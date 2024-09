Kiel. Voor de Herbstferien zijn de regionale Szene in Sachen klassieke Konzert zo direct actief. De Kieler Philharmonic begint eind september met “Feuer”. Außerdem is het NDR Elbphilharmonie Orchestre zu Gast. In Bordesholm spelen jonge pianisten samen. Die Bläserphilharmonie zegt in Kiel ihr Können. Onder het landesjugendchor erntet, was de man voor de Herbst het geprobeerd.

Konzert am Freitag 27 september 2024: Orgel in de Christkirche Rendsburg

Uur kerkmuziek: 18.10 uur, Christkirche Rendsburg. Volker Linhardt speelt Kathedralmusik uit Frankrijk en Duitsland in werken van Johann Sebastian Bach, Theodore Dubois en Sigfried Karg-Elert. Eintritt gratis.

Concertserie Nieuwe Muziek: 20 Uhr, St. Nicolaikirche Eckernförde, Stadtmitte. Zeitlose Augenblicke – in Momenten grotere Konzentration of totaler Entspannung, unfassbaren Glücks or der tiefer Trauer. Het werk geproduceerd door Lisa Streich, Pablo Araya, Gerald Eckert, Pablo Olabarria, Stefan Streich en Iannis Playing the Ensemble Reflexion K: Beatrix Wagner, Flöte, Joachim Stripens, Clarinette, Rui C. Antunes, Violine, Christiane Veltman, Altviool, ook Gerald Eckert, Cello en Elektronik. Kaarten voor de Abendkasse kosten 15 euro, Schüler en Studierende 8 euro.

Konzert am Sonnabend 30 september 2024: Elbphilharmoniker en Bläserphilharmonie in Kiel

Stergast: 18.00 uur, Wunderino Arena Kiel, Europaplatz. Pierre-Laurent Aimard, een van de beste pianisten van onze tijd, speelt de späte Klavierkonzert von Arnold Schönberg, das zwar in Zwölftontechnik komponiert, aber emotioneel begrip den Weg des jüdischen Komponisten von Wien ins amerikanische Exil nachzeichnet. Het NDR Elbphilharmonie Orchester in Hamburg speelt een rol bij de uitvoering van David Robertson, de huidige „Prelude to the Après-midi of our faune“ van Debussy, het Adagio van de onvervulde Zehnten Symphonie van Gustav Mahler en George Gershwins Variaties op „I Got „Ritme“. Tickets kosten € 16,19 tot € 54,69 via www.kn-tickets.de en Tel. 0511 / 277 898 99.

Herfstconcert: 19 Uhr, Petruskirche Kiel-Wik, Weimarer Straße. Het Konzert-Orchester Bläserphilharmonie Kiel speelt onder leiding van kapelmeester Sonja Hummel Works voor symfonisch blaasorkest. Het orkest presenteert nog een stuk, met zijn eigen geweldige optreden tijdens de uitvoering van de countrymuziekfestivals in Sleeswijk. In de twee Konzerthälfte führt das Orchester durch die Kabinen des berühmten Geisterschiffs “The Ghost Ship” van José Alberto Pina. Ik beveel Jahr aan met het Ensemble am Deutschen Musikfest in Ulm/Neu-Ulm teilnehmen. Karten voor een prijs van 15 Euro, euh. 12 Euro op de Abendkasse of de Website van de Orchesters (www.blaeserharmonie.de) erhältlich. Het leven van kinderen is vrij Eintritt.

Konzert am Sonntag 29 september 2024: Philharmonic Saison begint in Kiel

Filharmonisch concert: 11.00 uur, Philharmonie in de Wunderino Arena Kiel, Europaplatz. De Kieler Philharmoniker speelt onder leiding van gastdirigent Hossein Pishkar Werke zum Thema “Feuer” van Händel, Liszt, de Falla, Wolf und Strauss. Solisten sinds Beatrice Berrut, Klavier en Samuel Chan, bariton. Karten kost € 17,70 tot € 41,60 via www.musikfreunde-kiel.de en Tel. 0431 / 149 01 24.

Culturele pareltjes van de Oostzeeregio: 14.30 uur, Paul-Gerhardt-Kirche, Neumühlen-Dietrichsdorf. Kiel werd door een internationale jury geselecteerd voor een van de “Kulturperlen der Ostseeregion” 2024. Diese Perlen zei dat het cultuur zo populair is dat je ervan kunt genieten: Op een andere dag in september zullen er concerten zijn met klassieke muziek uit het Ostseeeraum in drie Kieler-cultuurgebieden. De Konzerte dauern 90 Minuten, der Eintritt ist free en Moderatorin Dr. Kathrin Höft biedt interessante informatie over de muziekwerken. De Künstlerinnen zijn: John Doig (viool), Lisa Hochwimmer (Bassposaune), Michael Müller-Kasztelan (tenor) en Stefan Bone (Klavier). Auf dem Programm steht Musik aus Deutschland (Johannes Brahms: Vioolsonate in A Major op.100), Denemarken (Carl Nielsen: 6 Gesänge nach Texten von Ludwig Holstein op.10), Finland (Bernhard Henrik Crusell: Concerto for Bassposaune und Klavier) en Lettland (Peteris Vasks: Partita für Cello en Klavier, arrangement voor Bassposaune en Klavier).

Herfstgeluiden: 17.00 uur, Christuskirche Bordesholm. “Junge Art of Touch” van de studenten van de keyboard masterclass van Prof. Matthias Kirschnereit, professor aan de Hochschule für Musik und Theater Rostock, start de Konzertreihe. Moderiert vom Lehrmeister erklingen Klaviersonaten von Haydn und Weber, Préludes von Claude Debussy, die Arabeske von Robert Schumann, Prélude, Choral und Fuge von César Franck en Bartóks „Im Freien“. Kaarten kosten 15 euro aan de Abendkasse.

Filharmonisch fragment: 18.30 uur, Philharmonie in de Wunderino Arena Kiel, Europaplatz. De Kieler Philharmoniker speelde een moderne rol in de muziek onder leiding van gastdirigent Hossein Pishkar Werke von de Falla, Wolf und Strauss. Solisten sinds Beatrice Berrut, Klavier en Samuel Chan, bariton. Karten kost € 13,70 tot € 32 via www.musikfreunde-kiel.de en Tel. 0431 / 149 01 24.

Konzert am Montag 30 september 2024: Tuba en Harfe in Kiel

Instrument van het jaar: 19.00 uur, Foyer im Opernhaus Kiel. 2024 is het jaar van de tuba. Het “Instrument van het Jaar” wordt begeleid door tubist Jörgen Roggenkamp met het orkest Alma Klemm in een programma, namelijk het huidige Foyerconcert 2024/25. Es erklingen Werke von Jörg Duda, Isaac Albéniz en Willi März. Tickets kosten € 16,10 via www.theater-kiel.de en Tel. 0431 / 901 901.

Concert in Mittwoch 2 oktober 2024: Stimmungsbilder an der Orgel in Kiel

Het half uur: 17.00 uur, Nikolaikirche Kiel, Alter Markt. Sabine Seifert verzorgt Stimmungsbilder in Werken von Bach, Vierne und Duruflé. Eintritt gratis, besteed erbetten.

Konzert ben 6. Oktober 2024: Landesjugendchor in Kiel

Herfstconcert: 17.00 uur, Nikolaikirche Kiel, Alter Markt. Het Landesjugendchor Sleeswijk-Holstein zingt onder het motto “Ein Land, weit achter de sterren” Werke von Parry, Bruckner, Brahms und Wolf. Die Leitung hat Jan-Hendrik Jensch, die Orgel speelde Gregor Früh. Eintritt frei, Spende erbiten.

Konzert am Sonntag 13. Oktober 2024: orgel en zang in Kronshagen

Orgelconcert: 17.00 uur, Christuskirche Kronshagen. Hartmut Raatz, bariton, en Gertrud Reinel, orgel, speelden “Vater unser” op. 2 van Peter Cornelius en de “Religieuze liederen” op. 157 van Josef Rheinberger. Außerdem erklingt die Sonate d mineur van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Der Eintritt is gratis. Um een ​​Spende werd gebeten.

KN