Volgens UFC-middengewichtmededinger Chris Curtis veroorzaakt Conor McGregor al opschudding op de set van The Ultimate Fighter.

Donderdag vloog ‘Notorious’ met zijn gezin in een privéjet naar Las Vegas voordat hij begon met filmen voor de MMA-realityshow naast zijn volgende tegenstander, Michael Chandler.

@UltimateFighter – Twitter Conor McGregor arriveerde donderdag in Las Vegas en begon met filmen voor The Ultimate Fighter

Slechts een dag later beweerde sportagent Danny Rubenstein dat verschillende vechters waren verwijderd uit TUF 31 en vervangen door McGregor’s SBG-teamgenoten.

Hij twitterde: “Drie vechters Ken Cross, Mitch Ramirez en Brandon Jenkins werden allemaal weggehaald om plaats te maken voor 3 van Conor’s man om in de show te zijn.”

Toen MMA-nieuwskanalen het verhaal begonnen te volgen, beweerde Curtis dat het waar was en onthulde hij dat hij eigenlijk een paar van de mensen kende die vanwege McGregor uit de show waren verwijderd.

Hij schreef in een reeks tweets: “Zeer zeker waar. Wat een ****** een ******. Twee vrienden van mij werden gestoten. Coaches reserveren altijd plaatsen voor hun jongens. Ik heb nog nooit iemand gezien die al geselecteerd was. Dat is nieuw.”

In een sindsdien verwijderde tweet beweerde ‘Mystic Mac’ dat Curtis het bij het verkeerde eind had en stond erop dat hij niemand van TUF 31 liet verwijderen om plaats te maken voor zijn teamgenoten.

McGregor schreef: “Niet waar. Ik ken maar 1 man in deze show en hij heeft zich ervoor aangemeld. En hij is nu, na vandaag, klaar om te vechten tegen het nummer 1 zaadje!

“Ik heb niets gevraagd of gevraagd! En ik heb zeker geen mensen laten verwijderen. Ik probeer gewoon zelf weer in de mix te komen, dus rot op.

Notorious hielp zijn voormalige teamgenoot en vriend Artem Lobov de TUF 22-finale in 2015 te bereiken

@actionman513 – instagram UFC middengewicht Chris Curtis zegt dat hij de vechters kent die McGregor van TUF 31 heeft getrapt

De UFC-mededinger in het middengewicht geloofde niet in de reactie van McGregor.

Curtis antwoordde: “Cool excuus. Nog steeds een beetje raar, hij komt opdagen met het exacte aantal jongens dat werd gestoten … f ****** raar.

De UFC moet de officiële line-up voor de nieuwste Ultimate Fighter-serie nog bevestigen, maar door de betrokkenheid van McGregor wordt dit naar verwachting de grootste in jaren.

In 2015 verscheen hij samen met Urijah Faber in de show en het werd uiteindelijk een van de meest populaire seizoenen van de langlopende realityshow.

Fans zullen hopen dat hij weer wat hilarische momenten kan bezorgen in de aanloop naar zijn eerste gevecht sinds hij zijn scheenbeen en kuitbeen brak tijdens UFC 264 in juli 2021.