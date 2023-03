MONTPELIER, Vt. (AP) – Lynda Bluestein heeft terminale kanker en weet dat ze waarschijnlijk binnenkort zal overlijden, maar tot dinsdag wist ze niet of ze zou kunnen kiezen hoe en wanneer en of haar familie, vrienden en hond zou bij haar zijn als de tijd daar is.

De 75-jarige uit Bridgeport, Connecticut, bereikte een schikking met de staat Vermont die als eerste werd gedeeld met The Associated Press, waardoor zij de eerste niet-ingezetene kan zijn die profiteert van de tien jaar oude wet die mensen toestaat die ongeneeslijk ziek zijn om een ​​einde aan hun leven te maken, op voorwaarde dat ze voldoet aan andere aspecten van de wet.

“Ik was zo opgelucht toen ik hoorde dat mijn zaak is afgehandeld, waardoor ik kan beslissen wanneer kanker alles van me heeft weggenomen dat ik kan verdragen”, zegt Bluestein, 75, die eileiderkanker heeft. “Het belang van gemoedsrust, wetende dat ik nu minder obstakels zal tegenkomen bij het verkrijgen van toegang tot de autonomie, controle en keuze in deze privé, heilige en zeer persoonlijke beslissing over het einde van mijn leven, is enorm.”

Vermont is een van de 10 staten die medische hulp bij zelfdoding toestaan, maar slechts één, Oregon, staat niet-ingezetenen toe om het te doen. De schikking van Bluestein en de in behandeling zijnde wetgeving die de vereiste van ingezetenschap van Vermont zou schrappen, bieden een sprankje hoop aan andere terminaal zieke patiënten die willen bepalen hoe en wanneer ze sterven, maar misschien niet in staat zijn om het land te doorkruisen om dat te doen.

Bluestein en Diana Barnard, een arts uit Middlebury, hebben afgelopen zomer Vermont aangeklaagd, omdat ze beweerden dat de vereiste van ingezetenschap in strijd was met de clausules inzake handel, gelijke bescherming en privileges en immuniteiten van de grondwet.

Barnard, die gespecialiseerd is in hospices en palliatieve zorg en die patiënten heeft uit de naburige staat New York, die, net als Connecticut, geen medische hulp bij zelfdoding toestaat, prees de schikking en riep de wetgevende macht van Vermont op om de ingezetenschapsvereiste in te trekken.

“Ik ben dankbaar dat Lynda nu toegang heeft tot medische hulp bij het sterven zonder haar laatste maanden volledig op zijn kop te zetten. … Er is geen goede reden dat niet-ingezetenen geen gebruik zouden kunnen maken van de wet op medische hulp bij sterven van Vermont, die het lijden van talloze terminaal zieke Vermonters heeft verlicht sinds deze tien jaar geleden van kracht werd, ‘zei Barnard in een uitgegeven persbericht. door Compassion & Choices, die de rechtszaak heeft aangespannen namens Bluestein en Barnard en zichzelf omschrijft als een groep die “opties uitbreidt en iedereen in staat stelt om hun levenseindereis in kaart te brengen.”

Bluestein, die in korte tijd drie verschillende kankerdiagnoses heeft gehad, zei dat ze wist dat ze iets moest doen om te voorkomen dat haar dood zou zijn zoals die van haar moeder, die stierf in een ziekenhuisbed na een langdurige ziekte. Ze besloot dat ze wilde sterven omringd door haar man, kinderen, kleinkinderen, geweldige buren, vrienden en hond.

“Ik wilde een dood die betekenisvol was, maar die niet eeuwig duurde… voordat ik stierf,” zei ze.

De wet van Vermont, die sinds 2013 van kracht is, staat artsen toe dodelijke medicijnen voor te schrijven aan inwoners van de staat met een ongeneeslijke ziekte waaraan ze naar verwachting binnen zes maanden zullen overlijden. Als de door de Democraten geleide senaat de huidige wetgeving goedkeurt en deze wordt ondertekend door de Republikeinse gouverneur Phil Scott, die het concept ondersteunt, zou Vermont de tweede staat worden die niet-ingezetenen die terminaal ziek zijn toestaat om hun eigen leven te beëindigen.

Een jaar geleden stemde Oregon ermee in om te stoppen met het afdwingen van zijn ingezetenschapsvereiste en de wetgevende macht te vragen om het uit de wet te verwijderen als onderdeel van een schikking. Ook daar wordt nagedacht over wetgeving.

Hoewel voorstanders van de Vermont-wetgeving optimistisch zijn dat het zal slagen, heeft medische hulp bij zelfdoding zijn tegenstanders. Onder hen is Mary Hahn Beerworth, uitvoerend directeur van het Vermont Right to Life Committee, die zei dat de praktijk “een punt van discussie was en blijft”.

“Voor alle duidelijkheid, Vermont Right to Life verzette zich tegen het onderliggende concept achter hulp bij zelfdoding en verzet zich tegen de stap om de ingezetenschapsvereiste te schrappen, aangezien er nog steeds geen waarborgen zijn die kwetsbare patiënten beschermen tegen dwang”, getuigde Beerworth voor een wetgevende commissie van Vermont. Ze zei dat als de wetgeving vooruitgaat, ze een aantal zorgen heeft, waaronder welke aansprakelijkheid Vermont zou kunnen oplopen als de medicijnen er niet in slagen het leven van een patiënt te beëindigen.

David Englander, senior beleidsadviseur en juridisch adviseur van het ministerie van Volksgezondheid, zei dat er geen klachten zijn gemeld aan het ministerie of het kantoor van de procureur-generaal over het gebruik van de wet van Vermont.

Aanhangers van de wet op medische hulp bij zelfdoding van Vermont zeggen ook dat deze strikte waarborgen biedt, waaronder de eis dat degenen die deze willen gebruiken, in staat moeten zijn om hun medische beslissing te nemen en te communiceren aan een arts. Patiënten moeten binnen een bepaalde tijd twee keer mondeling een verzoek indienen bij de arts en vervolgens een schriftelijk verzoek indienen dat ze hebben ondertekend in aanwezigheid van twee of meer getuigen die geen belanghebbende zijn. Getuigen moeten ondertekenen en bevestigen dat patiënten de aard van het document leken te begrijpen en op dat moment vrij waren van dwang of ongepaste beïnvloeding.

Bluestein, een levenslange activist, heeft aangedrongen op het aannemen van wetgeving voor hulp bij sterven in New York en haar thuisstaat Connecticut, waar de wetgevende macht een dergelijke wet overweegt. Ze besloot naar Vermont te kijken als een optie toen een vriend die kanker had daarheen verhuisde om er een residentie te vestigen, zodat ze kon profiteren van de wet op hulp bij sterven. Die vriend stierf vorig jaar, omringd door haar man, zoon en dochter, zei Bluestein.

“Een ding dat me verbaasde toen ik deze laatste terminale diagnose kreeg, is hoe moeilijk het is om te sterven zoals je wilt sterven,” zei Bluestein. “Het lijkt alsof iedereen een mening heeft over wat wel en niet mag in mijn ene persoonlijke, privé en zeer heilige moment van overlijden.”

“Er zijn mensen die zeggen: nee, je moet lijden. Het is heel belangrijk voor je om te wachten tot God besluit dat het tijd is om te sterven. Maar dat is niet mijn geloof. Dat is niet wat ik wil en dat is niet wat ik geloof”, zei ze.

Bluestein, die eerder tegen borstkanker en melanoom vocht, ondergaat chemotherapie voor haar eileiderkanker in een laat stadium. Tijdens Thanksgiving vertelde ze hun kinderen en kleinkinderen dat ze dit jaar waarschijnlijk zal sterven.

“Ik wil leven zoals ik altijd heb gedaan, en ik wil dat mijn dood in overeenstemming is met de manier waarop ik wilde dat mijn leven altijd zou zijn”, zei ze. “Ik wilde keuzevrijheid hebben toen kanker zoveel van me had genomen dat ik het niet langer kon verdragen. Dat is mijn keuze.”

