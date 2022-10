Conor Benn gibt die britische Boxlizenz auf, da die Vorwürfe des Fehlverhaltens bestätigt werden | Box-News

Conor Benn hat seine britische Boxlizenz aufgegeben und eine Anhörung am 21. Oktober bestätigte „Anschuldigungen wegen Fehlverhaltens“ wegen eines fehlgeschlagenen Drogentests, sagte das British Boxing Board of Control.

Anfang Oktober bestätigte die BBBoC, dass Benn von der UK Anti-Doping (UKAD) untersucht wurde, nachdem er vor seinem abgesagten Zusammenstoß mit Chris Eubank Jr. einen Drogentest nicht bestanden hatte.

Nur wenige Tage vor dem geplanten Catchweight-Kampf, der am 8. Oktober stattfinden sollte, wurde bekannt, dass in einem von Benns Tests durch die Voluntary Anti-Doping Association ( VADA).

Die BBBoC „verbot“ den Kampf gegen Eubank Jr., der im The O2 stattfinden sollte, und erklärte, der Kampf sei „nicht im Interesse des Boxens“.

Eine neue Erklärung, die am Mittwoch von der BBBoC veröffentlicht wurde, lautete: „Conor Benn wurde vom Vorstand der BBBofC zu einer Anhörung gerufen, um sich mit Vorwürfen des Fehlverhaltens gemäß Regel 25.1.1 zu befassen. Die Anhörung fand am 21. Oktober 2022 statt. Am Morgen der Anhörung gab Herr Benn freiwillig seine Lizenz bei der BBBofC auf.

„In Übereinstimmung mit seiner Geschäftsordnung hat der Vorstand die Anschuldigungen nach der Anhörung, bei der Herr Benn rechtlich vertreten war, ermittelt.

„Die Vorwürfe des Fehlverhaltens gegen Mr. Benn wurden bestätigt.“

Benns Promoter Eddie Hearn besteht darauf, dass es bald eine Ankündigung des 26-Jährigen geben wird, in der er seinen nicht bestandenen Drogentest erklärt

Hearn sagte am Mittwoch gegenüber talkSPORT: „Ich denke, in den nächsten 48 Stunden werden Sie eine vollständige Erklärung von Conor Benn zu diesem Rechtsfall mit seiner Bestätigung aller Fakten sehen.

„Conor Benn wird ohne jegliche Anhörung sofort für schuldig befunden, weil es in dieser Situation normalerweise so läuft und manchmal auch fair ist, aber er hat den großen Kampf vor sich, um zu versuchen, seine Karriere zu retten.“

Benn Snr verteidigt den Sohn des „treuen Trainers“.

Auf seinem Instagram-Profil spricht Nigel Benn über den jüngsten Drogenskandal seines Sohnes Conor Benn und behauptet, Conor sei ein sauberer Athlet Credit:nigelbennofficial



Anfang Oktober verteidigte der frühere Weltmeister im Mittelgewicht, Nigel Benn, seinen Sohn Conor nach der Verschiebung des Kampfes und bestand darauf, dass er ein „sauberer Athlet“ sei.

„Ich war die letzten 10 Wochen mit meinem Sohn zusammen und das Training lief absolut so gut, wie es nie hätte sein können“, sagte Benn Sr. in einem Instagram-Video am Freitag. „Ich liebe meinen Sohn. Ich weiß, dass er es nicht tut [sic] schneidet keine Ecken und Kanten ab, er geht einfach zu 100 Prozent direkt zur Sache. Er ist ein treuer Trainer und ein sauberer Athlet.“

Benn selbst schien am 7. Oktober über seine Instagram-Geschichte einen Schlag auf die Berichterstattung der Medien über die UKAD-Untersuchung zu machen, wo er ein berühmtes Zitat des Menschenrechtsaktivisten Malcolm X teilte.

Das Zitat lautet: „Die Medien sind die mächtigste Einheit der Welt. Sie haben die Macht, die Unschuldigen schuldig und die Schuldigen unschuldig zu machen, und das ist Macht. Weil sie die Gedanken der Massen kontrollieren.“