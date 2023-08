Conor McGregor legte am Samstagabend beim Kampf zwischen Anthony Joshua und Robert Helenius einen beeindruckenden Auftritt hin.

Der Ire kam mit seinem eigenen Gefolge von Ringgirls in der O2 Arena in London an.

2 McGregor erschien mit seinen eigenen Ringgirls zum Joshua-Kampf Bildnachweis: Matthew Pover/Matchroom

2 Während er einen zweifellos teuren blauen Anzug trug Bildnachweis: Matthew Pover/Matchroom

Damit wollte er die Aufmerksamkeit auf sein Forged Irish Stout lenken, das die Veranstaltung gesponsert hatte.

Und McGregor nahm sogar die Hilfe der IBF-Weltmeisterin im Bantamgewicht, Ebanie Bridges, in Anspruch, als sie Pints ​​trank, während sie Merchandise-Artikel von Forged Irish Stout trug.

Aber McGregor bot nicht nur eine Marketingmöglichkeit, sondern war auch am Ring, um den ehemaligen zweifachen Schwergewichts-Weltmeister Joshua zu unterstützen.

Vor dem Kampf twitterte McGregor: „Dieser Mann, Anthony Joshua, ist der Inbegriff von Klasse, Qualität und Loyalität!“

„Was er und Eddie Hearn geschaffen haben, ist einfach absolute Magie!

„Ich kann es kaum erwarten, Zeuge zu werden, wie AJ ​​Powerhouse dieses Wochenende arbeitet und am Ring live dabei ist! Wow! Ehre! Auf geht’s!“

In der Zwischenzeit hatte Joshua ein paar ebenso freundliche Worte für McGregor übrig und sagte, er wolle den Pub „The Black Forge“ des Iren in Dublin besuchen.

„Möge der Erfolg noch lange anhalten und wenn ich eines Tages in Irland bin, werde ich in die Kneipe gehen, aber ich möchte allerdings umsonst Getränke haben“, scherzte Joshua.