Conor Benn gewann seinen Comeback-Kampf am Samstagabend in Florida durch einstimmige Entscheidung über Rodolfo Orozco.

Dem 26-jährigen Weltergewichtskandidaten ging es nicht ganz so gut, als er inmitten von Kontroversen um die laufende Berufung in seinem UKAD-Fall nach zwei positiven Drogentests im vergangenen Jahr in den Ring zurückkehrte.

2 Benn gewann, konnte aber gegen den starken Orozco kein Tor erzielen Bildnachweis: Ed Mulholland/Matchroom

2 Orozco hatte selbst Momente des Erfolgs Bildnachweis: Ed Mulholland/Matchroom

Der Kampf begann mit einem schnellen Start, als Benn Orozco in den ersten Minuten mit mehreren harten rechten Händen traf.

Der Mexikaner nahm die Schläge gut auf und zeigte nicht, dass er schon früh nachlassen würde, sondern versuchte stattdessen, seinen Größenvorteil zu nutzen, um zurückzuschlagen.

Benn hatte jedoch die Kontrolle und blutete in Runde zwei das Gesicht seines Gegners.

Orozco hatte gelegentlich Erfolgsmomente, doch dank der beeindruckenden Kopfbewegung des Briten konnte er den meisten seiner langsamen Flügelschüsse ausweichen.

Im dritten Durchgang gelang Benn ein großer Durchbruch, als er Orozco betäubte und ihn zum ersten Mal im Wettbewerb schwer verletzte.

Dennoch blieb der Mexikaner auf den Beinen und drängte Benn später in der Runde zurück in die Seile.

Orozco setzte seine tapferen Bemühungen in den mittleren Runden des Zehn-Runden-Wettbewerbs fort und stellte Fragen an den Briten, wurde aber letztendlich überlistet.

Benn erzielte durchweg auffälligere und sauberere Schüsse, während sein mexikanischer Gegner mit seinem druckvollen Ansatz vorübergehende Erfolge erzielte.

Als sie in die letzten drei Runden kamen, landete Benn weiterhin bündig und konnte Orozco dennoch keinen ernsthaften Schaden zufügen.

Ungeachtet dessen errang er auf den Plätzen neun und zehn einen komfortablen Sieg und wurde durch einstimmige Entscheidung mit Ergebnissen von 99-91, 99-91, 96-94 zum Sieger erklärt.

Benn wurde letztes Jahr in zwei separaten VADA-Drogentests zweimal positiv auf das verbotene PED Clomifen getestet.

Aufgrund einer Entscheidung des NADP (National Anti-Doping Panel) im UKAD-Fall (UK Anti-Doping) des 26-Jährigen wurde seine Sperre im Juli aufgehoben, was ihm den Weg frei machte, wieder zu kämpfen.

Es wurde berichtet, dass sich die Entscheidung zur Aufhebung von Benns Suspendierung „stark“ auf rechtliche Formalitäten konzentrierte – insbesondere auf die Unfähigkeit der UKAD, über VADA-Tests zu entscheiden – und keine tatsächliche wissenschaftliche Untersuchung beinhaltete, die erklären würde, warum Clomifen in Benns System gefunden wurde.

Letzten Monat haben UKAD und das BBBofC (British Boxing Board of Control) Berufung gegen das NADP-Urteil eingelegt – und für diese Berufung gibt es noch keine eindeutige Lösung.

Da er jedoch nicht mehr suspendiert ist, erwarb Benn eine texanische Boxlizenz und kehrte damit am Samstagabend nach Florida zurück.