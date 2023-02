Conor Benn zegt dat hij ‘verheugd is zijn naam te zuiveren’ nadat hij woensdag werd hersteld op de WBC-ranglijst en toestemming kreeg om zijn carrière te hervatten na de mislukte drugstest van vorig jaar.

Benn had positief getest op een verboden stof in de week voor zijn geplande gevecht tegen Chris Eubank Jr. in oktober, dat vervolgens werd geannuleerd nadat het was verboden door de British Boxing Board of Control.

De WBC verklaarde woensdag dat Benn’s “zeer verhoogde consumptie van eieren” een “redelijke verklaring” was voor zijn mislukte drugstest.

In een Instagram-verhaal dat donderdagavond werd gepost, voegde Benn eraan toe dat hij het niet helemaal eens was met de verklaring van de WBC.

De British Board of Boxing Control heeft een eigen verklaring afgegeven nadat de WBC een 'hoge consumptie van eieren' als een 'redelijke verklaring' beschouwde voor de mislukte drugstest van Conor Benn vorig jaar.



“Ik ben blij dat de WBC eindelijk mijn naam heeft gezuiverd, zonder sanctie of verbod of wat dan ook en met een herstel op de wereldranglijst. Ik kan dit nu achter me laten en mijn carrière onmiddellijk hervatten.

“Hoewel ik de uiteindelijke uitkomst toejuich, ben ik het niet eens met alles wat in de verklaring van de WBC wordt gezegd. Dat bespreek ik verder met mijn juridische team.

“Er zal te zijner tijd meer commentaar komen, maar voorlopig wil ik me gewoon concentreren op het weer op de rails krijgen van mijn carrière, nadat ik maandenlang effectief verhinderd was om te vechten.

“Ik wil mijn supporters bedanken voor hun geduld en doorzettingsvermogen en kijk reikhalzend uit naar mijn terugkeer.

WBC-uitspraak met betrekking tot Conor Benn De WBC stelde vast dat: (1) er geen sluitend bewijs was dat de heer Benn opzettelijk of bewust clomifeen had ingenomen; (2) er waren geen tekortkomingen in de procedures met betrekking tot monsterverzameling, monsteranalyse of schendingen van de rechten van de heer Benn op B-monsters die het in twijfel trekken of ongeldig maken van de negatieve bevinding zouden rechtvaardigen; en (3) de gedocumenteerde en sterk verhoogde consumptie van eieren door de heer Benn gedurende de tijd die relevant was voor de monsterverzameling, gaf een redelijke verklaring voor de ongunstige bevinding.

Benn wordt nog steeds onderzocht door UKAD en de British Boxing Board of Control, die hun eigen verklaring hebben vrijgegeven, en zolang dat aan de gang is, zou hij geen vergunning krijgen om in het VK te boksen.

Het is echter mogelijk dat hij een ander land en een alternatieve jurisdictie kan vinden om in te kaderen.





Een WBC-verklaring luidde: “Conor Benn voltooide zijn inschrijvingsproces voor het WBC Clean Boxing-programma in februari 2022. Inschrijving bij de WBC CBP is verplicht voor alle vechters die in de top 15 van de WBC Ratings staan. Dienovereenkomstig werd hij ingeschreven in de WBC CBP’s out-of-competition antidopingtest in juli 2022, toen de verzameling van de monsters waarop de WBC-uitspraak die hierin wordt aangekondigd betrekking heeft, plaatsvond.

“Op 23 augustus 2022 heeft de Voluntary Anti-Doping Association (“VADA”) de heer Benn en de World Boxing Council (“WBC”) op de hoogte gebracht dat de urine “A Sample” die op 25 juli 2022 bij hem was verzameld in verband met met zijn deelname aan het WBC / VADA-antidopingtestprogramma leverde een ongunstige analytische bevinding op voor clomifeen en zijn hydroxymetabolieten MI en M2.

“Clomiphene en zijn metabolieten zijn te allen tijde verboden stoffen onder de WBC CBP. Clomifeen is een metabolische modulator die de testosteronproductie bevordert en de testosteronniveaus verhoogt terwijl het vet verbrandt.

“Op 30 augustus 2022 stelde de WBC dhr. Benn op de hoogte van de negatieve bevinding en vroeg om informatie en materialen die nodig waren om de omstandigheden daarvan te onderzoeken. De WBC ontving pas in december 2022 een inhoudelijke reactie.

“De heer Benn ontkende te allen tijde de opzettelijke of bewuste inname van verboden stoffen. Zijn verdediging tegen de negatieve bevindingen concentreerde zich op beschuldigingen van mogelijke laboratoriumanalysefouten en onregelmatigheden in verband met de analyse van zijn monsters en de resultaten van de monsters’ testen. De WBC heeft verschillende experts geraadpleegd op het gebied van antidopinglaboratoriumanalyse, waaronder een deskundige adviseur met meer dan 30 jaar ervaring in WADA en IOC geaccrediteerde laboratoriumomgevingen. De WBC concludeerde dat er absoluut geen fout te wijten was aan het laboratorium dat de heer Benn’s analyseerde. Verder bevestigt de WBC de onbetwistbare integriteit van VADA en de monsterverzamelingsbureaus en laboratoria waarvan VADA gebruik maakt in verband met de WBC CBP.”

Het vervolgde: “Pas begin januari 2023 was de WBC Results Management Unit in staat om de volledige, inhoudelijke analyse van de argumenten en verdedigingen van de heer Benn uit te voeren. Op 26 januari 2023, leden van de WBC Results Management Unit De eenheid hield een onderzoekssessie met dhr. Benn en leden van zijn juridische team Begin februari 2023 gaf het team van dhr. Benn voor het eerst een gedetailleerd overzicht van dhr. .

“De WBC maakte gebruik van de diensten van een deskundige voedingsdeskundige. De WBC-experts verstrekten informatie over de kenmerken van de stof in kwestie in deze zaak en voorbeelden van soortgelijke nadelige bevindingen in verschillende sporten, in het kader van een divers aantal antidopingprogramma’s.

“De uitspraak van de WBC Board of Governor was gebaseerd op: (1) de feiten zoals bekend bij de WBC op het moment van de uitspraak; (2) eventuele verzachtende omstandigheden die van toepassing zijn op het specifieke geval; (3) WBC-uitspraken in precedentiële anti – gevallen van dopingovertredingen; (4) de onpartijdige, gezond verstand en rechtvaardige analyse en aanbevelingen van de WBC Results Management Unit; en (5) geloofwaardige en betrouwbare gezondheidsgerelateerde en wetenschappelijke literatuur.

“De WBC ontdekte dat: (1) er geen sluitend bewijs was dat de heer Benn zich bezighield met opzettelijke of bewuste inname van clomifeen; (2) er waren geen fouten in de procedures met betrekking tot monsterverzameling, monsteranalyse of schendingen van de heer Benn. Benn’s rechten op het B-monster die het in twijfel trekken of ongeldig verklaren van het afkeurende resultaat zouden rechtvaardigen, en (3) de heer Benn’s gedocumenteerde en zeer verhoogde consumptie van eieren gedurende de tijd die relevant was voor de monsterverzameling, leverde een redelijke verklaring op voor het afkeurend resultaat.

“De WBC Nutrition Committee zal samenwerken met het team van de heer Benn om een ​​voedingsprogramma op te stellen dat gericht is op het vermijden van het risico van een toekomstige nadelige bevinding veroorzaakt door voedingsfactoren. De heer Benn zal worden onderworpen aan regelmatige antidopingtests om het effect van de WBC-besteld voedingsprogramma.

“De WBC zal de heer Benn opnemen in zijn ratings gedurende de periode onmiddellijk na de publicatie van zijn uitspraak. De positie van de heer Benn in de WBC Ratings zal uitsluitend gebaseerd zijn op zijn verdiensten en de gebruikelijke factoren die het WBC Ratings Committee toepast op ratingboksers.

“De WBC zal een communicatielijn opzetten met het WADA met betrekking tot de bezorgdheid van de WBC over clomifeen als voedselbesmetting en het potentieel van valse positieven veroorzaakt door inname van besmet voedsel.”

Maar de British Boxing Board of Control heeft verklaard dat het WBC-besluit ‘geen invloed heeft op de lopende implementatie’ van hun regels.

Een verklaring luidde: “De British Boxing Board of Control Limited is zich ervan bewust dat de WBC twee positieve bevindingen heeft overwogen met betrekking tot de heer Conor Benn, die op het moment dat de relevante monsters werden genomen in 2022, een licentiehouder was bij de BBBoC. De BBBoC is geen partij geweest bij de beoordeling door de WBC en heeft geen inzage gekregen in enig bewijs dat namens de heer Benn is ingediend.

‘De WBC is een sanctionerend orgaan en geen bestuursorgaan’

“De BBBoC is zich ervan bewust dat de WBC haar eigen beoordeling van ten minste één van de twee positieve bevindingen heeft afgerond en haar eigen besluit heeft genomen, dat vandaag op 22 februari 2023 is gepubliceerd. Voor de duidelijkheid, terwijl de BBBoC duidelijk wil maken dat het de WBC respecteert, de WBC is een sanctionerend orgaan en geen bestuursorgaan. De BBBoC was het bestuursorgaan waarbij de heer Benn op het relevante moment een vergunning had, en als zodanig zal elke vermeende antidopingovertreding worden behandeld in overeenstemming met zijn regels en voorschriften .

“De BBBoC heeft de UK Anti-Doping Rules overgenomen, gepubliceerd door UK Anti-Doping, en die maakten deel uit van de regels waaraan de heer Benn gebonden was. Als zodanig heeft de beslissing van de WBC geen invloed op de lopende implementatie van de BBBoC’s regels (en die van UKAD).

“De Britse antidopingregels maken duidelijk welk gedrag een overtreding van de antidopingregels is, zoals gedefinieerd in die regels (en in de World Anti-Doping Code) en zetten specifiek de omstandigheden uiteen waarin dergelijke overtredingen kunnen worden begaan door middel van strikte regels. betrouwbaarheid.”