Leicester City hat die Verpflichtung von Conor Coady von den Wolves bestätigt, während der neue Trainer Enzo Maresca seine Umgestaltung des Kaders der abgestiegenen Foxes fortsetzt.

Harry Winks ist bereits aus Tottenham angekommen, und Ex-Wolves-Kapitän Coady gesellt sich nun zu ihm ins King Power Stadium.

Coady bringt eine Fülle von Erfahrungen und Führungsqualitäten in die Abwehrreihe von Leicester ein

Coady verbrachte die letzte Saison bei Everton und verhalf den Toffees über Leicester zum Überleben in der Premier League

Der erfahrene Verteidiger hat einen Dreijahresvertrag im Wert von zunächst 7,5 Millionen Pfund unterschrieben – dieser steigt auf 8,5 Millionen Pfund, wenn Leicester in dieser Saison aufsteigt.

Innenverteidiger Coady kommt, nachdem er letzte Saison auf Leihbasis bei Everton gespielt hatte, nachdem er dem Verein aus Merseyside dabei geholfen hatte, die Foxes knapp zu besiegen und die Premier League in Sicherheit zu bringen.

Die Toffees hatten die Chance, den ehemaligen Absolventen der Liverpooler Akademie für nur 4,5 Millionen Pfund dauerhaft zu verpflichten, aber Manager Sean Dyche ließ sich die Chance entgehen.

Die Wolves forderten dann 7,5 Millionen Pfund für den zehn Länderspiele spielenden englischen Nationalspieler, wobei die Foxes nach dem Verlust von Innenverteidiger Caglar Soyuncu am Ende seines Vertrags zahlten – der türkische Nationalspieler wurde mit einem ablösefreien Transfer zu Atlético Madrid in Verbindung gebracht.

Der 30-Jährige bringt umfangreiche Erfahrung in der Premier League, in der Meisterschaft und auf internationaler Ebene mit, wobei Coady für seine Führungsqualitäten auf dem Spielfeld und in der Umkleidekabine hoch geschätzt wird.

Im Gespräch mit LCFC TV sagte der Neuzugang: „Ich bin absolut überglücklich.

„Ich konnte es kaum erwarten, hierher zu kommen, natürlich alle zu sehen und alles unterschrieben und verpackt zu bekommen. Jetzt, wo ich hier bin, bin ich riesig aufgeregt. Ich war den ganzen Sommer über riesig aufgeregt, fair zu sein, und das ist etwas, was ich auch tue.“ wollte unbedingt fertig werden.

„Ich habe viele Male gegen den Verein gespielt und es ist so, so schwer, gegen Leicester City zu spielen. Das ist etwas, das wir in dieser Saison berücksichtigen müssen.

„Dieser Ort ist unglaublich, ich denke, es ist das beste Trainingsgelände, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Es hat absolut alles, also gibt es für uns keine Ausreden, wenn wir in die neue Saison gehen.“

„Ich kenne auch ein paar der Jungs hier und weiß, wie sie über den Football Club sprechen, aber wenn man Leicester City als Ganzes betrachtet, ist es ein so aufregender Ort.

„Ich freue mich riesig über den Beitritt, daher fiel mir die Entscheidung nicht schwer. Sobald ich von dem Interesse hörte, wollte ich dem nachgehen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

Der neue Trainer Maresca, der seine Rolle als Nummer 2 von Pep Guardiola bei Man City aufgegeben hat, um den Posten bei den Foxes zu übernehmen, hofft, dass Coady dabei hilft, seine schwache Verteidigung zu stärken, da die 68 Gegentore in 38 Spielen in der vergangenen Saison die viertschlechteste Bilanz seit jeher darstellen die höchste Spielklasse im letzten Semester.

Nach Winks ist er der zweite Neuzugang in einem möglicherweise arbeitsreichen Sommer für Leicester, da bereits eine Reihe wichtiger Spieler abgereist sind.

Der belgische Nationalspieler Youri Tielemans ist ablösefrei zu Aston Villa gewechselt, während James Maddison bei Tottenham unterschrieben hat und Flügelspieler Harvey Barnes voraussichtlich ebenfalls gehen wird.