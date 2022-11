Conference League: Köln scheidet aus

Stand: 04.11.2022 06:40 Uhr

Der 1. FC Köln scheidet nach einem Remis im letzten Gruppenspiel gegen OGC Nice aus der Europa Conference League aus.

Die Domstädter holten am Donnerstagabend einen 0:2-Pausenrückstand auf, schafften es aber nicht, den erlösenden Siegtreffer zum 2:2 (0:2) zu erzielen. Nur mit einem Sieg hätten die Kölner den Gruppenersten oder -zweiten erreichen und damit den Einzug in die nächste Runde schaffen können.

Nach den Ausschreitungen im Hinspiel blieb es laut Polizei im Vorfeld des Spiels ruhig in der Stadt. Auch während des Spiels blieb es im halbbesetzten Gästeblock weitgehend friedlich.

Im Vergleich zum 1:1 gegen Hoffenheim am Wochenende nahm Trainer Steffen Baumgart drei Änderungen an seiner Startelf vor: Kingsley Schindler, Ellyes Skhiri und Sargis Adamyan ersetzten Eric Martel, Benno Schmitz und Linton Maina.

Köln macht das Spiel, Nizza punktet

Der FC startete mächtig unter Druck, griff früh an und erzielte in der 5. Minute den ersten gefährlichen Schuss durch Steffen Tigges. Zwei Minuten später prüfte Sargis Adamyan OGC-Keeper Kasper Schmeichel mit zwei Schüssen. In einer wilden Anfangsphase hatten auch die Franzosen gute Szenen. Einen Schuss von Bilal Brahimi konnte Denis Huseinbasic im letzten Moment blocken (9.). Auch Nizza versuchte es in der Folgezeit mit Pressing und zwang die Kölner Abwehr immer wieder zu Ballverlusten. Ein Schuss von Nicolas Pepé (21.) und ein Kopfball von Ex-Bundesligist Dante (24.) waren die ersten guten Tore der Gäste.

Deutlich gefährlicher wurde es auf der anderen Seite, als Schmeichel einen Kopfball von Tigges nur mit einer Glanzparade aus dem Tor halten konnte (27.). In der 33. Minute versuchte es Kingsley Schindler aus der Distanz, verfehlte aber das Tor. Am Ende der ersten Halbzeit hatten die Hausherren das Spiel im Griff und drängten auf den Führungstreffer.

Mitten im Kölner Drang traf Nizza jedoch zum 1:0. Gaetan Laborde vollendete einen Konter zur glücklichen Führung (41.) der Gäste. Der Angreifer war gerade noch mit der Hand am Ball gewesen, doch Schiedsrichter César Soto Grado, dem in der Conference League kein Videobeweis vorliegt, entschied auf Tor. Und es kam noch schlimmer für den FC: Nach Ballverlust von Florian Kainz und zwei schnellen Pässen der Franzosen war die Kölner Defensive unterwandert und Brahimi traf nur zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer zum 2:0 zur Halbzeit (43.). .

Huseinbasic und Duda gleichen aus

Der FC benötigte nun drei Tore für den Einzug in die nächste Runde und kam entsprechend angepasst aus der Kabine. Nach einer Großchance von Adamyan (46.), die Schmeichel vereitelt hatte, machte es Huseinbasic besser und traf aus spitzem Winkel zum 1:2 (48.). Unmittelbar nach der Einwechslung von Schmitz und Maina für Kainz und Schindler glich Köln aus. Ondrej Duda vollendete einen gut gespielten Angriff auf die Vorlage von Huseinbasic zum 2:2 (60.).

Nizza stabilisierte sich in der Folgezeit und ließ nur noch wenig zu. Gleichzeitig ließen sich die Franzosen, denen das Unentschieden zum Weiterkommen reichte, bewusst Zeit mit toten Bällen. So verlief das Spiel bis zur Schlussphase mit vielen Zweikämpfen und wenigen Szenen im Strafraum. Um den entscheidenden Treffer zu erzwingen, brachte Baumgart für die letzten fünf Minuten den genesenen Jan Thielmann.

Torgefährlich wurden zunächst aber nur die Gäste, die von immer größer werdenden Lücken in der Kölner Abwehr profitierten. Marvin Schwäbe konnte Pepés Schuss parieren (87.). Trotz fünf Minuten Nachspielzeit war der Bundesligist nicht mehr gefährlich vor dem französischen Tor.

Sonntag in Freiburg

Am Sonntag (6.11.2022/17.30 Uhr) geht es für Köln in der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg weiter.

