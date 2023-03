Conor Benn zegt dat de eierverdediging van de WBC hem een ​​”slechte dienst” heeft bewezen en heeft kritiek geuit op de British Boxing Board of Control (BBBofC) voor het ontbreken van “aandacht voor zijn mentale toestand” bij pogingen om zijn naam te zuiveren na zijn mislukte drugstest.

Benn keerde vorige week terug naar de WBC-ranglijst nadat hij buiten actie was sinds hij positief testte op een verboden stof voorafgaand aan het geplande gevecht van afgelopen oktober tegen Chris Eubank Jr.

De WBC concludeerde dat Benn’s “zeer hoge consumptie van eieren” een “redelijke verklaring” was voor zijn mislukte test. Benn verwelkomde het nieuws van zijn herplaatsing destijds op zijn Instagram, terwijl hij liet doorschemeren dat hij het niet eens was met een deel van de verklaring van de sanctionerende instantie.

In een nieuwe verklaring die dinsdag werd vrijgegeven, uitte Benn zijn frustratie over de uitspraak van de WBC en beweerde dat “de manier waarop ik ben vrijgesproken, verdere vragen lijkt te doen rijzen en verdere brandstof toevoegt aan ongegronde negatieve speculaties”.

Hij begon met te zeggen: “De WBC heeft verklaard dat ik onschuldig ben aan het zijn van een drugsbedrieger. Ik ben dankbaar voor de uiteindelijke bevinding. Het was de juiste beslissing en het was de enige die ik bereid was te accepteren.”

Benn vervolgde: “Ter verdediging van de WBC en het 270 pagina’s tellende rapport dat aan hen is verstrekt, heb ik op geen enkel moment aangegeven dat ik voor VADA-testen niet ben geslaagd vanwege besmette eieren. Als onderdeel van het langdurige onderzoek heeft de WBC opdracht gegeven zijn eigen experts om mijn supplementen en dieet te bekijken, en ze kwamen tot de conclusie dat eierbesmetting de meest waarschijnlijke oorzaak was. Die experts hebben dit probleem zien ontstaan ​​bij topsporters in andere sporten, en ik heb geen reden om hun analyse in twijfel te trekken wanneer wordt geconcludeerd dat ik geen oplichter.

“Ik heb het gevoel dat de WBC-verklaring mijn verdediging geen dienst heeft bewezen, die was gebaseerd op een uitgebreide wetenschappelijke beoordeling van de testprocedures, die een aantal redenen uiteenzetten waarom we dachten dat de resultaten volkomen onbetrouwbaar waren en zonder enige redelijke twijfel bewezen dat ik dat ben onschuldig. “

Benn: Valsspelers moeten gestraft worden

Benn wordt nog steeds onderzocht door UKAD en de BBBofC, van wie de laatste hun eigen verklaring publiceerden in reactie op het herstel door de WBC van Benn, waarin werd uitgelegd dat het geen partij was geweest bij de herziening van de WBC en dat het besluit om hem te herstellen “geen invloed heeft op de lopende implementatie” van de regels van de raad.

De 26-jarige bekritiseerde ook de manier waarop hij was behandeld door de BBBofC in zijn lange verklaring en herhaalde zijn onschuld.

Hij zei: “Wat de BBBoC betreft, ze vielen me publiekelijk en privé aan tijdens de moeilijkste tijd van mijn leven, ze behandelden me met uiterste minachting en zonder enige aandacht voor het eerlijke proces of mijn mentale toestand.”

Benn voegde eraan toe dat hij zich nu moet richten op het “herbouwen” van zijn carrière in de ring na de annulering van zijn spraakmakende gevecht met Eubank Jr. en de daaropvolgende maanden van inactiviteit.

Hij ging verder met het benadrukken van de ernst van antidopingovertredingen.

“Anti-dopingbescherming is uiteraard buitengewoon belangrijk, maar dat geldt ook voor het garanderen dat mensen een eerlijk proces krijgen en voor onschuldig worden gehouden totdat hun schuld is bewezen”, zei hij.

“Cheaters moeten worden gepakt en gestraft, maar mensen zoals ik die hun onschuld bewijzen, moeten in het gelijk worden gesteld en hun carrière mogen voortzetten.”