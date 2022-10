Conor Benn könnte nach positivem Drogentest mit einer möglichen britischen Anti-Doping-Untersuchung (UKAD) konfrontiert werden | Box-News

UK Anti-Doping (UKAD) hat sich geweigert zu bestätigen oder zu leugnen, dass gegen Conor Benn ermittelt wird, nachdem er vor seinem geplanten Zusammenstoß mit Chris Eubank Jr. einen Drogentest nicht bestanden hat.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass bei einem der jüngsten Tests von Benn durch die Voluntary Anti-Doping Association (VADA) ein „unerwünschter analytischer Befund für Spuren eines Fruchtbarkeitsmedikaments“ aufgetreten war.

Das British Boxing Board of Control (BBBofC) „verbot“ den Catchweight-Kampf gegen Eubank Jr., der für Samstag im The O2 geplant war, und erklärte, dass der Kampf „nicht im Interesse des Boxens“ sei.

In einer von Matchroom und Wasserman Boxing veröffentlichten Erklärung heißt es, dass Benn „alle von UKAD durchgeführten Dopingkontrolltests bestanden hat“, aber Berichte deuten darauf hin, dass das Leitungsgremium seine eigene Untersuchung der Ergebnisse von VADA durchführen könnte.

„Wir bestätigen weder, noch leugnen wir, ob wir eine Untersuchung durchführen oder ob ein Fall aktiv ist“, sagte ein Sprecher Sky Sports.

UKAD-Chefin Jane Rumble hatte am Donnerstag eine Erklärung veröffentlicht, in der sie sagte: „UKAD nimmt die Meldung eines fehlgeschlagenen VADA-Tests durch den Boxer Conor Benn mit Besorgnis zur Kenntnis.

„UKAD reagiert auf alle Dopingberichte und ermutigt jeden, der Informationen über vermutete Dopingaktivitäten hat, sich zu melden und diese mit uns zu teilen.“

Benn Sr: „Totaler Schock“ bei Kampfverschiebung

Der frühere Weltmeister im Mittelgewicht, Nigel Benn, verteidigte seinen Sohn Conor nach der Verschiebung des Kampfes und bestand darauf, dass er ein „sauberer Athlet“ sei.

Eubank Jr. und Benn wollten unbedingt mit dem Kampf fortfahren, der auf die beiden Zusammenstöße zwischen ihren Vätern in den 1990er Jahren folgt, aber die Veranstalter bestätigten am Donnerstag, dass der Zusammenstoß beendet war.

„Hallo Leute, wie ihr wisst, sind wir total geschockt“, sagte Benn Sr. am Freitag in einem Instagram-Video. „Ich war die letzten 10 Wochen mit meinem Sohn zusammen und das Training lief einfach so gut, wie es nie hätte sein können.

„Ich liebe meinen Sohn. Ich weiß, dass er es nicht tut [sic] schneidet keine Ecken und Kanten ab, er geht einfach zu 100 Prozent direkt zur Sache. Aber wir werden Sie auf dem Laufenden halten und Sie wissen lassen, was der nächste Schritt ist, aber Sie wissen, dass er ein treuer Trainer und ein sauberer Athlet ist.“

Benn schrieb am Donnerstag in den sozialen Medien über seinen positiven Test: „Ich bin wirklich enttäuscht, dass wir diesen Kampf am Samstag nicht durchführen können, und es tut mir leid für alle, die von der Verschiebung betroffen sind.

„Ich bin immer noch völlig schockiert und überrascht davon und es waren ein paar harte Tage. Mein Team und ich werden die nächsten Optionen in Betracht ziehen, einschließlich einer Verschiebung des Kampfes, aber mein sofortiger Fokus liegt darauf, meinen Namen reinzuwaschen, weil ich ein sauberer Athlet bin! „

Timeline: Warum Benn gegen Eubank Jr verschoben wurde

Mittwochmorgen – Berichte tauchen auf, dass Conor Benn bei einem Test der Voluntary Anti-Doping Association (VADA) einen „unerwünschten analytischen Befund für Spurenmengen eines Fruchtbarkeitsmedikaments“ zurückgegeben hat.

Mittwochmittag – Beide Veranstalter geben als Reaktion auf das VADA-Ergebnis eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie sagen, dass die B-Probe noch getestet werden muss und kein Regelverstoß bestätigt wurde.

Mittwoch, 14.20 Uhr – Das British Boxing Board of Control (BBBoC) veröffentlicht eine Erklärung, in der es heißt, dass der geplante Kampf am Samstag „verboten ist, da er nicht im Interesse des Boxens ist“.

Mittwochnachmittag – Beide Kämpfer nehmen an einem offenen Live-Training im Zentrum von London teil. Benn besteht darauf, dass er ein „sauberer Athlet“ ist und will, dass der Kampf weitergeht. Eubank Jr. sagt, er freue sich, mit dem Wettbewerb fortzufahren, bestreitet jedoch Behauptungen, er habe ein Telefongespräch mit seinem Gegner geführt.

Donnerstagmorgen – Die Besorgnis über den Status des Kampfes nimmt zu, als die für die Mittagszeit geplante direkte Pressekonferenz in einem Hotel in Canary Wharf zweimal verschoben wird.

Donnerstagmittag – Eddie Hearn twittert, dass er den Kampf nicht mit einer ausländischen Kommission oder einem alternativen Leitungsgremium fördern würde.

Donnerstag, 16:00 Uhr – Beide Veranstalter geben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie sagen, dass der Kampf verschoben wurde. Statement beschuldigt die Entscheidung von BBBoC, die Sanktionierung aufzuheben, als „verfahrensfehlerhaft und ohne ordnungsgemäßes Verfahren“.