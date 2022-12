Conor Benn beteuert seine Unschuld an gescheiterten Drogentests | ‚Die Wahrheit wird bald ans Licht kommen‘ | Box-News

Conor Benn hat seine Unschuld über zwei fehlgeschlagene Drogentests in einem Social-Media-Beitrag bekräftigt, als das Clean Boxing Program des WBC die letzten Phasen seiner Untersuchung der Situation erreicht.

Benn gab zu, die Tests im Juli und September nicht bestanden zu haben, bevor sein für Oktober geplanter Kampf mit Chris Eubank Jr. dramatisch abgesagt wurde.

Der 26-Jährige und sein Team glauben, dass eine Kontamination hinter den positiven Tests steckt, und gelobte, als er zum ersten Mal seit dem 6. Oktober auf seinem Instagram-Konto postete: „Die Wahrheit wird bald herauskommen“.

„Mein Team und ich haben in den letzten sieben Jahren extrem hart gearbeitet, um mich zu dem Kämpfer zu machen, der ich heute bin. Wir haben nie Abstriche gemacht oder den Grind in irgendeiner Weise betrogen“, schrieb Benn.

„Es war wirklich schwer für mich zu akzeptieren, dass die Leute denken, ich würde das tun, was mir vorgeworfen wurde, aber ich habe festgestellt, dass die Leute vorschnell ein Urteil fällen, ohne die Fakten zu kennen, insbesondere die Leute in der Boxgemeinschaft (und die meisten enttäuschenderweise sogar diejenigen, die mich kennen).

„Boxen ist mein Leben. Ich habe in meiner Karriere schon einmal Schwierigkeiten durchgemacht, aber nichts dergleichen. Ich glaube an das Leben, dass man Widrigkeiten aller Art durchmacht, und was am wichtigsten ist, ist, wie man darauf reagiert.

„Mein Team hat meine Unschuld bewiesen und die Wahrheit wird bald ans Licht kommen. Bis dahin werde ich mich aus Gründen der Vertraulichkeit nicht weiter äußern.“

Bild:

Chris Eubank Jr. und Conor Benn sollten im Oktober aufeinandertreffen, bevor ihr Kampf abgesagt wurde





Benn enthüllte, dass Spuren des weiblichen Fruchtbarkeitsmedikaments Clomifen in seinem Urin bei Tests der Voluntary Anti-Doping Association (VADA) gefunden wurden, die am 25. Juli und 1. September durchgeführt wurden.

Er gab seine britische Boxlizenz im Oktober auf, nachdem eine Anhörung „Vorwürfe wegen Fehlverhaltens“ bestätigt hatte. Er wurde auch vom fünften Platz entfernt, den er in der WBC-Rangliste im Weltergewicht innehatte.

Das Clean Boxing Program der Sanktionsbehörde leitete daraufhin eine Untersuchung ein, wobei WBC-Präsident Mauricio Sulaiman bestätigte, dass ein Ergebnis noch in diesem Monat erwartet wird.

„Das Clean Boxing Program führt eine Untersuchung durch und wir erwarten bis (Ende) Dezember hoffentlich eine endgültige Entscheidung“, sagte Sulaiman letzte Woche.

Bild:

WBC-Präsident Mauricio Sulaiman erwartet diesen Monat ein Ergebnis der Untersuchung des Clean Boxing Program





„Wir haben eine gute Zusammenarbeit von Benn und dem Team erhalten. Wir bekommen alle Unterlagen und dann werden wir uns bald mit ihm treffen und eine Entscheidung treffen.

„Sie waren kooperativ und alles scheint auf ein gutes Ergebnis am Ende dieses Monats ausgerichtet zu sein.“

Sulaiman fügte hinzu, er wolle nicht über einen wahrscheinlichen Ausgang von Benns Fall spekulieren, verwies aber auf die WBC-Protokolle, die Sperren von sechs Monaten bis zu drei Jahren als mögliche Strafen für Verstöße vorsehen.

„Ich mag es nicht zu spekulieren“, sagte Sulaiman. „Es wäre unverantwortlich von mir, etwas zu sagen, das falsch interpretiert werden könnte.

„Wir führen die Untersuchung durch, die Protokolle sind auf der WBC-Website öffentlich zugänglich, wo die Szenarien skizziert werden.“