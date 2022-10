Conor McGregor behauptet, sein Bein sei jetzt eine tödliche Waffe und bestätigt sein Comeback im Weltergewicht, nachdem er Nate Diaz in Twitter-Fragen und Antworten als seinen härtesten Gegner bezeichnet hat

Conor McGregor hat den Fans ein Verletzungs-Update gegeben und sein Comeback-Gewicht bestätigt, nachdem er Nate Diaz als seinen härtesten Test bezeichnet hatte.

„Notorious“ ist seit seinem Schien- und Wadenbeinbruch bei UFC 264 im Juli 2021 außer Gefecht gesetzt und wird voraussichtlich irgendwann im Jahr 2023 sein mit Spannung erwartetes Comeback geben.

Getty Conor McGregor hat seit seiner Niederlage gegen Dustin Poirier bei UFC 264 im Juli letzten Jahres, als er sich das Bein brach, nicht mehr gekämpft

In letzter Zeit ist das Gerede über McGregors Teilnahme an MMA verstummt, da er sein Filmdebüt zusammen mit Hollywood-Superstar Jake Gyllenhaal in der Dominikanischen Republik gedreht hat.

Am Dienstagabend beantwortete McGregor jedoch einige Fragen zu seiner Rückkehr, von der er voraussagt, dass sie „das größte Comeback in der Sportgeschichte“ sein wird.

Ein Mitglied des Managementteams des UFC-Superstars gab kürzlich bekannt, dass das Bein des ehemaligen Doppelgewichts-Champions noch nicht vollständig geheilt ist, aber nach ein paar Wochen besteht der Mann selbst darauf, dass es stärker als je zuvor ist.

„Ferne Erinnerung. Meisterhafte Chirurgen und Team. Das Bein ist jetzt eine tödliche Waffe“, antwortete McGregor auf Twitter, als er gefragt wurde, wie sein Genesungsprozess vorankomme.

Während seiner Zeit außerhalb des Octagon hat der 34-Jährige ernsthaft Masse aufgebaut und zuvor behauptet, dass er nach seiner Rückkehr um den Titel im Weltergewicht rennen wird.

McGregor bekräftigte dann sein Interesse, mit 170 Pfund an Wettkämpfen teilzunehmen, als er gefragt wurde, ob sein nächster Kampf im Weltergewicht stattfinden wird. Er antwortete: „Definitiv“ und fügte hinzu: „Ich freue mich darauf, Kliniken zu veranstalten. Sie haben eine halbe Seite meines Dossiers gesehen.“

@thenotoriousmma – instagram „Notorious“ hat sich vor seinem Comeback mächtig ins Zeug gelegt

Getty – Mitwirkender McGregor hat Nate Diaz zu seinem härtesten Gegner ernannt

Bei den Twitter-Fragen und Antworten ging es nicht nur um sein Comeback, und „Mystic Mac“ äußerte sich sogar zu bevorstehenden Kämpfen und nannte Nate Diaz den härtesten Gegner, dem er je begegnet ist.

Dies ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass Diaz alle patentierten Power-Shots von McGregor absorbiert hat, bevor er ihn innerhalb von zwei Runden schickte, als sie im März 2016 zum ersten Mal bei UFC 196 kämpften.

Die MMA-Stars trafen später im Jahr erneut aufeinander und McGregor musste fünf Runden durchstehen und einige schwierige Momente überstehen, um seine erste UFC-Niederlage mit einem Mehrheitsentscheidungssieg bei UFC 202 zu rächen.

Fans fordern seit Jahren einen dritten Kampf zwischen McGregor und Diaz, der jedoch derzeit vom Tisch ist, da der amerikanische Fanfavorit kürzlich die UFC verlassen hat.

Diaz holte sich bei UFC 279 einen Submission-Sieg in der vierten Runde gegen Tony Ferguson, bevor er seine Absicht ankündigte, die MMA-Promotion zu verlassen, mit der er 15 Jahre lang zusammengearbeitet hatte, um lukrative Möglichkeiten im Boxen zu verfolgen.

Der 37-Jährige wird als potenzieller Gegner für den YouTube-Boxer Jake Paul aufgestellt, wurde aber auch vom Weltmeister mit vier Gewichten, Adrien Broner, gerufen.