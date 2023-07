Das britische Boxing Board of Control erwägt eine Berufung, nachdem Conor Benn bekannt gegeben hat, dass er von einer britischen Anti-Doping-Untersuchung für die Fortsetzung seiner Boxkarriere freigegeben wurde.

Die Ermittlungen befassten sich mit den beiden fehlgeschlagenen Drogentests, die im vergangenen Jahr die Absage von Benns geplantem Kampf gegen Chris Eubank Jr. erzwangen.

„Der British Boxing Board of Control (BBBofC) ist bekannt, dass Herr Benn und UK Anti-Doping (UKAD) öffentliche Kommentare zu vertraulichen Verfahren vor dem unabhängigen Nationalen Anti-Doping-Gremium abgegeben haben“, sagte das British Boxing Board of Control in ein Statement.

„Das BBBofC ist aufgrund von Vertraulichkeitsbeschränkungen nicht in der Lage, sich zu dem Verfahren zwischen UKAD und Herrn Benn zu äußern. Wir beziehen uns auf die Erklärung von UK Anti-Doping, die in der Erklärung von UK Anti-Doping zum VADA-Test von Conor Benn | UK Anti-Doping zu finden ist.“ (ukad.org.uk).

„Wie darin dargelegt, möchten wir erneut bestätigen, dass die britischen Anti-Doping-Regeln, die für diese Verfahren gelten, allen relevanten Parteien, einschließlich der BBBofC, ein Berufungsrecht einräumen. Die BBBofC nimmt alle Anti-Doping-Angelegenheiten äußerst ernst und erwägt dies die Ausübung seiner Rechte gemäß den Regeln.

„Aufgrund der geltenden Vertraulichkeitsbeschränkungen werden bis zum vollständigen Abschluss des UKAD-Verfahrens keine weiteren Kommentare abgegeben. Alle Anfragen sollten an UKAD als die für die Durchsetzung der Regeln zuständige Stelle gerichtet werden.“

Benn wurde im April von der UKAD offiziell angeklagt, nachdem er im Vorfeld des inländischen Catchweight-Showdowns im Oktober zweimal positiv auf das weibliche Fruchtbarkeitsmedikament Clomifen getestet worden war.

Aber der 26-Jährige, Sohn des britischen Star Nigel Benn, sagte in den sozialen Medien, dass die Anklage von der Drogenbehörde abgewiesen worden sei.

„Heute markiert das Ende eines zermürbenden zehnmonatigen Prozesses, in dem die WBC bereits entschieden hatte, dass ich keinerlei Fehlverhalten begangen habe“, schrieb Benn in den sozialen Medien.

„Nach einer Anhörung vor dem Nationalen Anti-Doping-Gremium und der UKAD wurde ich nun zum zweiten Mal rehabilitiert.

„Hoffentlich können die Öffentlichkeit und verschiedene Medienvertreter jetzt verstehen, warum ich die ganze Zeit so stark an meiner Unschuld festgehalten habe.“

„Der UKAD-Prozess ist nun offiziell beendet und ich kann weiterhin kämpfen. Natürlich freue ich mich, dass ich das alles nun ein für alle Mal hinter mir lassen kann.“

„Wie Sie sich vorstellen können, haben mich die letzten 10 Monate schwer belastet, und ich bin besorgt, dass, wenn es mir passieren könnte, es möglicherweise auch jedem ehrlichen, engagierten und sauberen Athleten wie mir passieren könnte.“

„Ich möchte meinen Fans danken, die den Glauben bewahrt haben, als sich viele gegen mich gewandt haben, sowie meinem Team, Matchroom, meinen Freunden und meiner Familie, meinen Sponsoren und auch meinem Rechtsteam, die alle an mich geglaubt haben.“ und die Verpflichtung, sicherzustellen, dass das richtige Ergebnis erzielt und Gerechtigkeit erreicht wird.

„Nur mit der Kraft all dieser Unterstützung konnte ich in dieser herausfordernden Zeit weitermachen.

„Ich habe jetzt vor, diese Angelegenheit hinter mir zu lassen und nach vorne zu schauen. Das beginnt damit, dass ich so schnell wie möglich kämpfe, damit ich alle daran erinnern kann, wer ich bin.“

UKAD bestätigte, dass Benn nicht mehr vorläufig suspendiert ist





Ein UKAD-Sprecher sagte: „Im April 2023 unternahm UK Anti-Doping (UKAD) den außergewöhnlichen Schritt, Einzelheiten der vorläufigen Suspendierung und Anklage gegen Herrn Conor Benn öffentlich bekannt zu geben, nachdem Medienberichte und Kommentare von Herrn Benn selbst vorliegen. Auch die Erklärung von UKAD.“ bestätigte, dass der Fall dem Ergebnismanagementprozess gemäß den Anti-Doping-Regeln des Vereinigten Königreichs folgen würde.

„UKAD nimmt zur Kenntnis, dass Herr Benn heute weitere öffentliche Kommentare zum Verfahren vor dem unabhängigen Nationalen Anti-Doping-Gremium abgegeben hat. UKAD kann bestätigen, dass Herr Benn gemäß den Anti-Doping-Regeln des Vereinigten Königreichs nicht mehr vorläufig suspendiert ist.“

„Die Anti-Doping-Regeln des Vereinigten Königreichs beschreiben die begrenzten Umstände, unter denen UKAD in der Lage ist, laufende Fälle öffentlich bekannt zu geben. Sie legen außerdem einen klaren Prozess fest, innerhalb dessen Fälle angehört und Entscheidungen vom unabhängigen nationalen Anti-Doping-Gremium getroffen werden können.“ . Wenn Fallentscheidungen von einem Gremium getroffen werden, sehen die Regeln allen relevanten Parteien das Recht vor, Berufung einzulegen. Nach den Regeln hat UKAD ab dem Datum des Erhalts einer Entscheidung 21 Tage Zeit, um Berufung einzulegen. UKAD prüft alle Entscheidungen sorgfältig seine Fälle, bevor er über die Ausübung seines Rechts auf Berufung entscheidet.

„UKAD ist derzeit nicht in der Lage, gemäß den britischen Anti-Doping-Regeln weitere öffentliche Offenlegungen vorzunehmen.“

Benns Promoter Eddie Hearn sagte: „Ich kann es kaum erwarten, ihn kämpfen zu sehen, der Albtraum ist vorbei und er kann zu seiner Karriere zurückkehren. Conor ist einer der größten Namen im Weltboxen und er ist bereit, die Division wieder zum Leuchten zu bringen.“ „

Der Rückkampf von Eubank Jr. mit Liam Smith, gegen den er im Januar in Manchester verloren hatte, wurde auf den 2. September verschoben und sie werden in die AO Arena zurückkehren, um erneut zu kämpfen.