Die militairen van de VS in Nachbarland in Noord-Korea en in de toekomst. Zoals Antwort, Pjöngjang testte erneut seine Raketen.

Noord Korea wat nach Angaben des südkoreanische Militärs bei onem neuen Test een Rakete mit einer potentiëel Reichweite von tausenden Kilometern abgefeuert. Der Flugkörper sei am Donnerstagmorgen (Ortszeit) im Gebiet der Hauptstadt Pjöngjang abgeschossen zijn und etwa 1000 Kilometers weit in Richtung Japanisches Meers (Koreaans: Ostmeer) gevlogen, teilte der Generalstab in Seoul mit. Dort fiel sie offensichtlich ins Wasser.

Dem Generalstab zufolge handelde es sich um een ​​ballistische Langeafstandsraket, die atomare Sprengköpfe tragen könnte. VN-resoluties verbieden Noord-Korea om ballistiek te vechten tegen Reichweite. Solche Raketen kon je nach Bauart mit onem of mehreren Atomsprengköpfen ausgerüstet zijn. Die Reichweite von Langstreckenbeziehungsweise Interkontinentalraketen überschreiten 5500 Kilometers.

Erst am Sonntag hatte Nordkorea zu New Militärübungen der USA met Zuid-Korea twee geteste Marschflugkörper. Der Test sollte nach eigenen Angaben der atomaren Abschreckung dien. Am Dienstag volg der Abschuss von ballistisches Kurzstreckenraketen.

De Rakettest in de Donnerstag heeft een paar resultaten opgeleverd voor de Treffen van de Zuid-Koreaanse Präsidenten Yoon Suk Yeol met de Japanse Regierungschef Fumio Kishida in Japans Hoofdstad Tokio. U wordt geadviseerd als eerste Koreaanse staatsobligatie voor de bilaterale Spitzengespräche van Nachbarn Japan. Als u weet dat u zich in Noord-Korea kunt concentreren op de agenda van beide steden.

dpa