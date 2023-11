Computers gemaakt van levende en dode paddenstoelen

Paddestoelen produceren elektrische pulsen die lijken op die van menselijke neuronen. Onderzoekers willen hiermee rekenmachines en sensoren maken die na gebruik gecomposteerd kunnen worden.

Elektroden meten wat er gebeurt in een gewoon hakmes. Irina Petrova Adamatzky

Het is bekend dat je van paddenstoelen imitatie-kipfilets en vegan burgers kunt maken. Nu gaan onderzoekers uit Engeland nog een stap verder: ze willen computers maken van paddenstoelen. Onlangs publiceerden ze hun ideeën als een reeks specialistische artikelen in boekvorm onder de suggestieve titel ‘Fungal Machines’.

Het gekke idee komt van het Unconventional Computing Laboratory, gevestigd aan de University of the West of England in Bristol. Daar onderzoeken ze alternatieve en soms bizarre processen om elektronische componenten, circuits en sensoren te produceren. Het hoofd en de oprichter van het laboratorium is computerwetenschapper Andrew Adamatzky.

De afgelopen twintig jaar heeft hij al rekenmachines gebouwd die onder meer plantenwortels, kristallisatieprocessen en zwermen zandkrabben omvatten. “Ik heb het lab opgericht om gekke dingen te doen en om gekke materialen te gebruiken om computers te ontwikkelen”, zegt Adamatzky. Het werd onder meer gefinancierd door de EU.

Wat in eerste instantie misschien wat gek klinkt, heeft eigenlijk een serieuze achtergrond: conventionele computerchips bevatten vaak dure materialen zoals zeldzame aardmetalen. Bovendien worden er jaarlijks wereldwijd miljoenen tonnen elektronisch afval geproduceerd, wat enorme milieuproblemen veroorzaakt. “Paddestoelen kun je relatief goedkoop kweken en als je ze niet meer nodig hebt, composteer je ze in de tuin”, zegt Adamatzky.

Oesterzwammen zijn gemakkelijk te kweken

Maar hoe kan een levend organisme een circuit worden? Dit werkt omdat paddenstoelen letterlijk geëlektrificeerd zijn. “Paddestoelen produceren elektrische pulsen die vergelijkbaar zijn met die van menselijke neuronen. “We kunnen ze meten en manipuleren met behulp van elektroden”, zegt Adamatzky. Om dit te doen, kweekte hij zogenaamd mycelium op gehakt stro. Dit is de schimmel zolang deze nog geen vruchtlichamen heeft gevormd. “Wij gebruiken bij voorkeur oesterzwammen, omdat deze makkelijk te kweken zijn.”

De elektroden worden met regelmatige tussenpozen in het mycelium geplaatst. Hierdoor kunnen de elektrische pulsen worden gevolgd. Adamatzky ontdekte dat ze om de paar minuten voorkomen en door het weefsel reizen. Er wordt aangenomen dat dit de manier is waarop de schimmels de snelheid en richting van hun groei bepalen.

Dankzij de pulsen kunnen de onderzoekers met de schimmel communiceren. “Als je mechanische druk uitoefent op het mycelium, neemt de frequentie van de pulsen toe. Hetzelfde gebeurt als er licht op het mycelium valt”, legt Adamatzky uit. De schimmel reageert op een externe stimulus zoals druk of licht. Dit betekent dat er een eenvoudige gewichts- of lichtsensor kan worden gebouwd.

De frequentie kan ook worden beïnvloed door kleine stroompieken. Om dit te doen, wordt de stroom via de elektroden naar het mycelium geleid. Bovendien slaat de schimmel de elektriciteit die hij absorbeert een paar seconden op. Dit betekent dat hij zich gedraagt ​​als een condensator, dat wil zeggen een kleine batterij. “Met deze vaardigheden kunnen paddenstoelen veel voorkomende logische rekenkundige bewerkingen uitvoeren”, zegt Adamatzky. Onder andere de functies “en”, “of”, “en niet”.

Veel langzamer dan de eerste computers

Er is echter een grote vangst. De frequentie van de pulsen is ongelooflijk laag. Bij oesterzwammen vindt elke acht minuten een puls plaats. Andere soorten produceren er maar liefst één per drie seconden. Dit betekent dat paddestoelen in het beste geval ongeveer drie miljoen keer langzamer worden geklokt dan de eerste desktopcomputers uit de jaren zeventig. Het spelen van games met afbeeldingen met een hoge resolutie of het berekenen van het traject van een ruimtesonde zal niet mogelijk zijn met een paddenstoelcomputer.

Johannes Lengler, expert in theoretische computerwetenschappen aan de ETH Zürich, ziet het ook zo: “Een conventionele computerchip heeft een aantal voordelen ten opzichte van biologische systemen die moeilijk te verslaan zijn. Deze omvatten onder meer de extreem snelle kloksnelheid, de zeer geavanceerde miniaturisatie en het ongelooflijk lage foutenpercentage.”

Adamatzky ziet een eerste toepassing van zijn paddenstoelcomputers op terreinen waar snelheid en nauwkeurigheid niet zo belangrijk zijn. Bijvoorbeeld bij milieumonitoring op de lange termijn. “Langzame processen zoals de groei van bomen of de beweging van gesteente op een steile helling kunnen worden gemonitord met schimmelsensoren”, zegt hij.

Een groot obstakel is het feit dat paddenstoelen voortdurend moeten worden voorzien van voedingsstoffen en water. Als een van de twee ontbreekt, gaan ze snel dood en is de computer verdwenen. Om dit probleem te omzeilen wil Adamatzky de dood voorkomen en het mycelium in gedroogde, dwz dode, staat gebruiken. Om de elektrische geleiding te garanderen, is hij van plan geleidende nanodeeltjes te gebruiken die zijn ingebed in de fijne draden van het mycelium.

Adamatzky’s droom is dat dunne lagen van dit half-biologische, half-technologische materiaal in de toekomst kunnen worden gebruikt op het gebied van slimme kleding. “Je zou er biologisch afbreekbare sensoren van kunnen maken die in kleding geïntegreerd kunnen worden. Deze monitoren verschillende gezondheidsparameters zoals de lichaamstemperatuur, de waterbalans of zelfs verontreinigende stoffen in het milieu.”

Maar volgens zowel Adamatzky als Lengler zal het nog vele jaren duren voordat een dergelijk product, en nog meer een complete champignoncomputer, ontwikkeld en op de markt komt. “Het project lijkt mij meer gedreven door wetenschappelijke nieuwsgierigheid dan door een vroege toepassing”, zegt Lengler. “Desalniettemin zijn dergelijke originele benaderingen absoluut welkom, omdat ze mogelijkheden voor ons openen waar niemand eerder aan had gedacht.”