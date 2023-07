West Ham hat ein 40-Millionen-Pfund-Angebot für Chelsea und den englischen Mittelfeldspieler Conor Gallagher abgelehnt.

Der Vertrag des 23-Jährigen läuft noch zwei Jahre und man geht davon aus, dass Chelsea bereit wäre, ihn zu verlängern.

Ein möglicher Abgang müsste wahrscheinlich von Gallagher selbst vorangetrieben werden, wobei West Ham darüber nachdenkt, ob er ein verbessertes Angebot unterbreiten soll.

Der englische Mittelfeldspieler ist auf Chelseas USA-Tour und erzielte am Sonntag beim 4:3-Sieg gegen Brighton ein Tor. Derzeit plant Trainer Mauricio Pochettino, ihn in der nächsten Saison zum Kader zu holen.

Sky Sportnachrichten geht davon aus, dass Chelsea ihn weit über 40 Millionen Pfund schätzt.

Gallagher ist einer von mehreren Mittelfeldspielern, die West Ham nach dem Wechsel von Declan Rice zu Arsenal für 105 Millionen Pfund in Betracht zieht.

Auch ein 45-Millionen-Pfund-Angebot der Hammers für Joao Palhinha wurde von Fulham abgelehnt und sie sind weiterhin an Southampton-Kapitän James Ward-Prowse, Denis Zakaria von Juventus und Edson Alvarez von Ajax interessiert.

West Ham gehört zu den Vereinen, die die Situation in Maguire überwachen

Harry Maguire wird von Vereinen in der Premier League und im Ausland genau beobachtet, darunter auch West Ham, der sich für den englischen Nationalspieler interessiert.

Man geht davon aus, dass die Hammers die Option einer Leihe oder eines dauerhaften Vertrags für den 30-jährigen Verteidiger prüfen, dem kürzlich mitgeteilt wurde, dass er nicht länger Kapitän von Man Utd sein würde und möglicherweise woanders hinwechseln würde.

Sie sind sich jedoch bewusst, dass sich die Löhne als Problem erweisen könnten, wenn zwischen den Vereinen eine Einigung erzielt würde.

Kaveh Solhekol erklärt, dass Harry Maguire zahlreiche Transferoptionen haben wird, sollte er Manchester United verlassen, nachdem der Verteidiger die Kapitänsbinde verloren hat



United-Trainer Erik ten Hag hat immer behauptet, dass jede Entscheidung faktisch beim Spieler liegt, der beim Verein bis zum Sommer 2025 unter Vertrag steht.

