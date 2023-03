CNN

—



Het geplande gevecht van Conor Benn met Chris Eubank Jr. vorig jaar was bedoeld als carrièrebepalend voor beide mannen.

Behalve dat het gevecht nooit heeft plaatsgevonden en nu zegt Benn dat de gevolgen van de annulering ernstige vragen hebben doen rijzen over de protocollen voor het testen van drugs in het boksen.

De twee zouden bijna precies 30 jaar nadat hun vaders twee gevechten hadden gevoerd die een generatie boksfans in hun greep hielden, hun ring betreden. Benn en Eubank Jr. vochten voor meer dan alleen glorie. Dit was een gevecht om de familie-eer.

Maar aan de vooravond van het gevecht kwam het nieuws aan het licht dat Benn niet slaagde voor een drugstest. Het gevecht werd afgeblazen nadat Benn positief testte op clomifeen, een vruchtbaarheidsmedicijn dat wordt gebruikt door vrouwen die moeite hebben met ovuleren.

Benn ontkende herhaaldelijk elk wangedrag en in februari 2023 gaf de World Boxing Council (WBC) een verklaring af waarin hij Benn vrijpleitte van wangedrag, waarin stond dat hoewel zijn urinetest de aanwezigheid van verboden stoffen aantoonde, zijn “zeer verhoogde consumptie van eieren” voorafgaand aan het testen bood een “redelijke verklaring” voor zijn mislukte test.

Ondanks het nieuws dat hij zou kunnen terugkeren naar de sport, heeft de 26-jarige Benn kritiek geuit op het onderzoek en zijn bezorgdheid geuit over de transparantie van het proces, met name kritiek op de WBC en de British Boxing Board of Control (BBBofC). ), het bestuursorgaan voor professioneel boksen in Groot-Brittannië.

In een verklaring die vorige week op zijn Instagram-verhaal werd gepost, zei Benn dat “de manier waarop ik ben vrijgesproken, verdere vragen leek op te roepen en verdere brandstof toevoegde aan ongegronde negatieve speculaties.”

CNN heeft contact opgenomen met de WBC en BBBofC voor commentaar.

Volgens het US Anti-Doping Agency (USADA) kan clomifeen bij mannen mogelijk de testosteronniveaus verhogen “door de negatieve feedbacklus van de hypothalamus-hypofyse-gonadale as te verstoren.” Het medicijn staat ook op de verboden lijst van het World Anti-Doping Agency onder anti-oestrogene stoffen.

Benn begon zijn verklaring op Instagram waarin hij de uitspraak toelichtte en zei dat hoewel hij “dankbaar was voor de uiteindelijke bevinding” dat hij “onschuldig was verklaard een drugsbedrieger te zijn”, hij niet kon toekijken zonder commentaar te geven op het hele onderzoek.

“Het was de juiste beslissing en het was de enige die ik bereid was te accepteren. De gemakkelijke optie zou zijn geweest om een ​​schorsing van zes maanden te accepteren, mezelf een enorme juridische rekening te besparen en gewoon verder te gaan, omdat mijn reputatie en mijn familienaam me meer waard zijn dan dat, ‘schreef hij.

“Ik heb op geen enkel moment aangegeven dat ik voor VADA-tests niet ben geslaagd vanwege besmette eieren”, schreef Benn, verwijzend naar de Voluntary Anti-Doping Association (VADA), een extern testbureau dat door de vechters wordt gebruikt om een ​​schoon gevecht te garanderen en die zijn test uitvoerde.

“Als onderdeel van zijn langdurige onderzoek heeft de WBC zijn eigen experts opgedragen om mijn supplementen en dieet te herzien, en ze concludeerden dat eierbesmetting de meest waarschijnlijke oorzaak was”, schreef hij, terwijl hij zei dat hij een rapport van 270 pagina’s aan het lichaam had verstrekt.

Benn voegde eraan toe: “Ik heb echter het gevoel dat de WBC-verklaring mijn verdediging geen dienst heeft bewezen, die was gebaseerd op een uitgebreide wetenschappelijke beoordeling van de testprocedures die een aantal redenen uiteenzetten waarom we dachten dat de resultaten volkomen onbetrouwbaar waren en onomstotelijk bewezen. redelijke twijfel dat ik onschuldig ben.”

Benn wordt op het moment van publicatie nog steeds onderzocht door UK Anti-Doping (UKAD) en de BBCofC.

Hij bekritiseerde in zijn verklaring de manier waarop BBCofC zijn zaak behandelde.

“Wat betreft de BBBoC, ze vielen me publiekelijk en privé aan tijdens de moeilijkste tijd van mijn leven, ze behandelden me met uiterste minachting en zonder enige aandacht voor het eerlijke proces of mijn mentale toestand.”

De BBCofC bracht na de aankondiging van de WBC in februari hun eigen verklaring uit op Twitter, waarin stond dat het geen “partij bij de beoordeling” was en geen “enig bewijsmateriaal namens de heer Benn” had gezien.

Het voegde eraan toe dat hoewel “het de WBC respecteert, de WBC een sanctieorgaan is en geen bestuursorgaan. De BBCofC was het bestuursorgaan waarbij de heer Benn op het relevante moment een licentie had, en als zodanig zal elke vermeende antidopingovertreding worden behandeld in overeenstemming met zijn regels en voorschriften.

Het wees op de UK Anti-Doping Rules, ingebracht door UKAD, waaraan de BBCofC zich houdt en dat als gevolg daarvan “de beslissing van de WBC geen invloed heeft op de voortdurende implementatie van de BBCofC-regels (en die van UKAD).”

CNN heeft contact opgenomen met BBCofC voor commentaar. UKAD weigerde commentaar te geven toen hij de kans kreeg.

In de uitspraak van februari van de WBC stond dat ze hadden vastgesteld dat er “geen fouten in de procedures” waren met betrekking tot Benn’s monster en test.

Maar Benn zei dat hij dacht dat er gedurende het hele onderzoek een gebrek aan transparantie was, en beweerde dat zijn monster drie keer negatief testte, maar “zonder uitleg” negen dagen later werd getest, wat resulteerde in de positieve test.

Volgens Benn vroeg hij om zijn B-monster van de drugstest – die volgens het World Anti-Doping Agency “de atleet de mogelijkheid biedt om een ​​tweede analyse te laten uitvoeren in het geval dat zijn A-monster een positieve test retourneert” – om te worden getest als snel mogelijk.

Benn zei in zijn verklaring ook dat hem is geadviseerd om zijn zaak voor te leggen aan het Hof van Arbitrage voor Sport.

Benn zei dat hij vóór de test van oktober nog nooit eerder positief had getest op een verboden stof, wat zijn overtuiging versterkte dat het resultaat een “testfout” was.

Hoewel Benn nu zegt dat hij zich moest concentreren op het “wederopbouwen” van zijn carrière, heeft het proces dat hij heeft doorgemaakt hem “ernstige zorgen bezorgd over het hele testsysteem” in het boksen.

“Anti-dopingbescherming is uiteraard buitengewoon belangrijk, maar dat geldt ook voor het waarborgen dat mensen de nodige bewijzen krijgen en voor onschuldig worden gehouden totdat hun schuld is bewezen. Valsspelers moeten worden gepakt en gestraft, maar mensen zoals ik die bewijzen dat ze onschuldig zijn, moeten in het gelijk worden gesteld en hun carrière mogen voortzetten.’

Benn gaf toe dat hij zelfmoordgedachten had gehad als gevolg van het hele proces en zei: “Ik dacht niet dat ik nog een dag zou zien.”

“Het heeft me pijn gedaan”, zei Benn in een interview met Piers Morgan op TalkTV. “Ik had niet gedacht dat ik deze periode zou halen. Ik had niet gedacht dat ik het zou halen.”

Op de vraag of hij zich suïcidaal had gevoeld, antwoordde Benn: “Ja. Ja, ik zou het zeggen – en het maakt me nu van streek omdat ik niet weet hoe ik zo slecht ben geworden. Ik ben er heel slecht aan toegekomen.

‘Ik schaamde me voor iets dat ik niet eens had gedaan. … Als ik iets verkeerd had gedaan, ben ik een mens. Ik zou mijn handen ernaar opsteken, ‘ik heb een fout gemaakt’, wat het ook is, ik steek mijn handen op. Nooit dit.

“Ik voelde me zeven jaar van hard werken en opoffering, en het verlaten van mijn familie en het imago dat ik onderhoud, werd gewoon verpest door de incompetentie van iemand anders. Het is moeilijk geweest voor de familie.”

Ten tijde van de positieve test van Benn vorig jaar, hadden de promotor van het gevecht, Matchroom, en de baas van die organisatie, Eddie Hearn, erop gebrand dat het gevecht doorging, ondanks dat het door de BBBofC “verboden” was.

Hearn vertelde destijds aan de BBC: “Zoals we nu staan, keurt de BBBofC de strijd niet goed. Dat betekent niet dat het gevecht voorbij is, maar er is een proces dat we moeten doorlopen.

“Conor Benn is niet geschorst, hij is vrij en vrij om te vechten. Er is veel aan de hand met de advocaten.”

Te midden van toenemende publieke druk en bezorgdheid over de veiligheid werd het gevecht geannuleerd.

De beslissing om potentiële veiligheidsproblemen over het hoofd te zien en een gevecht te organiseren met een vechter die positief had getest op een verboden stof, leidde tot kritiek dat boksen prioriteit geeft aan de kansen om geld te verdienen in plaats van aan de veiligheid van de boksers.

Weken later beweerde de BBBofC dat Benn vrijwillig afstand had gedaan van zijn vergunning bij het bestuursorgaan net voordat beschuldigingen van wangedrag tegen Benn werden gegrond verklaard.

Benn beschuldigde de BBBofC van het uitvoeren van een “oneerlijke en bevooroordeelde procedure”. Ook betwist hij dat hij afstand heeft gedaan van zijn rijbewijs.

“(Benn) weerlegt krachtig de beschuldiging van wangedrag (die om twijfel te voorkomen geen verband houdt met de Vada-kwestie) en is er vast van overtuigd dat een onafhankelijk tribunaal tot een geheel andere conclusie zal komen”, aldus een verklaring op Benn’s Twitter destijds .

En een paar maanden later kondigde de WBC, nadat het een onderzoek naar de zaak had uitgevoerd, aan dat Benn opnieuw in de beoordelingen zou worden opgenomen nadat was vastgesteld dat hij niet “zich bezig had gehouden met opzettelijke of bewuste inname van clomifeen”.