkingen van Aspinall en ging naar de sociale media om de Britse vechter te bedreigen, die ook te maken had met een langdurig ontslag vanwege een beenblessure.

@thenotoriousmma – instagram Notorious stelde de opmerkingen van Aspinall niet op prijs

@AspinallMMA – Twitter Het UFC-zwaargewicht zag er de grappige kant van in

McGregor schreef in een sindsdien verwijderde tweet: “Mush head rat houd je opmerkingen voor jezelf. Bum p****. Zeg sayonara tegen die gk (Gym King) deal jongen. Je verhongeren en je vermoorden, ik zal je f****** respectloos p****. Spreek mijn naam nooit meer oneerbiedig uit. Aardappelpuree.”

Aspinall nam de boze opmerkingen van zijn UFC-collega’s serieus en reageerde alleen door een brutale foto van zijn telefoon te uploaden waarop zijn naam was doorgestreept en vervangen door ‘Mush head rat’.

Mike Tyson beweerde onlangs dat McGregor eigenlijk een ‘mooie kerel’ is en beweert dat zijn onbezonnen publieke persoonlijkheid slechts een ‘gimmick’ is.

Aspinall heeft ondertussen niet meer gevochten sinds hij een knieblessure opliep in de eerste seconden van zijn gevecht met Curtis Blaydes bij UFC London in juli 2022.

In een recent interview met talkSPORT onthulde hij dat hij bijna volledig fit is en op zoek is naar mogelijkheden om in de nabije toekomst terug te keren naar de achthoek.

Toen hem werd gevraagd of hij op 18 maart bij UFC 286 zou kunnen vechten, zei Aspinall: “Niet waarschijnlijk, maar ik houd mijn opties open. Je weet maar nooit, ik ben behoorlijk fit op dit moment.

“Ook al heb ik een beetje sparring gedaan, ik heb mezelf in een heel goede fysieke conditie gehouden. Wie weet is het op dit moment nog een hele tijd weg. Ik weet het niet. Ik houd eigenlijk gewoon mijn opties open.”