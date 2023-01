Conor Gallagher: Everton in Transfergesprächen mit Chelsea über Vertrag zur Verpflichtung von Mittelfeldspieler | Aktuelles aus dem Transferzentrum

Everton verhandelt mit Chelsea über einen Deal für Conor Gallagher.

Sky Sportnachrichten wurde mitgeteilt, dass Everton seine Bereitschaft bekundet hat, 40 Millionen Pfund plus 5 Millionen Pfund an Add-Ons zu zahlen, um den englischen Mittelfeldspieler dauerhaft zu verpflichten.

Gallagher ist jedoch nicht an einem Wechsel zum FC Everton interessiert.

Zu diesem Zeitpunkt ist für Gallagher alles auf dem Tisch – eine Leihe, ein dauerhafter Wechsel oder ein Verbleib bei Chelsea, aber ein Wechsel ist wahrscheinlicher, wenn die Blues einen Deal für Benfica-Mittelfeldspieler Enzo Fernandez abschließen.

Newcastle und Kristallpalast gehören zu den Vereinen, die auch Gallagher bewundern, aber Chelsea will ihn nicht an einen Verein ausleihen, der um eine ähnliche Ligaposition kämpft.

Wird der 22-Jährige ausgeliehen, dann eher an ein Team in der unteren Hälfte der Premier League.

Gallagher, der in der vergangenen Saison an Palace ausgeliehen war, hat in dieser Saison 18 Spiele in der höchsten Spielklasse bestritten, dabei ein Tor erzielt und eine Vorlage gegeben.

Anthony Gordon verließ Everton am Sonntag, um in Newcastle einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben.

Everton bestätigt Dyche als Trainer

Sean Dyche wurde zum Trainer von Everton ernannt





Gallagher könnte Sean Dyches erster Neuzugang im Goodison Park werden, nachdem Everton den ehemaligen Burnley-Chef mit einem Zweieinhalbjahresvertrag zu seinem neuen Manager ernannt hatte.

Sky Sportnachrichten gab am Freitag bekannt, dass Dyche vom Everton-Vorstand als Nachfolger von Frank Lampard ausgewählt worden war, nachdem er auch Gespräche mit dem ehemaligen Leeds-Chef Marcelo Bielsa geführt hatte.

Dyche ist der siebte feste Manager, der von Toffees-Besitzer Farhad Moshiri eingestellt wurde, seit er den Club vor fast sieben Jahren übernommen hat.

Gallaghers Interesse beweist, dass Everton nicht herumspielt

Mark McAdam von Sky Sports News:

„Conor Gallagher hatte diese wirklich erfolgreiche Leihgabe in der vergangenen Saison bei Crystal Palace, wo er in 35 Starts acht Tore in der Premier League erzielte. Er ist ein Schlüsselspieler für Chelsea, ein Schlüsselspieler für Graham Potter, aber mit all den Ausgaben von Chelsea irgendwann sie muss was mitbringen.

„Es ist bedeutsam, weil Sean Dyche jetzt an der Spitze steht und die Anklage anführt, um zu versuchen, Gallagher zu verpflichten, von dem er glaubt, dass er wirklich zu diesem Everton-Setup beitragen könnte.

„Er ist der Typ Spieler, den Everton-Fans gerne im Goodison Park sehen würden, weil er nicht nur Erfahrung in der Premier League hat, er ist jung, er ist aufregend, er steht am Rande des englischen Kaders von Gareth Southgate.

„Die Tatsache, dass Everton versucht, mit einem Spieler seines Kalibers zu sprechen, deutet darauf hin, dass sie in diesem Transferfenster nicht herumspielen werden.“

